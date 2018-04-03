«Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

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(виправлено ціну хлору на закупівлі)

КП «Компанія “Вода Донбасу”» 30 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» щодо поставки 515 тонн рідкого хлору в контейнерах та балонах за 21,61 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 512,5 т рідкого хлору вищого ґатунку у контейнерах та 2,5 т – у балонах. Вартість тонни хлору в обох випадках співпадає та становить 41 952 грн з ПДВ.

Від “Наших грошей”: раніше у новині було помилково вказано ціну 51 952 грн/т. Редакція приносить вибачення усім зацікавленим сторонам.

Нагадаємо, 20 лютого «Вода Донбасу» уклала договір поставки рідкого хлору в контейнерах по 41 910 грн/т.

Водночас, на початку лютого запорізький «Облводоканал» замовив рідкого хлору у контейнерах у ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» за ціною 20 520 грн/т (з ПДВ, без доставки). Також нагадаємо, що у листопаді 2017 року «Наші гроші» фіксували подорожчання рідкого хлору від компанії «Хлортехвод» через підписання низки додаткових угод протягом лютого-листопада 2017 року – з 18 000 грн/т до 33 430 грн/т. Таким чином, за менш ніж три місяці «Хлортехвод» підняв вартість тонни рідкого хлору на 20%.

За умовами договору, поставка хлору здійснюватиметься партіями, згідно з заявками замовника, на умовах 100% передоплати. Постачальник зі свого боку зобов’язується поставити партію хлору протягом п’яти днів з моменту отримання її повної оплати.

З переможцем торгів, ТОВ «Компанія “Хлортехвод”», позмагалось ТОВ «Гіпохлорсервіс», чия цінова пропозиція виявилась дорожчою на 0,2%.

За даними аналітичного модуля «BiPro.Prozorro», ці компанії конкурували між собою на 33 тендерах.

Одноосібним власником та керівником ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» є Олег Первий з Кременчука Полтавської області. Заснував фірму у 2012 році Ярослав Гальченко, який також був представником кременчуцького ТОВ «Компанія Хлорсистеми», свого часу прописаного у сусідньому офісі за однією адресою з «Хлортехводом».

Згадана компанія «Хлорсистеми» сьогодні належить прописаному у Рівному Юрію Тітову, а попередніми власниками були Сергій Шапіро та Сергій Гнойовий. Останній є одноосібним власником та керівником конкуруючої на торгах фірми – ТОВ «Гіпохлорсервіс».

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