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Кандидат в мери візьме 800 тисяч за освітлення вулиць Мирнограда, орендувавши техніку у комунальників

04 Квітня 2018

Управління комунальної власності Мирноградської міської ради 30 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ПП «Новий-Сервіс» щодо надання послуг з технічного обслуговування систем освітлення вулиць міста протягом року за 793,99 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У число послуг входять роботи з прокладання кабелю, установка світильників та ламп зовнішнього освітлення, заміна запобіжників, ремонт і заміна проводів, установка пакетних вимикачів-автоматів тощо.

Згідно з договірною ціною, у ході виконання робіт на заробітні плати піде 146 тис. грн (18% від загальної вартості підряду), у вигляді прибутку виконавець отримає 16 тис. грн (2%), витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів складуть 166 тис. грн (21%).

За підряд позмагались мирноградське ПП «Новий-Сервіс» та покровське КП «Управління міського господарства». Цінова пропозиція останнього була дорожчою на 0,18%, при цьому, комунальники не зіграли не пониження на жодному з етапів аукціону, віддавши перемогу конкуренту з такою ж незмінною протягом торгів ціновою заявкою.

Із наданих у складі конкурсної пропозиції «Нового-Сервісу» документів відомо, що фірма не володіє жодними механізмами на праві користування, натомість у лютому цього року взяла в оренду у Багатогалузевого об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради два автогідропідйомника на термін до кінця року. Оплата за оренду підйомника АГП-22 протягом першого місяця становила 514,14 грн, а за АП-18 – 1612,96 грн. Вартість оренди техніки протягом наступних місяців сторони мали коригувати на індекс інфляції.

До виконання підряду будуть залучені чотири працівники: майстер дільниці, електромонтер та два водії. Усі вони прийняті на роботу 1 лютого цього року.

ПП «Новий-Сервіс» зі статутним фондом 500 гривень належить Володимиру Єгорину, який на останній місцевих виборах кандидував на посаду міського голови Мирнограда. Керівником є Ірина Плугатар.

«Новий-Сервіс» зареєстрований за адресою пров. Лісовий, 1 у Мирнограді. Тут же юридично знаходиться ПП «Екобуд-Сервіс», нині зареєстроване на депутата Мирноградської міськради Віктора Мацюка. На одному з тендерів Управління комунальної власності Мирноградської міськради керівник «Нового-Сервісу», Ірина Плугатар, представляла «Екобуд-Сервіс». Тоді цій фірмі дістався підряд вартістю 497 тис. грн, а єдиним конкурентом виступило те ж КП «Управління міського господарства».

«Екобуд-Сервіс» заснували нинішній депутат Мирноградської міської ради Олександр Біличенко (член «Опозиційного блоку») та Олександр Ескін, екс-депутат Мирноградської (на той час – Димитровської) міської ради від «Партії регіонів». На момент обрання Ескін презентував себе як заступник директора ТОВ «Промтехснаб».

З середини 2016 року «Екобуд-Сервіс» отримав замовлень на 3,11 млн грн, 2,67 млн грн з яких – від Управління комунальної власності Мирноградської міськради. Також відомо, що нинішній власник фірми, депутат Віктор Мацюк, притягався до адміністративної відповідальності за неодноразове порушення конфлікту інтересів при голосуванні у раді за питання щодо виділення коштів «Екобуд-Сервісу».

Керівником «БОКГ» з вересня 2016 року є Олександр Мудрик, КП «Управління міського господарства» очолює Микола Касьян.

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