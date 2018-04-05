Із кінця зими асфальт від партнерів Палія для ремонту вулиць Дніпровщини подорожчав на 21%

Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА 26-27 березня за результатами тендерів замовив ТОВ «Спецдоррембуд» капітальний ремонт доріг на 118,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада 2019 року в місті Покров відремонтують такі дороги:

за 48,05 млн грн. – вул. Г. Тикви довжиною близько 2,1 км;

– вул. Г. Тикви довжиною близько 2,1 км; за 31,47 млн грн. – вул. Партизанська довжиною близько 1,2 км;

– вул. Партизанська довжиною близько 1,2 км; за 19,76 млн грн. – вул. Соборна довжиною близько 1 км;

– вул. Соборна довжиною близько 1 км; за 19,05 млн грн. – вул. М. Горького довжиною близько 0,9 км.

Зокрема піднімуть колодязі, укріплять узбіччя, відремонтують земляне полотно, дорожній одяг, перехрестя, примикання, кармани, парковки, тротуари, огородження та штучні споруди, замінять люки, знаки та павільйони автобусних зупинок, озеленять узбіччя і тротуари. Гарантійний строк становить п’ять років.

За підсумковими відомостями ресурсів, асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий типу Б безперервної гранулометрії марки 1 на бітумі модифікованому полімерами БМП 60/90 (АСГ.Др.Щ.Б.НП.1.БМП 60/90) коштує 2 334 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Раніше у березні на виграному ТОВ «Будмакс-Компані» тендері Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА щодо стадіону селищної школи він коштував на 6% дешевше – 2 200 грн./т.

А на початку лютого ТОВ «Будінвест Інжиніринг» отримувало підряди нинішнього замовника з таким асфальтом по 2 089 грн./т, що на 12% дешевше. Сам «Спецдоррембуд» тоді укладав із цим же департаментом угоди з нижчою на 21% ціною – 1 931 грн./т.

Геосітка Asphaltex Glass коштує 61 грн./кв. м. Зараз в інтернет-магазинах її можна знайти по 63 грн./кв. м, а торік Київська САД замовляла її по 52 грн./кв. м.

Ціни щебеню, опалубки, піску, бортових каменів, арматури і відсіву відповідають ринку.

Сума угод на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівель у 118,98 млн грн.

Конкурентами були згаданий «Будінвест Інжиніринг», ТОВ «Буд Регіон» і ТОВ «Самарь-Автошляхсервіс», причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Створений у 2015 р. павлоградський «Спецдоррембуд» належить дніпровцям Анатолію Коротченку та Олегу Жиронкіну. Керує ним Геннадій Осадчук, а підписантом є Геннадій Манза. Загалом із 2016 р. фірма виграла торгів на 876,24 млн грн., усі – в нинішнього замовника, крім єдиного в Могилівської сільради на 744 тис грн.

Восени 2017 року ЗМІ публікували фото капітального ремонту «Спецдоррембудом» дороги по вул. Електрометалургів у Нікополі з укладанням асфальту в калюжі.

Переможець входить у новостворений консорціум «УПС» разом із ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» і ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС». В останнього орендована частина техніки для ремонту.

Підписантом «УПП з ІІ «УПС» Дмитра Култишева значиться син екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій. Раніше він сам був співвласником фірми з депутатом Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславом Бородіним і латвійською компанією «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

Засновниками «СПМК 788» є Сергій Бойко та Наталія Лобко. Бойко довгий час був лише керівником фірми, коли одним із її співзасновників був той самий Тарас Палій.

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