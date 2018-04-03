МОЗ роздав 7,2 мільйона американських коштів на тренінги і зустрічі щодо ВІЛ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
03 Квітня 2018
ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» 27 березня за результатами тендеру уклала угоди про послуги з організації заходів до кінця 2018 року на загальну суму 7,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Послуги оплатять коштом міжнародної технічної допомоги за проектом «Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій МОЗУ, покращення використання стратегічної інформації та розбудова потенціалу громадської охорони здоров’я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».
Заходи відбуватимуться у готелях або комплексах Києва чи області. В усіх випадках передбачено компенсацію проїзду та кава-брейки для тренерів і учасників, харчування і проживання в одномісних номерах зі сніданком для учасників, канцелярія, вода, флешки, друк матеріалів і сертифікатів, оренда обладнання та конференц-зали. Стандартна кава-пауза коштує 41 грн. за особу, посилена кава-пауза – 69 грн., обід – 150 грн., вечеря – 180 грн.. Легкове таксі невідомого класу обійдеться у 250 грн. за годину, що дорожче від інших тендерів на тривалі послуги, а чотиригодинний трансфер для 27 осіб – у 2 800 грн.
Із них 3,79 млн грн. піде на 733 тренінги, робочих зустрічі та моніторингових візити до закладів охорони здоров’я в регіонах. Ще 1,30 млн грн. виділили на 30 тренінгів та робочих зустрічей для впровадження системи управління/поліпшення якості лабораторій щодо діагностики ВІЛ, клінічного моніторингу з визначенням вірусного навантаження, тестування на CD4 і виявлення опортуністичних інфекцій.
У переліку пропонованих цим виконавцем місць проведення – «Турист» і ТОВ «Рейкартц Хотел Менеджмент» у Києві та «Джинтама Бриз» і «Сієста Хотел» в області.
Фірму «Євромедіа Україна» заснували Валентин Шостак і Павло Грицак, раніше відомий як бізнес-партнер Олександра Ксенофонтова (ТОВ «Шоутайм») – чоловіка і продюсера співачки Руслани Лижичко. Павло Грицак у якості віце-президента НТКУ у 2005 році також опікувався проведенням дорослого «Євробачення» в Україні. Тоді Україна отримала конкурс, оскільки роком раніше Руслана перемогла у ньому.
Засновником «Кашт Івент Сервіс» є Ілімдар Едемович Ходжаметов із Києва, а директором – Агабалаєв Ельман Наріман Огли. Раніше власником був Гасімов Мікель Лятіф Огли.
Сума угод на третину нижча від очікуваної вартості закупівлі в 11,34 млн грн.
На окремих тендерах переможці змагалися між собою, а також із ТОВ «Консалтингова компанія «Аллєго», ТОВ «Компанія «Діва С» і ТОВ «Пілот-Експрес». Натомість ТОВ «Стіл медіа груп», ПП «Кологістикс», ФОП Сідоричев Олексій Борисович і ФОП Балакірєва Наталія Євгенівна не допустили до торгів за відсутність низки документів.