«Укргазбанк» дасть 3 мільйони за рекламу на каналі Порошенка

ПАТ АБ «Укргазбанк» 12 березня уклало угоду з ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» про послуги з розміщення матеріалів в ефірі на «5 каналі» за 3,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для розміщення рекламних і спонсорських матеріалів замовили близько 13 годин ефірного часу в середньому по 62,50 грн. за секунду. Хронометраж, час показу та інші деталі замовник визначатиме у заявці на майбутній місяць, тому в угоді вони не вказані.

За нинішнім договором, тариф коливається залежно від типу матеріалів і часу показу:

Вид розміщення в ефірі Час розміщення Вартість, грн./сек. із ПДВ Рекламний час з 7:00 по 10:00 66,51 з 17:00 по 24:00 110,86 з 10:00 по 17:00 35,50 з 24:00 по 7:00 35,50 Спонсорський час з 7:00 по 10:00 98,22 з 17:00 по 24:00 163,71 з 10:00 по 17:00 52,41 з 24:00 по 7:00 52,41

Торік середня вартість секунди і тарифи від «Експрес-Інформу» для «Укргазбанку» були такими ж, а в 2016 році секунда коштувала в середньому на 17% дешевше – 54,95 грн.

Компанія «Експрес-Інформ», якою керує Олександр Адаменко, володіє ліцензією на мовлення «5 каналу». Вона заснована ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка і ТОВ «Престиж Груп» Владислава Лясовського – екс-голови правління «5 каналу» та колишнього члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | ЗМІ, Кредити, Порошенко