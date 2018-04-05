НОВИНИ

05.04.2018

Онищенко продав «Укргазвидобуванню» газового конденсату на 9 мільйонів із повною передоплатою

Структури «регіоналів» підремонтують автівки луганських поліцейських за 1,4 мільйони

«Микитасям» не вдалося скасувати заборону Мінкульту будувати ЖК «Покрова» у центрі Києва

У Гройсмана готуються заплатити векселями 7,5 мільярда по боргам з ЄСПЛ

Із кінця зими асфальт від партнерів Палія для ремонту вулиць Дніпровщини подорожчав на 21%

ДУСя купила українські дизайнерські меблі для Маріїнського палацу за 6 мільйонів (фото)

У Бахмуті пасажирів возять автобусами дружини мера, проїзд в яких мерія підвищила двічі за рік

Нерухомість українських чиновників у Чехії (фото)

04.04.2018

У Гройсмана в два рази збільшують витрати на членовози для VIP-чиновників, на телевізори – в 5 разів

Комунальники злили 17 мільйонів на благоустрій Русанівки, який робили за півроку до виграшу тендера

Кандидат в мери візьме 800 тисяч за освітлення вулиць Мирнограда, орендувавши техніку у комунальників

Протеже Кононенка за рік підняв у півтора рази ціну збагачення для «Мирноградвугілля»

Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації

Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

За рік металеві номери для МВС за 152 мільйонів подорожчали від третини до 80%

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

ДУСя купила українські дизайнерські меблі для Маріїнського палацу за 6 мільйонів (фото)

05 Квітня 2018

Державне управління справами 23 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Єва Бикова Колекшин» меблів для Маріїнського палацу в Києві на 5,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня поставлять 259 стільців, крісел і диванів власного виробництва за ескізами замовника з річною гарантією, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче.

Найдорожчі меблі призначені для кімнати переговорів на другому поверсі: шкіряні стільці коштують 27 тис грн., шкіряне крісло – 78 тис грн., а диван з оббивкою тканинами «Jim Dickens» (Британія) або аналогічними – 95 тис грн.

Ціна угоди на 36% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 8,84 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було львівське ПП «Фіус» киянки Ірини Візентін та італійця Фаусто Візентін, яким керує Андрій Федорич.

ТОВ «Лірона» і ТОВ «АВБ Сістем Інвест» не допустили до аукціону: перше – за нестачу тендерного забезпечення, форми пропозиції та згоди з проектом договору, в друге – за відсутність даних про матеріали, недоліки довідок і кілька документів російською мовою. «Лірона» заявила, що помилково завантажила вказані документи як цінову пропозицію, доступ до яких відкривається лише після аукціону. Замовник відмовився її допускати.

Столична «Єва Бикова Колекшин» належить Єві Биковій, а директором є Марія Максимкова. Номер телефону фірми 0674659661 також використовує ТОВ «Лагода Вид Ева Лаб» Ганни і Катерини Бикових – власниць ТОВ «Ля Буті Де Парі».

Переможець виконував для Верховної Ради комплексне оснащення сесійної зали, зали врочистих засідань і конференц-зали (на фото) на замовлення ТОВ «Амріта комплексні рішення».

Найменування товару Розміщення Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Стілець С-3 тип 1 Зал урочистих подій (2.01), хол (2.19), банкетний зал (2.20) 120 16 269
Стілець С-3 тип 1/11 Вітальна зала (1.05) 4 16 269
Стілець С-3 тип 1/12 Допоміжне приміщення( 2.16), зал переговорів  (2.17) 24 16 269
Стілець С-3 тип 1/1 Зал переговорів (2.25),  вітальня (2.31), хол (2.26), хол (2.29). 46 16 846
Стілець С-3 тип 2 Фойє (2.02), банкетний зал (2.20) 6 25 615
Стілець С-3 тип 3 Аванзал (2.05) 2 15 923
Стілець С-3 тип 3/1 Аванзал ( 2.06) 2 15 923
Стілець С-3 тип 4 Аванзал (2.24) 4 15 923
Стілець С-3 тип 4/1 Кімната супроводжуючих осіб (2.23) 2 15 923
Стілець С-3 тип 5 Кімната переговорів (2.33) 4 27 000
Крісло К-1 тип 1 Зал урочистих подій (2.01) 4 38 538
Крісло К-1 тип 2 Зал урочистих подій (2.01) 1 43 153
Крісло К-1 тип 3 Аванзал (2.05) 4 36 461
Крісло К-1 тип 4 Аванзал (2.06) 3 35 538
Крісло К-1 тип 5 Кімната супроводжуючих осіб (2.23) 3 36 576
Крісло К-1 тип 6 Аванзал (2.24) 4 38 076
Крісло К-1 тип 7 Зал переговорів (2.25) 2 32 538
Крісло К-1 тип 8 Кімната референтів (2.32) 6 35 076
Крісло К-1 тип 9 Вітальня (2.31) 1 35 076
Крісло К-1 тип 10 Кімната переговорів (2.33) 1 78 460
Крісло К-1 тип 11 Приймальня (2.33/1) 3 36 923
Крісло К-1 тип 12 Вітальна зала (1.05) 4 38 538
Диван Д тип 1 Зал переговорів (2.18) 2 75 230
Диван Д тип 2 Аванзал (2.05) 1 68 307
Диван Д тип 3 Аванзал (2.06) 1 68 538
Диван Д тип 4 Кімната супроводжуючих осіб (2.23) 1 82 384
Диван Д тип 5 Аванзал (2.24) 1 91 845
Диван Д тип 6 Вітальня (2.31) 2 85 614
Диван Д тип 7 Вітальна зала (1.05) 1 95 306

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

05.04.2018

Луганськ Структури «регіоналів» підремонтують автівки луганських поліцейських за 1,4 мільйони

Київ «Микитасям» не вдалося скасувати заборону Мінкульту будувати ЖК «Покрова» у центрі Києва

Дніпро Із кінця зими асфальт від партнерів Палія для ремонту вулиць Дніпровщини подорожчав на 21%

Донецьк У Бахмуті пасажирів возять автобусами дружини мера, проїзд в яких мерія підвищила двічі за рік

04.04.2018

Київ Комунальники злили 17 мільйонів на благоустрій Русанівки, який робили за півроку до виграшу тендера

Донецьк Кандидат в мери візьме 800 тисяч за освітлення вулиць Мирнограда, орендувавши техніку у комунальників

Донецьк Протеже Кононенка за рік підняв у півтора рази ціну збагачення для «Мирноградвугілля»

Харків Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації

І-Франк Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

Львів Госпіталь Нацгвардії розіграв в сім’ї депутата-«тимошенківця» третину мільйона на м’ясо

03.04.2018

Рівне Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

Донецьк «Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

Київ Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

Львів Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

Київ Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ