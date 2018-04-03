НОВИНИ

03.04.2018

Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

«Укргазбанк» дасть 3 мільйони за рекламу на каналі Порошенка

«Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

МОЗ роздав 7,2 мільйона американських коштів на тренінги і зустрічі щодо ВІЛ

Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

Нацгвардія під час війни з терористами Донбасу заднім числом заплатила 200 тисяч за стелу пам’яті загиблим… в Афганістані (фото)

9,03 мільярди минулого тижня

02.04.2018

Топ-5 українських замовників «PwC», з яким судиться «Приватбанк»

Донецька залізниця замовила метизів на 9 мільйонів, докинувши 9% до осінньої ціни

Податківець, якого піймали на хабарі в чверть мільйона, домовився з прокурором про 17 тисяч штрафу

Підтримка німецького софту обійдеться «Укргазвидобуванню» у 2 мільйони на місяць

«УЗ» захистила в суді ідею Дубневичів про обмеження обчислення гарантійного строку на рейкові скріплення

Бориспільські депутати не проголосували за продаж 11 гектарів «Рошену» – не вистачило одного голосу

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

«Укргазбанк» дасть 3 мільйони за рекламу на каналі Порошенка

03 Квітня 2018

ПАТ АБ «Укргазбанк» 12 березня уклало угоду з ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» про послуги з розміщення матеріалів в ефірі на «5 каналі» за 3,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для розміщення рекламних і спонсорських матеріалів замовили близько 13 годин ефірного часу в середньому по 62,50 грн. за секунду. Хронометраж, час показу та інші деталі замовник визначатиме у заявці на майбутній місяць, тому в угоді вони не вказані.

За нинішнім договором, тариф коливається залежно від типу матеріалів і часу показу:

Вид розміщення в ефірі Час розміщення Вартість, грн./сек. із ПДВ
Рекламний час з 7:00 по 10:00 66,51
з 17:00 по 24:00 110,86
з 10:00 по 17:00 35,50
з 24:00 по 7:00 35,50
Спонсорський час з 7:00 по 10:00 98,22
з 17:00 по 24:00 163,71
з 10:00 по 17:00 52,41
з 24:00 по 7:00 52,41

Торік середня вартість секунди і тарифи від «Експрес-Інформу» для «Укргазбанку» були такими ж, а в 2016 році секунда коштувала в середньому на 17% дешевше – 54,95 грн.

Компанія «Експрес-Інформ», якою керує Олександр Адаменко, володіє ліцензією на мовлення «5 каналу». Вона заснована ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка і ТОВ «Престиж Груп» Владислава Лясовського – екс-голови правління «5 каналу» та колишнього члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

03.04.2018

Рівне Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

Донецьк «Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

Київ Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

Львів Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

Київ Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

Кіровоград Нацгвардія під час війни з терористами Донбасу заднім числом заплатила 200 тисяч за стелу пам’яті загиблим… в Афганістані (фото)

02.04.2018

Донецьк Донецька залізниця замовила метизів на 9 мільйонів, докинувши 9% до осінньої ціни

Миколаїв Податківець, якого піймали на хабарі в чверть мільйона, домовився з прокурором про 17 тисяч штрафу

Київщина Бориспільські депутати не проголосували за продаж 11 гектарів «Рошену» – не вистачило одного голосу

Полтава Менеджери «найліпшого друга» генпрокурора з «АТБ» забирють 8 газових родовищ на підставі неіснуючого пункту

Київ «Гідропарк» перед «Євробаченням» купив 2 атракціони за 7 мільйонів: один в 7 раз дорожче, другого ніхто не бачив – поліція

01.04.2018

Харків «Єрмолаєвці» продали «Укргазвидобуванню» техніки на 26 мільйонів за торішньою ціною

Дніпро Новачок з орбіти екс-комунальника виграв 104 мільйони на дороги Кам’янського

31.03.2018

Одеса «Южний» заправився паливом на 89 мільйонів у портової фаворитки з Одеси

30.03.2018

Полтава У Гройсмана без податкових розрахунків віддають фірмі Ахметова півгектара лісу під свердловину

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ