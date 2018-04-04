НОВИНИ

04.04.2018

Протеже Кононенка за рік підняв у півтора рази ціну збагачення для «Мирноградвугілля»

Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації

Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

За рік металеві номери для МВС за 152 мільйонів подорожчали від третини до 80%

Госпіталь Нацгвардії розіграв в сім’ї депутата-«тимошенківця» третину мільйона на м’ясо

03.04.2018

Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

«Укргазбанк» дасть 3 мільйони за рекламу на каналі Порошенка

«Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

МОЗ роздав 7,2 мільйона американських коштів на тренінги і зустрічі щодо ВІЛ

Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

Нацгвардія під час війни з терористами Донбасу заднім числом заплатила 200 тисяч за стелу пам’яті загиблим… в Афганістані (фото)

9,03 мільярди минулого тижня

02.04.2018

Топ-5 українських замовників «PwC», з яким судиться «Приватбанк»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

За рік металеві номери для МВС за 152 мільйонів подорожчали від третини до 80%

04 Квітня 2018

Головний сервісний центр МВС 2 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Світлофор» металевих номерних знаків на 151,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч виготовлять 149 тис штук і 815 тис комплектів номерів різних типів для різних транспортних засобів.

Більшість цін у середньому на третину вищі від минулого року. Наприклад, звичайні автономери підтипу 1-1 зараз коштують 171,84 грн./к-т. У липні 2017 року їх купували у ДП «Завод «Динамо-Сілейр» на 34% дешевше – по 128,28 грн./к-т.

Номери підтипів 3-1 для мопедів, 7-2 індивідуальні для мотоциклів і 7-1 індивідуальні для автомобілів з графічним елементом зросли в ціні на 43-54%, тобто в середньому в півтора рази. Натомість індивідуальні мотономери підтипу 7-2 з графічним елементом взагалі подорожчали на 78% – від торішніх 70,08 грн./шт. до нинішніх 124,80 грн./шт.

Товар оплачуватимуть протягом двох місяців після підписання видаткових накладних.

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 152,74 млн грн.

Харківський «Світлофор» записано на Олександра Золотарьова і Бориса Димова. У 2004 році фірму разом із Димовим заснувала Любов Литвиненко, відома як партнерка Тетяни Дагаєвої, доньки покійного генерала Юрія Дагаєва – екс-очільника ДАІ (1994-1998) і замміністра МВС (1998-2000).

Сама Дагаєва є співвласницею ТОВ «Південна легенда», де її партнером є Сергій Тащилкін, відомий через скандальну закупівлю МВС квартир у Криму у 2012 р.

Єдиним конкурентом було згадане дніпровське ДП «Завод «Динамо-Сілейр». Його засновником є ТОВ «Торговельно-промислова група «Формула» кіпрської «Пайнакраун Лімітед», директором – Тетяна Селіхова, а підписантом – Олександр Підлубний. Колись ці двоє були серед засновників нині ліквідованого ТОВ фірма «Пдс Лтд».

Раніше суперник належав українсько-британському ПАТ «Динаміка Корпорейшин» (з лютого 2016 року в стані санації), яким керувала Селіхова.

ПП «Автовін» скаржилось в АМКУ на дискримінаційну вимогу аналогічного договору за останні два роки на принаймні 10,00 млн грн./150 тис шт. номерів. За даними скаржника, їй відповідають лише «Світлофор» і ДП «Завод «Динамо-Сілейр». На його думку, для оцінки спроможності треба визначати технічний потенціал учасника, а не встановлювати фінансові критерії. Фірма заявила, що має лінію для вирубки заготовок потужністю 84 тис шт. за робочий тиждень і комплект обладнання потужністю 180 тис шт. за робочий тиждень. Замовник відповів, що тижнева потреба становить 80 тис шт., а такий досвід мають щонайменше три українських виробника. Третього він не назвав. Адмінколегія вирішила, що скаржник не довів свою правоту, і не задовольнила скаргу.

Найменування товару Кількість, од. Одиниця виміру Ціна, грн./од. із ПДВ
Державний номерний знак підтип 1-1 (авто) к-т 807 700 171,84
Державний номерний знак підтип 1-1 (причеп) шт. 90 800 85,92
Державний номерний знак підтип 1-2 (жовтого кольору) к-т 2 200 171,84
Державний номерний знак підтип 3-1 (для мопедів) шт. 19 500 46,80
Державний номерний знак тип 4 (дипломатичні) к-т 300 171,84
Державний номерний знак тип 5 (мото) шт. 38 800 70,68
Державний номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення) к-т 1 300 238,80
Державний номерний знак підтип 7-1 (авто, інд. замовлення) з графічним елементом к-т 30 278,40
Державний номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення) шт. 20 104,40
Державний номерний знак підтип 7-2 (мото, інд. замовлення) з графічним елементом шт. 5 124,80
Державний номерний знак тип 11 (синього кольору) к-т 3 300 171,84

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

04.04.2018

Донецьк Протеже Кононенка за рік підняв у півтора рази ціну збагачення для «Мирноградвугілля»

Харків Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації

І-Франк Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

Львів Госпіталь Нацгвардії розіграв в сім’ї депутата-«тимошенківця» третину мільйона на м’ясо

03.04.2018

Рівне Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

Донецьк «Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

Київ Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

Львів Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

Київ Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

Кіровоград Нацгвардія під час війни з терористами Донбасу заднім числом заплатила 200 тисяч за стелу пам’яті загиблим… в Афганістані (фото)

02.04.2018

Донецьк Донецька залізниця замовила метизів на 9 мільйонів, докинувши 9% до осінньої ціни

Миколаїв Податківець, якого піймали на хабарі в чверть мільйона, домовився з прокурором про 17 тисяч штрафу

Київщина Бориспільські депутати не проголосували за продаж 11 гектарів «Рошену» – не вистачило одного голосу

Полтава Менеджери «найліпшого друга» генпрокурора з «АТБ» забирють 8 газових родовищ на підставі неіснуючого пункту

Київ «Гідропарк» перед «Євробаченням» купив 2 атракціони за 7 мільйонів: один в 7 раз дорожче, другого ніхто не бачив – поліція

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ