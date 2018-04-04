Госпіталь Нацгвардії розіграв в сім’ї депутата-«тимошенківця» третину мільйона на м’ясо

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04 Квітня 2018

«Військовий госпіталь національної гвардії України» (Злочів, Львівська обл.) за результатами відкритих торгів 28 березня підписав договір з приватним підприємцем Денисом Стахом щодо закупівлі м’яса за 381 тис грн.

Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посилання на дані системи «Прозорро».

За умовами договору, підприємець до кінця 2018 року поставить майже 5 тонн м’яса. Зокрема, буде поставлено свинину та яловичину за 82 грн./кг, а м’ясо курчат бройлера – за 52 грн. кг. На гуртовому ринку «Шувар» (Львів), ціна на свинину і яловичину коливається від 90 до 150 грн./кг, на тушки бройлера – 48-49 грн./кг.

Конкурентом переможця на торгах було ТОВ «Рута» з пропозицією на 24,5 тис. грн дорожчою. Під час торгів учасники не знижували ціни.

Власником 75% «Рута» та директором цієї фірми є Петро Стах – батько переможця торгів Дениса Стаха. Ще 25% фірми належить Галині Івасюк – дружині Петра Стаха та матері Дениса Стаха.

Петро Стах у 2016 році став депутатом Бродівської районної ради від «Батьківщини».

Свою пов’язаність учасники торгів не надто і приховували. Зокрема, Денис Стах на підтвердження своєї кваліфікації надав договір з «Рута» на переробку сировини великої рогатої худоби та декларацію виробника на готову продукцію того ж підприємства.

Під час інших торгів на закупівлю продуктів для бюджетників Львівської області директор «Рута» Петро Стах періодично вказує контактний телефон ідентичний до контактного телефону свого сина – приватного підприємця. Крім того, адреса для листування з товариством є фактичною адресою проживання підприємця Дениса Стаха.

 

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