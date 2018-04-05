ДУСя купила українські дизайнерські меблі для Маріїнського палацу за 6 мільйонів (фото)

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
05 Квітня 2018
Державне управління справами 23 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Єва Бикова Колекшин» меблів для Маріїнського палацу в Києві на 5,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До липня поставлять 259 стільців, крісел і диванів власного виробництва за ескізами замовника з річною гарантією, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче.
Найдорожчі меблі призначені для кімнати переговорів на другому поверсі: шкіряні стільці коштують 27 тис грн., шкіряне крісло – 78 тис грн., а диван з оббивкою тканинами «Jim Dickens» (Британія) або аналогічними – 95 тис грн.
Ціна угоди на 36% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 8,84 млн грн.
Єдиним допущеним конкурентом було львівське ПП «Фіус» киянки Ірини Візентін та італійця Фаусто Візентін, яким керує Андрій Федорич.
ТОВ «Лірона» і ТОВ «АВБ Сістем Інвест» не допустили до аукціону: перше – за нестачу тендерного забезпечення, форми пропозиції та згоди з проектом договору, в друге – за відсутність даних про матеріали, недоліки довідок і кілька документів російською мовою. «Лірона» заявила, що помилково завантажила вказані документи як цінову пропозицію, доступ до яких відкривається лише після аукціону. Замовник відмовився її допускати.
Столична «Єва Бикова Колекшин» належить Єві Биковій, а директором є Марія Максимкова. Номер телефону фірми 0674659661 також використовує ТОВ «Лагода Вид Ева Лаб» Ганни і Катерини Бикових – власниць ТОВ «Ля Буті Де Парі».
Переможець виконував для Верховної Ради комплексне оснащення сесійної зали, зали врочистих засідань і конференц-зали (на фото) на замовлення ТОВ «Амріта комплексні рішення».
|Найменування товару
|Розміщення
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Стілець С-3 тип 1
|Зал урочистих подій (2.01), хол (2.19), банкетний зал (2.20)
|120
|16 269
|Стілець С-3 тип 1/11
|Вітальна зала (1.05)
|4
|16 269
|Стілець С-3 тип 1/12
|Допоміжне приміщення( 2.16), зал переговорів (2.17)
|24
|16 269
|Стілець С-3 тип 1/1
|Зал переговорів (2.25), вітальня (2.31), хол (2.26), хол (2.29).
|46
|16 846
|Стілець С-3 тип 2
|Фойє (2.02), банкетний зал (2.20)
|6
|25 615
|Стілець С-3 тип 3
|Аванзал (2.05)
|2
|15 923
|Стілець С-3 тип 3/1
|Аванзал ( 2.06)
|2
|15 923
|Стілець С-3 тип 4
|Аванзал (2.24)
|4
|15 923
|Стілець С-3 тип 4/1
|Кімната супроводжуючих осіб (2.23)
|2
|15 923
|Стілець С-3 тип 5
|Кімната переговорів (2.33)
|4
|27 000
|Крісло К-1 тип 1
|Зал урочистих подій (2.01)
|4
|38 538
|Крісло К-1 тип 2
|Зал урочистих подій (2.01)
|1
|43 153
|Крісло К-1 тип 3
|Аванзал (2.05)
|4
|36 461
|Крісло К-1 тип 4
|Аванзал (2.06)
|3
|35 538
|Крісло К-1 тип 5
|Кімната супроводжуючих осіб (2.23)
|3
|36 576
|Крісло К-1 тип 6
|Аванзал (2.24)
|4
|38 076
|Крісло К-1 тип 7
|Зал переговорів (2.25)
|2
|32 538
|Крісло К-1 тип 8
|Кімната референтів (2.32)
|6
|35 076
|Крісло К-1 тип 9
|Вітальня (2.31)
|1
|35 076
|Крісло К-1 тип 10
|Кімната переговорів (2.33)
|1
|78 460
|Крісло К-1 тип 11
|Приймальня (2.33/1)
|3
|36 923
|Крісло К-1 тип 12
|Вітальна зала (1.05)
|4
|38 538
|Диван Д тип 1
|Зал переговорів (2.18)
|2
|75 230
|Диван Д тип 2
|Аванзал (2.05)
|1
|68 307
|Диван Д тип 3
|Аванзал (2.06)
|1
|68 538
|Диван Д тип 4
|Кімната супроводжуючих осіб (2.23)
|1
|82 384
|Диван Д тип 5
|Аванзал (2.24)
|1
|91 845
|Диван Д тип 6
|Вітальня (2.31)
|2
|85 614
|Диван Д тип 7
|Вітальна зала (1.05)
|1
|95 306
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