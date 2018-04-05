Із кінця зими асфальт від партнерів Палія для ремонту вулиць Дніпровщини подорожчав на 21%

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
05 Квітня 2018
Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА 26-27 березня за результатами тендерів замовив ТОВ «Спецдоррембуд» капітальний ремонт доріг на 118,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До листопада 2019 року в місті Покров відремонтують такі дороги:
Зокрема піднімуть колодязі, укріплять узбіччя, відремонтують земляне полотно, дорожній одяг, перехрестя, примикання, кармани, парковки, тротуари, огородження та штучні споруди, замінять люки, знаки та павільйони автобусних зупинок, озеленять узбіччя і тротуари. Гарантійний строк становить п’ять років.
За підсумковими відомостями ресурсів, асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий типу Б безперервної гранулометрії марки 1 на бітумі модифікованому полімерами БМП 60/90 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.1.БМП 60/90) коштує 2 334 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
Раніше у березні на виграному ТОВ «Будмакс-Компані» тендері Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА щодо стадіону селищної школи він коштував на 6% дешевше – 2 200 грн./т.
А на початку лютого ТОВ «Будінвест Інжиніринг» отримувало підряди нинішнього замовника з таким асфальтом по 2 089 грн./т, що на 12% дешевше. Сам «Спецдоррембуд» тоді укладав із цим же департаментом угоди з нижчою на 21% ціною – 1 931 грн./т.
Геосітка Asphaltex Glass коштує 61 грн./кв. м. Зараз в інтернет-магазинах її можна знайти по 63 грн./кв. м, а торік Київська САД замовляла її по 52 грн./кв. м.
Ціни щебеню, опалубки, піску, бортових каменів, арматури і відсіву відповідають ринку.
Сума угод на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівель у 118,98 млн грн.
Конкурентами були згаданий «Будінвест Інжиніринг», ТОВ «Буд Регіон» і ТОВ «Самарь-Автошляхсервіс», причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.
Створений у 2015 р. павлоградський «Спецдоррембуд» належить дніпровцям Анатолію Коротченку та Олегу Жиронкіну. Керує ним Геннадій Осадчук, а підписантом є Геннадій Манза. Загалом із 2016 р. фірма виграла торгів на 876,24 млн грн., усі – в нинішнього замовника, крім єдиного в Могилівської сільради на 744 тис грн.
Восени 2017 року ЗМІ публікували фото капітального ремонту «Спецдоррембудом» дороги по вул. Електрометалургів у Нікополі з укладанням асфальту в калюжі.
Переможець входить у новостворений консорціум «УПС» разом із ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» і ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС». В останнього орендована частина техніки для ремонту.
Підписантом «УПП з ІІ «УПС» Дмитра Култишева значиться син екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій. Раніше він сам був співвласником фірми з депутатом Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславом Бородіним і латвійською компанією «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.
Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.
Засновниками «СПМК 788» є Сергій Бойко та Наталія Лобко. Бойко довгий час був лише керівником фірми, коли одним із її співзасновників був той самий Тарас Палій.
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