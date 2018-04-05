ДУСя купила українські дизайнерські меблі для Маріїнського палацу за 6 мільйонів (фото)

Державне управління справами 23 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Єва Бикова Колекшин» меблів для Маріїнського палацу в Києві на 5,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня поставлять 259 стільців, крісел і диванів власного виробництва за ескізами замовника з річною гарантією, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче.

Найдорожчі меблі призначені для кімнати переговорів на другому поверсі: шкіряні стільці коштують 27 тис грн., шкіряне крісло – 78 тис грн., а диван з оббивкою тканинами «Jim Dickens» (Британія) або аналогічними – 95 тис грн.

Ціна угоди на 36% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 8,84 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було львівське ПП «Фіус» киянки Ірини Візентін та італійця Фаусто Візентін, яким керує Андрій Федорич.

ТОВ «Лірона» і ТОВ «АВБ Сістем Інвест» не допустили до аукціону: перше – за нестачу тендерного забезпечення, форми пропозиції та згоди з проектом договору, в друге – за відсутність даних про матеріали, недоліки довідок і кілька документів російською мовою. «Лірона» заявила, що помилково завантажила вказані документи як цінову пропозицію, доступ до яких відкривається лише після аукціону. Замовник відмовився її допускати.

Столична «Єва Бикова Колекшин» належить Єві Биковій, а директором є Марія Максимкова. Номер телефону фірми 0674659661 також використовує ТОВ «Лагода Вид Ева Лаб» Ганни і Катерини Бикових – власниць ТОВ «Ля Буті Де Парі».

Переможець виконував для Верховної Ради комплексне оснащення сесійної зали, зали врочистих засідань і конференц-зали (на фото) на замовлення ТОВ «Амріта комплексні рішення».

Найменування товару Розміщення Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Стілець С-3 тип 1 Зал урочистих подій (2.01), хол (2.19), банкетний зал (2.20) 120 16 269 Стілець С-3 тип 1/11 Вітальна зала (1.05) 4 16 269 Стілець С-3 тип 1/12 Допоміжне приміщення( 2.16), зал переговорів (2.17) 24 16 269 Стілець С-3 тип 1/1 Зал переговорів (2.25), вітальня (2.31), хол (2.26), хол (2.29). 46 16 846 Стілець С-3 тип 2 Фойє (2.02), банкетний зал (2.20) 6 25 615 Стілець С-3 тип 3 Аванзал (2.05) 2 15 923 Стілець С-3 тип 3/1 Аванзал ( 2.06) 2 15 923 Стілець С-3 тип 4 Аванзал (2.24) 4 15 923 Стілець С-3 тип 4/1 Кімната супроводжуючих осіб (2.23) 2 15 923 Стілець С-3 тип 5 Кімната переговорів (2.33) 4 27 000 Крісло К-1 тип 1 Зал урочистих подій (2.01) 4 38 538 Крісло К-1 тип 2 Зал урочистих подій (2.01) 1 43 153 Крісло К-1 тип 3 Аванзал (2.05) 4 36 461 Крісло К-1 тип 4 Аванзал (2.06) 3 35 538 Крісло К-1 тип 5 Кімната супроводжуючих осіб (2.23) 3 36 576 Крісло К-1 тип 6 Аванзал (2.24) 4 38 076 Крісло К-1 тип 7 Зал переговорів (2.25) 2 32 538 Крісло К-1 тип 8 Кімната референтів (2.32) 6 35 076 Крісло К-1 тип 9 Вітальня (2.31) 1 35 076 Крісло К-1 тип 10 Кімната переговорів (2.33) 1 78 460 Крісло К-1 тип 11 Приймальня (2.33/1) 3 36 923 Крісло К-1 тип 12 Вітальна зала (1.05) 4 38 538 Диван Д тип 1 Зал переговорів (2.18) 2 75 230 Диван Д тип 2 Аванзал (2.05) 1 68 307 Диван Д тип 3 Аванзал (2.06) 1 68 538 Диван Д тип 4 Кімната супроводжуючих осіб (2.23) 1 82 384 Диван Д тип 5 Аванзал (2.24) 1 91 845 Диван Д тип 6 Вітальня (2.31) 2 85 614 Диван Д тип 7 Вітальна зала (1.05) 1 95 306

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