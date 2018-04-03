Продажне сонце на панелі

Підрядники ДніпрОДА задрали на 2 мільйони вартість панелей для сонячних електростанцій у навчально-виховних комплексах.

Торік Дніпропетровська облдержадміністрація замовила будівництво навчально-виховних комплексів у трьох школах: Кам’янському, Підгородному та Обухівці на загальну суму 122 млн грн. Провели тендер, вибрали переможців, але щось пішло не так.

Невдовзі угоди з підрядниками розірвали «у зв’язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при укладанні договору». Які саме обставини вплинули на ОДА – достеменно сказати важко, оскільки чиновники вирішили не перенасичувати систему «Прозорро» зайвими фактами.

Однак уже цього року все склалось якнайкраще. У березні провели нові тендери, переможцями стали ті самі фірми. Цього разу сума виявилась дещо меншою – 116 млн грн., бо частково роботи по старим контрактам все ж таки виконали і оплатили (у Обухівці і Підгородному угоди вже уклали, у Кам’янському очікується остаточне підписання із дня на день).

Ми вирішили порівняти минулорічні та свіжі кошториси, і зі здивуванням виявили одну відмінність між ними. Можливо, цих відмінностей і більше, але навіть знайденого вистачить, щоби зрозуміти: щонайменше 2 млн грн. витягнуть із будівництв на одному лише завищенні цін на сонячні панелі. На жаль, наші цифри підтвердила і експертна думка.

Маржі на панелях

Для шкіл Дніпровщини замовляють китайські сонячні панелі Altek ALM-260P. За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, торік такі в Україну ввозило тільки ПрАТ «Дніпрополімермаш» у середньому по $63 (без урахування податків і мит). У тендерному кошторисі кам’янської школи за 2017 рік вони коштували $110, а на нових торгах у березні 2018 року – вже $250. Це при тому, що в Інтернеті повно оголошень про їх продаж за цінами до $181.

Докладніше про дельти по кожній школі.

У травні 2017 року фірма «Будмакс-Компані» виграла торги із сонячними панелями ALM-260P по 2 900 грн.

У березні 2018 року фірма перемогла з панелями тієї самої моделі, але вдвічі дорожче – по 6 594 грн.

Торік на панелі припадало 510 тис грн., а цьогоріч – 1,16 млн грн. Таким чином, лише на них вдалося підняти 650 тис грн.

Зараз в інтернет-магазинах такі панелі продають щонайбільше по 4 800 грн.

За такою ціною потрібна кількість панелей обійшлась би у 845 тис грн. Тобто при порівнянні з ринковою ціною навар становить 316 тис грн.

Торік «Будмакс-Компані» включило в кошторис сонячні панелі ALM-260P по 2 900 грн.

Цьогоріч замовили трішечки потужнішу модель ALM-265P-60 по 6 594 грн.

Як збільшення потужності на 5 Вт могло призвести до двократного зростання ціни, зостається лише здогадуватись.

Як і в Кам’янському, загальна ціна панелей піднялася з минулорічних 510 тис грн. до 1,16 млн грн. цьогоріч, відповідно дельта така сама – 650 тис грн.

Якби панелі ALM-265P-60 купили за максимальною ринковою ціною в 4 047 грн., то витратили б 712 тис грн. Отже, відносно ринку завищено на 448 тис грн.

Компанія «Містокомбуд» у минулому році пропонувала сонячні панелі ALM-260P по 2 900 грн.

Тепер їх, як і у Підгородному, замінили на трішки потужнішу та вдвічі дорожчу модель ALM-265P-60 по 6 594 грн.

Загальна вартість панелей зросла від 423 тис грн. до 963 тис грн. Відповідно підйом на них сягає 539 тис грн.

При закупівлі за ринковою ціною в 4 047 грн. вони коштували би 591 тис грн. Отримуємо дельту відносно ринку в розмірі 372 тис грн.

Загалом по всіх трьох школах панелі подорожчали за кошторисами з 1,44 млн грн. до 3,28 млн грн. Дельта лише на панелях склала 1,84 млн грн., тоді як кошториси СЕС включають ще й інше устаткування, будівельні та пусконалагоджувальні роботи.

Оскільки устаткування в кошторисах змішане з роботами, то підрахувати вартість СЕС можна через ціну 1 кВт потужності станції. Це інтегральний показник, який має бути приблизно однаковим для всіх сонячних електростанцій через універсальність складових. Головний редактор сайту «EcoTown» і керівник сервісу «Джоуль» Роман Мрозакевич повідомив «Нашим грошам», що ринку відповідає ціна сонячних електростанцій у $1 тис за 1 кВт. Це ціна «під ключ», яка включає не лише вартість обладнання, а й монтаж.

На цьому тлі дуже випирають ціни ДніпрОДА. Для школи в Обухівці електростанцію потужністю 38 кВт замовили за 2,49 млн грн. Тобто її вартість становить $2 471 за кВт.

Це у 2,5 рази дорожче від ринкової вартості сонячних електростанцій «під ключ» та на інших тендерах. Торік приблизно по $1 тис за кВт встановили дахові електростанції освітяни Львова і підприємство Держрезерву з Черкащини. А комунальники Вознесенська на Миколаївщині в січні взагалі законтрактували наземну електростанцію по $704 за кВт.

Виходить, що за ринковою ціною 38-кіловатна СЕС в обухівській школі обійшлась би у $38 тис. Але в кошторисі тендеру вона коштує 2,49 млн грн., або $94 тис. Тобто загальна дельта по СЕС обухівської школи становить $56 тисяч, або 1,46 млн грн. у перерахунку на наші гроші. Як уже говорилось вище, 539 тис грн. у цій дельті становить підвищення цін на панелі до неадекватного рівня, вся решта маржі розпорошена на інші елементи СЕС та роботи з монтажу станції.

На жаль, ми не можемо так само однозначно підрахувати загальні дельти по СЕС у двох інших школах. Бо у Підгородному в кошторис включили ще й фундаментні роботи, яких не було в обухівському випадку. А у Кам’янському будівництво СЕС не виокремили в окремий об’єктний кошторис, розмазавши його по загальному кошторису будівництва школи. Однак повторимо – для всіх трьох шкіл підняття ціни панелей було абсолютно однаковим, тому очікувати, що різниця в загальній вартості СЕС у цих трьох школах буде різною, не доводиться.

Бенефіціари та покровителі схеми

ТОВ «Містокомбуд» належить Людмилі Тонкопій – екс-начальниці управління «Водозбут» КП «Дніпроводоканал». Її чоловік Станіслав Тонкопій відомий як начальник району «Дніпроводоканалу».

ТОВ «Будмакс-Компані» нині належить Тетяні Бойко і Лідії Монастирній. Але раніше власником було ТОВ «Авента Інвест» Олени Чернової. На виборах 2015 року вона йшла у Центральну районну у Дніпрі раду від «Нашого краю» як диспетчер фірми «Енергія ТМ».

Дніпровське видання «Бюро.уа» розібралось у засновницьких хитросплетіннях і знайшло, що всі ці фірми, а також низка інших компаній належать до сфери впливу місцевих бізнесменів Леоніда та Володимира Дубінських. Це брати, які почали отримувати підряди на сотні мільйонів гривень по розбудові житлово-господарського комплексу Дніпропетровської області ще при Януковичу, і продовжили тендерити величезні суми про Порошенку.

Імпортера сонячних панелей «Дніпрополімермаш» раніше називали учасником корпорації «Алеф» Вадима Єрмолаєва. Зараз ним через вірґінський «ДПМ Холдінг Лтд» володіє депутат Дніпропетровської облради від «Опозиційного блоку» Ігор Циркін, який раніше був нардепом від Партії регіонів. Директором є Сергій Мацюця, котрий у 2015 році висувався до облради Дніпра від партії «Самопоміч». До минулого року в ревізійну комісію входила Вікторія Захарова – колишній головний бухгалтер «Алефу» та екс-голова спостережної ради ПАТ «АктаБанк» Єрмолаєва.

Департаментом капітального будівництва вже десять років керує Олександр Кушвід. Раніше він був директором свого ж із Лілією Макагончук ТОВ «Будівельна компанія «Регіон», яке зараз належить Валерію Гриценку.

Дніпропетровську ОДА очолює Валентин Резніченко, бізнес-партнер Бориса Ложкіна, який очолював Адміністрацію президента Петра Порошенка, коли Резніченка призначали губернатором.

Анна Сорока, «Наші Гроші»

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