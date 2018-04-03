Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

Депутат Київської міської ради Дмитро Банас (БПП) пролобіював земельну ділянку у столиці для Володимира Бровка, який виявився батьком директора фірми депутата ТОВ «Ефективний сервіс» Максима Бровка. Про це повідомила журналістка Інна Попович у програмі «ЦРУ».

Ще з 1950-х років родина киянина Олександра Кандиби користувалася земельною ділянкою площею 26 соток, яка знаходиться у Києві у районі Чапаєвки на вул. Цілинна, 63, де наразі сотка землі коштує приблизно 200 тис грн.

9 років тому Кандиба почав займатися приватизацією ділянки. Нещодавно його земельне питання нарешті потрапило на розгляд засідання земельної комісії Київради.

Під час засідання депутат Банас повідомив, що від імені Володимира Бровка до нього звернулася ГО «Спілка захисту прав учасників АТО» з тим, щоб передати цю ділянку учасникам АТО.

В результаті більшість членів комісії, яку представлять представники Блоку Петра Порошенка, погодились з тим, що треба відхилити проект землеустрою з подальшою приватизацією родинної землі Кандиби, давши «зелене світло» для оформлення ділянки на Володимира Бровка. У якого, як виявилося, проект землеустрою один в один, як у Олександра Кандиби.

У відповідь на запит журналістки, управління праці та соціального захисту населення у Оболонському районі Києва повідомило, що Володимир Бровко як учасник АТО на обліку в управлінні не перебуває.

Крім того, програма з’ясувала, що син Володимира Бровка Максим (обидва прописані за однією адресою) працює директором у фірмі ТОВ «Ефективний сервіс», яка належить Банасу.

Депутат визнав, що знає Максима Бровка, і розповів, що у Київраді дійсно відхиляють землі, надані у користування, на користь тих, хто сьогодні перший потребує поліпшення житлових умов, зокрема учасників АТО. Тобто, за логікою Банаса, Кандиба мав би подавати заявку на ділянку як учасник АТО.

Дмитро Банас був обраний в Шевченківському районі столиці на Татарці. На виборах він задобрював виборців медом та безкоштовною стрижкою. У власності депутата є ТОВ «Будівельна компанія «Мегабуд». Крім неї, він володіє київською мережею з 19 перукарень ( згаданий «Ефективний сервіс», ТОВ «Просто перукарня»). Банас є помічником колеги по партії нардепа Валерія Іщенко.

Від «Наших грошей»:

У своїй декларації за 2015 рік Дмитро Банас приховав три фірми (ТОВ «Ефективний сервіс», ТОВ «Просто перукарня» та ТОВ «БК «Мегабуд»). У наступних деклараціях за 2016 та 2017 рр. свої підприємства він вже вказував.

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