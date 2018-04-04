У Гройсмана в два рази збільшують витрати на членовози для VIP-чиновників, на телевізори – в 5 разів

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На засідання Кабінету міністрів 4 квітня прийняли зміни до урядових постанов, які збільшують в рази граничні суми витрат на закупівлю за бюджетні кошти автомобілів, меблів та техніки для чиновників, а також передбачають стрімке зростання видатків на їх обслуговування.

Проект постанови внесений на розгляд уряду міністром фінансів Олександром Данилюком, зміни стосуються урядових постанов від 4 квітня 2001 р. № 332 і від 11 жовтня 2016 р. № 710.

В пояснювальній записці сказано, що збільшити граничні суми на закупівлю та обслуговування потрібно через ріст цін в Україні та необхідність поліпшити умови діяльності органів державної влади.

Тепер гранична сума на купівлю автомобілів збільшується з 0,50 млн грн. до 1,20 млн грн.

Також в п’ять разів – з 5 до 25 тис грн. збільшується гранична сума для купівлі теле- та радіоапаратури в службові кабінети, в п’ятеро збільшуються витрати на стільці, в рази зростають граничні суми на всі інші види меблів.

Також уряд збільшує з 20,30 тис грн. до 23 тис грн. граничні суми на купівлю комп’ютерів та вводиться дозвіл на купівлю ноутбуків, ціна на які не повинна перевищувати 27 тис грн.

Крім того, скасовуються обмеження на купівлю автомобілів та форменого одягу. У висновку урядових експертів вказано, що «протягом тривалого часу діяли заборони на придбання автотранспортних засобів, форменого одягу, у зв’язку з чим формений одяг відповідних посадових осіб зношений і потребує заміни».

В 10 разів – до 600 тис грн. – збільшуються витрати на керівників інших бюджетних організацій та органів виконавчої влади.

Витрати на обслуговування вищих посадових осіб Адміністрації президента, Кабміну та Верховної Ради зростають понад втроє – з 0,25 млн грн. до 0,90 млн грн. Тепер цю ж суму будуть витрачати і на керівників органів центральної влади, їх заступників, голів обласних держадміністрацій, Генеральної прокуратури, керівництво армії, вищих судових інстанцій та інших. Раніше витрати на ці категорії посадовців складали від 60 тис грн. до 0,30 млн грн.

Таким чином, по деяким категоріям чиновників затрати на їх обслуговування зростуть в 15 разів.

Проект урядової постанови був погоджений без жодних зауважень. Але урядові експерти в своєму висновку вказали, що прийняття вказаних змін може призвести до збільшення видатків на утримання органів державної влади.

«Відповідно до оцінки МВФ сучасного стану й перспектив економічного розвитку України істотні ризики полягають у зашвидкому збільшенні поточних видатків, темпи яких перевищують номінальне зростання економіки, тому Україні рекомендовано забезпечити контроль поточних видатків», – вказують експерти Кабміну.

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