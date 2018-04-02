Топ-5 українських замовників «PwC», з яким судиться «Приватбанк»

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
02 Квітня 2018
Днями «Приватбанк» подав в суд Нікосії (Кіпр) позов проти кіпрської компанії «PricewaterhouseCoopers» та однойменної української аудиторської фірми на $3 млрд. У таку суму український держбанк оцінив збитки, нібито понесені ним унаслідок порушень з боку «PwC» своїх обов’язків при перевірці фінансової звітності «Приватбанку» за 2013-2015 звітні роки.
У Нацбанку також вважають, що «PwC» завищували вартість заставного майна «Приватбанку», пов’язаного із приватними екс-власниками банку.
«Цікавий приклад – PwC оцінили літаки. У повідомленні сказано, що вони провели візуальний огляд повітряних суден в аеропорту Борисполя. В якості підтвердження у звіті була вклеєна фотографія судна з Інтернету, де на задньому плані написано «Міжнародний аеропорт Анталії», – розповідав директор департаменту управління ризиками НБУ Ігор Будник.
Усього з 2008 року, коли було засновано «Вісник державних закупівель», ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» голландського «PwC» разом зі своїм дочірнім ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» отримали в Україні державних підрядів на 39,31 млн грн. Найбільшими наймачами були:
Решта коштів розподілилась між ДП «Український державний центр радіочастот» – 2,10 млн грн., Національний банк України – 1,29 млн грн., ПрАТ «Кримський титан» – 500 тис грн., ПАТ «НАК «Нафтогаз України» – 179 тис грн., ПАТ «Центренерго» – 81 тис.