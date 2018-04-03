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МОЗ роздав 7,2 мільйона американських коштів на тренінги і зустрічі щодо ВІЛ

03 Квітня 2018

ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» 27 березня за результатами тендеру уклала угоди про послуги з організації заходів до кінця 2018 року на загальну суму 7,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги оплатять коштом міжнародної технічної допомоги за проектом «Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій МОЗУ, покращення використання стратегічної інформації та розбудова потенціалу громадської охорони здоров’я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».

Заходи відбуватимуться у готелях або комплексах Києва чи області. В усіх випадках передбачено компенсацію проїзду та кава-брейки для тренерів і учасників, харчування і проживання в одномісних номерах зі сніданком для учасників, канцелярія, вода, флешки, друк матеріалів і сертифікатів, оренда обладнання та конференц-зали. Стандартна кава-пауза коштує 41 грн. за особу, посилена кава-пауза – 69 грн., обід – 150 грн., вечеря – 180 грн.. Легкове таксі невідомого класу обійдеться у 250 грн. за годину, що дорожче від інших тендерів на тривалі послуги, а чотиригодинний трансфер для 27 осіб – у 2 800 грн.

  • ТОВ «Євромедіа Компані» отримало замовлень на суму 5,09 млн грн.

Із них 3,79 млн грн. піде на 733 тренінги, робочих зустрічі та моніторингових візити до закладів охорони здоров’я в регіонах. Ще 1,30 млн грн. виділили на 30 тренінгів та робочих зустрічей для впровадження системи управління/поліпшення якості лабораторій щодо діагностики ВІЛ, клінічного моніторингу з визначенням вірусного навантаження, тестування на CD4 і виявлення опортуністичних інфекцій.

У переліку пропонованих цим виконавцем місць проведення – «Турист» і ТОВ «Рейкартц Хотел Менеджмент» у Києві та «Джинтама Бриз» і «Сієста Хотел» в області.

Фірму «Євромедіа Україна» заснували Валентин Шостак і Павло Грицак, раніше відомий як бізнес-партнер Олександра Ксенофонтова (ТОВ «Шоутайм») – чоловіка і продюсера співачки Руслани Лижичко. Павло Грицак у якості віце-президента НТКУ у 2005 році також опікувався проведенням дорослого «Євробачення» в Україні. Тоді Україна отримала конкурс, оскільки роком раніше Руслана перемогла у ньому.

  • ТОВ «Кашт Івент Сервіс» за 2,12 млн грн. організує 22 тренінги та робочих зустрічі для сприяння зміцненню та використання стратегічної інформації, створення національної системи епіднагляду за ВІЛ.

Засновником «Кашт Івент Сервіс» є Ілімдар Едемович Ходжаметов із Києва, а директором – Агабалаєв Ельман Наріман Огли. Раніше власником був Гасімов Мікель Лятіф Огли.

Сума угод на третину нижча від очікуваної вартості закупівлі в 11,34 млн грн.

На окремих тендерах переможці змагалися між собою, а також із ТОВ «Консалтингова компанія «Аллєго», ТОВ «Компанія «Діва С» і ТОВ «Пілот-Експрес». Натомість ТОВ «Стіл медіа груп», ПП «Кологістикс», ФОП Сідоричев Олексій Борисович і ФОП Балакірєва Наталія Євгенівна не допустили до торгів за відсутність низки документів.

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