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Підтримка німецького софту обійдеться «Укргазвидобуванню» у 2 мільйони на місяць

02 Квітня 2018

ПАТ «Укргазвидобування» 28 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «САП Україна» підтримку системи SAP на 71,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На строк із 1 квітня 2018 року до кінця 2020 року замовили супровід софту SAP ERP за програмою SAP Standart Support по 2,18 млн грн. на місяць. Перелік і кількість софту наведено у таблиці нижче.

Забезпечення виконання договору в формі банківської гарантії має бути не меншим від 0,02%. Спершу його розмір становив 5%, але потім його зменшили на вимогу потенційних учасників. Імпортна складова ціни послуг прив’язана за формулою до курсу євро.

Ціна угоди на 19% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 88,77 млн грн.

Київською фірмою «САП Україна» володіють німецькі компанії «САП CЄ» і «САП Дойчланд СЄ & КО. КГ». Директором є Максим Матяш, а підписантом – Тетяна Сіваєва.

У грудні 2016 року переможець виграв 25,35 млн грн. «Укргазвидобування» на софт SAP Application Professional User на 500 користувачів, SAP HANA Runtime edition Application & SAP BW new/subsquent та SAP HANA Runtime edition Application & SAP BW install base.

До того він виграв торгів на 60,33 млн грн. Із них 39,57 млн грн. в ДП «НАЕК «Енергоатом» і 4,31 млн грн. у ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» після Майдану та 7,89 млн грн. у ПАТ «Київобленерго» і 8,56 млн грн. в УДППЗ «Укрпошта» у 2013 році.

Крім того, у 2015 році «Укргазвидобуванню» не вдалося розірвати через суд укладені в 2013 році без тендерів договори із «САП Україна» про закупівлю і підтримку софту на 100,27 млн грн.

Нині конкурентами були столичні ТОВ «Агелес» Юрія Курлянчика і ТОВ «Беной» Андрія Кур’янова і Романа Фисуна, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні. «Агелес» отримав єдиний підряд Криворізькой міськради щодо ІТ-аудиту за 190 тис грн., а «Беной» –  єдиний підряд «Енергоатому» щодо придбання ліцензій SAP на 16,41 млн грн.

 

Найменування програмного забезпечення Одиниця виміру Ліцензійний

об’єм
7011620 BA&T SAP Access Control 100 користувачів, за якими здійснюється моніторинг 10
7011292 BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (user) 1 користувач 60
7011319 BA&T SAP Data Services Процесор 4
7011625 BA&T SAP Plan.&Cons, v. f. SAPNW (BPC) 1 користувач 100
7003014 SAP Application Ltd. Prof. User Користувач (обмежений професійний рівень) зо
7011289 SAP Business Analytics ProfUser 1 користувач (розробник) 15
7003013 SAP Developer User 1 розробник додатків SAP 5
7015835 SAP Ent Int-Work Manager MobApp 1 користувач 75
7009038 SAP Environment,Health+Safety (EHS) Mgmt 100 співробітників підприємства 30
ERPPACKA SAP ERP Foundation Starter 5 користувачів (Професійний рівень) 1
7011638 SAP Extended Procurement 1.000.000 EURO – обсяг витрат на рік, пов’язаних із закупівлями товарів і послуг 300
7015574 SAP Hydrocarbon Supply&Primary Distr O&G еквівалент 10 000 барелів нафти, які заплановано виробити в день 2
7010494 SAP Linear Asset Management 1 користувач 300
7011825 SAP Manuf. Integr. + Intell. (SAP Mil) 100 співробітників підприємства 30
7010016 SAP Multiresource Scheduling один доступний для виконання ремонтних робіт ресурс 600
7003012 SAP Professional User 1 користувач 1040
7011510 SAP Supplier Lifecycle Management 1.000.000 EURO – обсяг витрат на рік, пов’язаних із закупівлями товарів і послуг 300
7011288 SAP Upstream Operations Mgmt for O&G еквівалент 10 000 барелів нафти, вироблених в день 7
7018066 SAP HANA, RT ed Applic & BW- new/subsq база даних 1
7018065 SAP HANA, RT ed Applic & BW-inst base база даних 1

 

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