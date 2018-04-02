Топ-5 українських замовників «PwC», з яким судиться «Приватбанк»

Днями «Приватбанк» подав в суд Нікосії (Кіпр) позов проти кіпрської компанії «PricewaterhouseCoopers» та однойменної української аудиторської фірми на $3 млрд. У таку суму український держбанк оцінив збитки, нібито понесені ним унаслідок порушень з боку «PwC» своїх обов’язків при перевірці фінансової звітності «Приватбанку» за 2013-2015 звітні роки.

У Нацбанку також вважають, що «PwC» завищували вартість заставного майна «Приватбанку», пов’язаного із приватними екс-власниками банку.

«Цікавий приклад – PwC оцінили літаки. У повідомленні сказано, що вони провели візуальний огляд повітряних суден в аеропорту Борисполя. В якості підтвердження у звіті була вклеєна фотографія судна з Інтернету, де на задньому плані написано «Міжнародний аеропорт Анталії», – розповідав директор департаменту управління ризиками НБУ Ігор Будник.

Усього з 2008 року, коли було засновано «Вісник державних закупівель», ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» голландського «PwC» разом зі своїм дочірнім ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» отримали в Україні державних підрядів на 39,31 млн грн. Найбільшими наймачами були:

ПАТ «Укрпошта» дало «PwC» замовлень на 19,18 млн грн. у 2016-2018 роках. Зокрема у січні цього року «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» виграла тендер пошти щодо аудиту фінзвітності за 2017-2019 роки за 13,33 млн грн. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» Ріната Ахметова уклало з «PwC» угод про аудит фінзвітності за 2008-2011 роки на 5,09 млн грн. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» з єдиною торішньою угодою з «ПрайсуотерхаусКуперс» про інформаційно-консультаційні послуги на 3,91 млн грн. Державна митна служба України у 2011 році замовила «ПрайсуотерхаусКуперс» послуг щодо системи «Електронна митниця» одноразово на 3,50 млн грн. ПАТ «Державний ощадний банк України» у 2016-2017 роках замовило цим двом фірмам послуг на 3,48 млн грн. Йдеться про аудит фінзвітності за 2016 рік та супровід процедур конкурсних торгів.

Решта коштів розподілилась між ДП «Український державний центр радіочастот» – 2,10 млн грн., Національний банк України – 1,29 млн грн., ПрАТ «Кримський титан» – 500 тис грн., ПАТ «НАК «Нафтогаз України» – 179 тис грн., ПАТ «Центренерго» – 81 тис.

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