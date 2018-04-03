НОВИНИ

03.04.2018

Ярославський отримав старий гранітний кар’єр поруч з масовим видобутком бурштину

«Укргазбанк» дасть 3 мільйони за рекламу на каналі Порошенка

«Вода Донбасу» розіграла між пов’язаними фірмами ще 22 мільйони на хлорі (виправлено)

МОЗ роздав 7,2 мільйона американських коштів на тренінги і зустрічі щодо ВІЛ

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Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука

Депутат від БПП пролобіював землю для псевдоАТОвця, який виявився родичем директора фірми «порошенківця»

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9,03 мільярди минулого тижня

02.04.2018

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Донецька залізниця замовила метизів на 9 мільйонів, докинувши 9% до осінньої ціни

Податківець, якого піймали на хабарі в чверть мільйона, домовився з прокурором про 17 тисяч штрафу

Підтримка німецького софту обійдеться «Укргазвидобуванню» у 2 мільйони на місяць

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03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
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9,03 мільярди минулого тижня

03 Квітня 2018

Дороги Харківщини, Франківщини, Тернопільщини, Полтавщини, Донеччини, Житомирщини.

З 26 по 31 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,76 тисяч закупівель на загальну суму 9,03 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,96 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 549,85 ДП «Харківський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Харківській області
2. Служба автомобільних доріг у Івано-Франківській області 530,64 ДП «Івано-Франківський облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення
3. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 396,994 ТОВ «Техно-Буд-Центр» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на м.Бухарест) км 242+100 – 246+800,  км 259+500 – 262+300, км 279+100 – 298+000
4. Служба автомобільних доріг у Івано-Франківській області 393,14 ТОВ «ПБС» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної доріг загального користування державного значення

Н-09 Мукачеве-Львів, км 209+020 – км 395+660

Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці км 93+082 – км 206+402

Т-09-05 Делятин-Раківчик, км 0+000 – км 28+02

Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна, км 0+000 – км 26+745
5. Служба автомобільних доріг у Полтавській області 249,50 ДП «Полтавський облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Полтавської області.
6. Служба автомобільних доріг у Донецькій області 205,51 ТОВ «Славдорстрой» послуги з поточного середнього ремонту автомобільній дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 655+000 – км 666+500

Н-20 Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь, км 5+050 – км 10+305.
7. Національна поліція України 195,19 ПП «ОККО контракт» бензин А-95  – в смарт-картках – 3 680 980,00 л;

в талонах або штрих-картах – 2 999 320,00 л
8. ПАТ «Укргазвидобування» 175,67 ТОВ «Нафтосервіс» Труби
9. Управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА 166,03 ДП «Житомирський облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км.
10. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 99,85 КП «Шляхрембуд» послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста Харкова

 

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