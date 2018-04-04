НОВИНИ

04.04.2018

Протеже Кононенка за рік підняв у півтора рази ціну збагачення для «Мирноградвугілля»

Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації

Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

За рік металеві номери для МВС за 152 мільйонів подорожчали від третини до 80%

Госпіталь Нацгвардії розіграв в сім’ї депутата-«тимошенківця» третину мільйона на м’ясо

03.04.2018

Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

«Укргазбанк» дасть 3 мільйони за рекламу на каналі Порошенка

«Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

МОЗ роздав 7,2 мільйона американських коштів на тренінги і зустрічі щодо ВІЛ

Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

Нацгвардія під час війни з терористами Донбасу заднім числом заплатила 200 тисяч за стелу пам’яті загиблим… в Афганістані (фото)

9,03 мільярди минулого тижня

02.04.2018

Топ-5 українських замовників «PwC», з яким судиться «Приватбанк»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

04 Квітня 2018

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 30 березня за результатами тендерів замовила ТОВ «ПБС» послуги з експлуатаційного утримання автодоріг державного значення на 393,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч фірма має відремонтувати такі відрізки трас і штучні споруди на них:

  • за 168,48 млн грн. – Н-09 Мукачеве – Львів на ділянці км 209+020 – км 395+660 довжиною 187 км;
  • за 116,91 млн грн. – Н-10 Стрий – Мамалига на ділянці км 93+082 – км 206+402 довжиною 113 км;
  • за 57,20 млн грн. – Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027 довжиною 28 км;
  • за 50,55 млн грн. – Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+745 довжиною 27 км.

Кошториси і підсумкові відомості ресурсів не оприлюднили. Натомість опубліковано протокол узгоджених цін із ПДВ і доставкою, не відділеною від вартості будматеріалів. Тож їхня вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окремо ціну матеріалів і ціну доставки до міста ремонту.

Згідно такого протоколу до найдорожчого підряду, гарячі асфальтобетонні суміші невідомих типів і марок коштують 2 203 грн./т, а холодні – 5 982 грн./т.

Гарантійний строк на розмітку полімерною стрічкою становить п’ять років, пластиком – три роки, фарбою – півроку, на інші послуги, крім аварійного ремонту дорожнього покриття, – рік, а на вироби, конструкції та елементи – за нормативними документами.

На заробітну плату відведено по 5-6% вартості підряду, а на прибуток – по 2%.

Сума угод на 2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 401,71 млн грн.

Єдиним конкурентом на всіх тендерах було ДочП «Івано-Франківський облавтодор».

Франківську фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко (обрався від «Блоку Петра Порошенка», потім вийшов із фракції). Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який націоналізували у 2016 році.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

За даними «ВДЗ» і «Прозорро», з березня 2016 року фірма «ПБС» отримує всі без винятку підряди Івано-Франківської САД на поточний середній ремонт автодоріг. Натомість деякі підряди щодо утримання в неї виграє місцевий облавтодор.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

04.04.2018

Донецьк Протеже Кононенка за рік підняв у півтора рази ціну збагачення для «Мирноградвугілля»

Харків Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації

І-Франк Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

Львів Госпіталь Нацгвардії розіграв в сім’ї депутата-«тимошенківця» третину мільйона на м’ясо

03.04.2018

Рівне Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

Донецьк «Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

Київ Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

Львів Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

Київ Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

Кіровоград Нацгвардія під час війни з терористами Донбасу заднім числом заплатила 200 тисяч за стелу пам’яті загиблим… в Афганістані (фото)

02.04.2018

Донецьк Донецька залізниця замовила метизів на 9 мільйонів, докинувши 9% до осінньої ціни

Миколаїв Податківець, якого піймали на хабарі в чверть мільйона, домовився з прокурором про 17 тисяч штрафу

Київщина Бориспільські депутати не проголосували за продаж 11 гектарів «Рошену» – не вистачило одного голосу

Полтава Менеджери «найліпшого друга» генпрокурора з «АТБ» забирють 8 газових родовищ на підставі неіснуючого пункту

Київ «Гідропарк» перед «Євробаченням» купив 2 атракціони за 7 мільйонів: один в 7 раз дорожче, другого ніхто не бачив – поліція

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ