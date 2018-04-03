«Укргазбанк» дасть 3 мільйони за рекламу на каналі Порошенка

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
03 Квітня 2018
ПАТ АБ «Укргазбанк» 12 березня уклало угоду з ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» про послуги з розміщення матеріалів в ефірі на «5 каналі» за 3,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч для розміщення рекламних і спонсорських матеріалів замовили близько 13 годин ефірного часу в середньому по 62,50 грн. за секунду. Хронометраж, час показу та інші деталі замовник визначатиме у заявці на майбутній місяць, тому в угоді вони не вказані.
За нинішнім договором, тариф коливається залежно від типу матеріалів і часу показу:
|Вид розміщення в ефірі
|Час розміщення
|Вартість, грн./сек. із ПДВ
|Рекламний час
|з 7:00 по 10:00
|66,51
|з 17:00 по 24:00
|110,86
|з 10:00 по 17:00
|35,50
|з 24:00 по 7:00
|35,50
|Спонсорський час
|з 7:00 по 10:00
|98,22
|з 17:00 по 24:00
|163,71
|з 10:00 по 17:00
|52,41
|з 24:00 по 7:00
|52,41
Торік середня вартість секунди і тарифи від «Експрес-Інформу» для «Укргазбанку» були такими ж, а в 2016 році секунда коштувала в середньому на 17% дешевше – 54,95 грн.
Компанія «Експрес-Інформ», якою керує Олександр Адаменко, володіє ліцензією на мовлення «5 каналу». Вона заснована ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка і ТОВ «Престиж Груп» Владислава Лясовського – екс-голови правління «5 каналу» та колишнього члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.