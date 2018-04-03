Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

ТОВ «Соснівський гранкар’єр» 6 березня цього року отримав спеціальний дозвіл на видобування гранітів на Північно-Клесівській ділянці у Рівненській області. Про це свідчать дані офіційного сайту Держслужби геології та надр України.

Фірма отримала на 20 років спецдозвіл на видобування гранітів, придатних для виготовлення будівельного щебеню, бутового каменю та відсівів, придатних для упорядкування та планування територій. За отримання спецдозволу ТОВ «Соснівський гранкар’єр» заплатило 3,97 млн грн.

Загальний обсяг запасів ділянки на час надання спецдозволу – 5,82 млн куб м. Відповідно до техніко-економічної оцінки ділянки, річна продуктивність кар’єру становить 300 тис кубометрів на рік, а річна вартість товарної продукції – 75,94 млн грн.

Родовище розташоване на відстані 0,5 км на південний захід від смт. Клесів Сарненського району.

Ділянка гранітів «Північно-Клесівська» є частиною родовища гранітів «Клесівське-II», що вперше було розвідано у 1953 році. На даний момент розробка родовища не проводиться, а кар’єр є затопленим. Останні роботи з розробки родовища проводились у 2014 році. Початок видобування планується на перший квартал 2020 року.

Село Клесів відоме як центр незаконного видобутку бурштину на Рівненщині. Тут копачі бурштину навіть стріляли у поліцейських та пошкодили залізничне полотно.

За даними місцевих ЗМІ, саме поблизу кар’єру, де «Соснівський гранкар’єр» збирається видобувати граніт, масово видобувають бурштин.

Рівненська облрада погодила передачу кар’єру фірмі «Соснівський гранкар’єр» не з першого разу. Перед успішним голосуванням три депутати облради від Радикальної партії їздили на кар’єр, щоб подивитися, чи є там бурштин. Після оглядин заявили, що «це справді гранітний кар’єр і бурштину там нема».

ТОВ «Соснівський гранкар’єр» було створене у листопаді 2015 року. Директором фірми став Олександр Лисенко, а засновником – Віталій Баш з Дніпропетровська.

Віталій Баш має понад 10 років досвіду роботи з управління активами у видобувній галузі в рамках групи DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Зокрема, Баш є директором і співзасновником ТОВ «Українська Гірничовидобувна Компанія» (ТОВ «УГВК») разом із кіпрською компанією «ЗЕЛЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» Ярославського.

Крім того, у червні 2017 року Баш очолив ПАТ «Суха Балка» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), що з травня минулого року контролюється групою DCH. Ярославський особисто представляв колективу Баша як керівника.

У тому, що бурштину на цьому кар’єрі немає, переконував також директор ТОВ «Соснівський гранкар’єр» Олександр Лисенко: «Я вже працював на Клесівському родовищі у 2011 році як представник ПрАТ «Соснівський гранкар’єр», жодного бурштину там не бачив. Ми видобуватимемо вапняк, гравій та щебінь, запевняю, що до бурштину не маємо жодного стосунку».

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