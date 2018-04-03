Нацгвардія під час війни з терористами Донбасу заднім числом заплатила 200 тисяч за стелу пам’яті загиблим… в Афганістані (фото)

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Військова частина 2269 Національної гвардії України (м.Олександрія Кіровоградської обл.) 27 березня уклала угоду з ФОП «Бударний Є.Г.» на поставку пам’ятної стели «Вічна пам’ять воїнам загиблим в Афганістані» вартістю 199 995 грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В укладеній 27 березня угоді йдеться про поставку стели до 25 лютого.

При цьому місцеві ЗМІ ще 15 лютого оприлюднили фоторепортаж з території військової частини, де вшанували загиблих з нагоди відзначення 29-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

На фотографіях зафіксовано вже існуючу стелу:

Ціна 199 995 грн. дозволила військовим не проводити відкриті торги, уклавши договір з обраним на власний розсуд постачальником.

Євгеній Григорович Бударний в Олександрії також відомий як директор ТОВ «НВП Украгропромкалій».

Нагадаємо, Україна з 2014 року веде військові дії на Донбасі. За даними президента Петра Порошенка лише у Нацгвардії нараховується 212 загиблих та 794 поранених бійців. Загалом же військові втрати в цій війні з російськими терористами становлять вже 2378 українських бійців вбитими. Це співпадає з вказаною у Вікіпедії кількістю українців, загиблих в Афганістані, – 2378 бійців радянської армії.

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