Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

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Колишній заступник начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Любомир Тхір одразу після звільнення вніс у статутні капітали трьох компаній майже 4 млн грн. Про це свідчать дані його декларацій перед і після звільнення.

У 2017 році Тхір заснував ТОВ «Львівська варта», ТОВ «Охоронний альянс «Сворд» і ТОВ «Дедуктивна компанія «Мока». До статутних капіталів цих фірм він вніс, відповідно, 1 млн грн, 2 млн грн і 900 тис грн.

При цьому Любомир Тхір декларував менші активи, ніж вкладені ним у вказані компанії.

Зокрема, перед звільненням (період січень-липень 2017 року) він показав наявність у нього готівкових коштів у розмірі 1,5 млн грн і 93 тис грн доходу на двох разом із дружиною. До слова, його дружина Мар’яна Тхір теж працює в обласному ДФС – старшим оперуповноваженим.

Після звільнення Любомир Тхір вказав також на продаж двох об’єктів майна. Аналіз його декларацій показує, що йдеться про автомобіль Mitsubishi Pajero 2011 року випуску, який вдалося продати за 800 тис грн. При цьому вартість проданої автівки, на відміну від другої своєї машини, Тхір у декларації раніше не вказував. Другим об’єктом, проданим за 554 тис грн, стала невідома нерухомість. Невідома, тому що з декларації не видно, що міг продати екс-фіскал: у нього і його дружини як зазначалися у власності будинок на майже 300 кв м по вул. у Львові та ділянка у Судовій Вишні, так і зазначаються.

Фірмами «Львівська варта» і «Охоронний альянс «Сворд», що зареєстровані за однією адресою і надають послуги з приватної охорони, Тхір займається разом із родичами заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) Віктора Шемчука.

Так, керівником «Львівської варти» є Тетяна Люба – сестра дружини Віктора Шемчука Наталії Шемчук. А директором ОА «Сворд» є Віктор Матвійців – чоловік Тетяни Люби, колишній очільник відділу Державної служби охорони при УМВС у Тернопільській області у 2011-2012 рр.

У свою чергу компанія «Мока» зареєстрована в Івано-Франківську, однак телефон у неї з «Львівською вартою» спільний – 0680665583. Цією фірмою Тхір співволодіє разом із Володимиром Дивинським.

Нагадаємо, у ході розслідування кримінального провадження НАБУ за підозрою Миколи Мартиненка та інших осіб в організації заволодіння $17,28 млн ДП «СхідГЗК», а також завданні шкоди НАЕК «Енергоатом» на 6,4 млн євро, було встановлено, що з рахунку панамської компанії «Bradcrest Investments S.A.», бенефіціарним власником якої, за інформацією детективів, є Мартиненко, було перераховано 250 тис євро на рахунок віргінської компанії компанії «Ukraine Spirit Inc». Розпорядником цих грошей була дружина замголови КДКП Віктора Шемчука.

Саме Шемчук підготував висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Перова за скаргою адвоката Мартиненка Петра Бойка, яку 29 березня КДКП задовольнила. Сам Шемчук заявив журналістам «Радіо Свобода», що не бачить конфлікту інтересів у тому, що є одночасно доповідачем по скарзі адвоката Мартиненка і свідком по цій же справі (як зазначалося вище, його дружина є вигодоотримувачем у фірмі, яка отримувала кошти від компанії, що, як вказує слідство, контролюється Мартиненком).

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