Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

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Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що достроково розірвало контракт із ректором ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця» Катериною Амосовою. Про це повідомила прес-служба відомства.

Амосову звільнять із посади 16 квітня за невиконання умов контракту. Рішення прийняте на підставі рекомендацій комісії МОЗ, яка визнала роботу ректора незадовільною, та листів Державної аудиторської служби, Державної фінансової інспекції, Державної казначейської служби щодо невиконання вимог контролюючих органів. Раніше Амосова була відсторонена за зрив іспиту «Крок 1. Стоматологія» (детальніше читайте тут).

Нагадаємо, у 2015 році поліція за результатами ревізії ДФІ відкрила кримінальне провадження №12015100100003898 щодо службовців університету Богомольця про привласнення, розтрату чи заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем. Йшлося про неправомірні надбавки до заробітних плат ректору і п’яти проректорам та оплату завідування кафедрами за сумісництвом. Також мова йшла про клінічні випробування ліків, які ректор проводить на базі вузу, Олександрівської клінічної лікарні м. Києва і Головного клінічного госпіталю на замовлення фармкомпаній:

  • ТОВ «Астразененка Україна»;
  • ТОВ «Санофі-Авентіс»;
  • ТОВ «Серв’є Україна»;
  • ТОВ «КРКА Україна»;
  • Представництво «Такеда Остоиропа Холдинг ГМБХ»;
  • «Фарм Рісерч Ассошиейтис Лімітед» (Британія);
  • «Інвентів Хелс Клінікал Юкей Лімітед» (Британія);
  • «Таліскер Проджект Менеджмент Лтд» (Британія).

Чоловік ректора – завідувач кафедри хірургії №4 теж виконує клінічні випробування для:

  • ТОВ «Санофі-Авентис»;
  • ТОВ «Серв’є Україна»;
  • ТОВ «Байєр»;
  • ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Вуз отримує компенсації від замовників досліджень. Слідство вважає, що ректор із чоловіком як ФОПи беруть участь у клінічних випробуваннях у якості дослідників та отримують суми, що в декілька разів перевищують суми, отримувані університетом.

У лютому 2018 року суд надав поліції доступ до документів університету щодо оплати праці та Олександрівської клінічної лікарні м. Києва щодо клінічних випробувань.

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