Хазяїн «Буковеля» «виграв» 400 мільйонів за напівтаємне утримання доріг Франківщини

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 30 березня за результатами тендерів замовила ТОВ «ПБС» послуги з експлуатаційного утримання автодоріг державного значення на 393,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч фірма має відремонтувати такі відрізки трас і штучні споруди на них:

за 168,48 млн грн. – Н-09 Мукачеве – Львів на ділянці км 209+020 – км 395+660 довжиною 187 км;

– Н-09 Мукачеве – Львів на ділянці км 209+020 – км 395+660 довжиною 187 км; за 116,91 млн грн. – Н-10 Стрий – Мамалига на ділянці км 93+082 – км 206+402 довжиною 113 км;

– Н-10 Стрий – Мамалига на ділянці км 93+082 – км 206+402 довжиною 113 км; за 57,20 млн грн. – Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027 довжиною 28 км;

– Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027 довжиною 28 км; за 50,55 млн грн. – Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+745 довжиною 27 км.

Кошториси і підсумкові відомості ресурсів не оприлюднили. Натомість опубліковано протокол узгоджених цін із ПДВ і доставкою, не відділеною від вартості будматеріалів. Тож їхня вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окремо ціну матеріалів і ціну доставки до міста ремонту.

Згідно такого протоколу до найдорожчого підряду, гарячі асфальтобетонні суміші невідомих типів і марок коштують 2 203 грн./т, а холодні – 5 982 грн./т.

Гарантійний строк на розмітку полімерною стрічкою становить п’ять років, пластиком – три роки, фарбою – півроку, на інші послуги, крім аварійного ремонту дорожнього покриття , – рік, а на вироби, конструкції та елементи – за нормативними документами.

На заробітну плату відведено по 5-6% вартості підряду, а на прибуток – по 2%.

Сума угод на 2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 401,71 млн грн.

Єдиним конкурентом на всіх тендерах було ДочП «Івано-Франківський облавтодор».

Франківську фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко (обрався від «Блоку Петра Порошенка», потім вийшов із фракції). Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який націоналізували у 2016 році.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

За даними «ВДЗ» і «Прозорро», з березня 2016 року фірма «ПБС» отримує всі без винятку підряди Івано-Франківської САД на поточний середній ремонт автодоріг. Натомість деякі підряди щодо утримання в неї виграє місцевий облавтодор.

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