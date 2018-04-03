9,03 мільярди минулого тижня

Дороги Харківщини, Франківщини, Тернопільщини, Полтавщини, Донеччини, Житомирщини.

З 26 по 31 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,76 тисяч закупівель на загальну суму 9,03 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,96 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 549,85 ДП «Харківський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Харківській області 2. Служба автомобільних доріг у Івано-Франківській області 530,64 ДП «Івано-Франківський облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення 3. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 396,994 ТОВ «Техно-Буд-Центр» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на м.Бухарест) км 242+100 – 246+800, км 259+500 – 262+300, км 279+100 – 298+000 4. Служба автомобільних доріг у Івано-Франківській області 393,14 ТОВ «ПБС» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної доріг загального користування державного значення Н-09 Мукачеве-Львів, км 209+020 – км 395+660 Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці км 93+082 – км 206+402 Т-09-05 Делятин-Раківчик, км 0+000 – км 28+02 Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна, км 0+000 – км 26+745 5. Служба автомобільних доріг у Полтавській області 249,50 ДП «Полтавський облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Полтавської області. 6. Служба автомобільних доріг у Донецькій області 205,51 ТОВ «Славдорстрой» послуги з поточного середнього ремонту автомобільній дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 655+000 – км 666+500 Н-20 Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь, км 5+050 – км 10+305. 7. Національна поліція України 195,19 ПП «ОККО контракт» бензин А-95 – в смарт-картках – 3 680 980,00 л; в талонах або штрих-картах – 2 999 320,00 л 8. ПАТ «Укргазвидобування» 175,67 ТОВ «Нафтосервіс» Труби 9. Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА 166,03 ДП «Житомирський облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км. 10. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 99,85 КП «Шляхрембуд» послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста Харкова

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