Менеджери «найліпшого друга» генпрокурора з «АТБ» забирють 8 газових родовищ на підставі неіснуючого пункту

Київський апеляційний адмінсуд залишив без змін постанову Окружного адмінсуду Києва від 4 грудня 2017 року, який зобов’язано Державну службу геології та надр України повторно розглянути заяви ТОВ «Ангро Інвест» про надання спеціальних дозволів на користування надрами на 8 нафтогазових площах без проведення аукціону. Про це свідчить постанова від 15 березня.

Суд встановив, що ТОВ «Ангро Інвест» у 2016 році двічі зверталося до Держгеонадр із заявами на отримання без проведення аукціону спецдозволів на 20 років з метою геологічного вивчення з подальшим видобуванням нафти і газу на восьми родовищах (промислова розробка нафти і газу).

Йдеться про такі площі у Полтавській області: Саудівська, Південно-Миргородська, Демидівська, Красногорівська, Черкасівська, Федорівська, Федунківська і Білоцерківська.

Перший раз Держгеонадра повернули фірмі заяви 18 березня 2016 року через невідповідність пакетів документів Порядку надання спецдозволів (№615 від 30.05.2011). Так, фірма не вказала потужності підприємства, подала неналежним чином засвідчені копії документів про право власності (оренди) на цілісний майновий комплекс.

Другий раз повторно подані заяви були повернуті «Ангро Інвесту» 31 травня того ж року. Держгеонадра вказали, що «Ангро Інвест» не зазначило вид корисної копалини у заявах, і не у повному обсязі виправило попередні зауваження. При цьому фірмі було відмовлено у наданні спецдозволів.

Апеляційний суд вказав, що «така підстава для відмови у надання дозволів як незазначення виду корисних копалин у заявах не підтверджена». Неусунення фірмою інших недоліків теж не підтверджено.

Таким чином, апеляційний суд погодився з судом першої інстанції щодо того, що правових підстав для відмови фірмі «Ангро Інвест» у видачі спецдозволів на користування надрами у відповідача не було.

Разом з тим Держгеонадара у суді вказували на відсутність підстави для надання «Ангро Інвесту» спецдозволів на користування надрами без проведення аукціону у зв’язку з тим, що 12.04.2016 набрали чинності постанови КМУ від 06.04.2016, згідно з якими пп. 8 п. 8 Порядку № 615 був виключений.

Нагадаємо, пп. 8 п. 8 Порядку № 615 давав можливість отримувати спецдозволи на геологічне вивчення або видобування корисних копалин, якщо заявник є власником цілісного майнового комплексу з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано надрокористувачу в оренду.

Саме цей пп. 8 п. 8 Порядку № 615 ТОВ «Ангро Інвест» у своїх заявах як підставу на отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону.

Суд цей довід Держгеонадр відкинув і вказав, що суд при розгляді справи має керуватися Порядком №615 в редакції від 11.02.2016, тобто чинним станом на момент звернення позивача із заявами від 30.03.2016.

ТОВ «Ангро Інвест» було засноване у березні 2015 року.

З квітня 2017 року бенефіціаром «Ангро Інвесту» став мешканець Дніпра Геннадій Ткачов. Він був співзасновником ТОВ «Торговий дім Крим» разом з «АТБ-Торгстрой». Бенефіціарами останньої є власники мережі «АТБ» Геннадій Буткевич, Євгеній Єрмаков та Віктор Карачун. Ткачов також був директором в ТОВ «ІБК «Східінвестстрой» (діяльність припинена), власниками якої були «АТБ-Торгстрой» та «АТБ-Інвест». Також Ткачов був директором ТОВ «Істрейт», власниками якого є Буткевич, Єрмаков та Карачун.

Минулого квітня директором «Ангро Інвесту» став Віталій Алдошин. Він також керує ТОВ «Укргаздоб», яке в 2016 році купило спецдозвіл на нафтогазову Південно-Кісівську площу В Харківській області. 8% в статутному фонді «Укргаздоб» належить харків’янину Віталію Якименко, а 92% через кіпрську «Саут-Кисівська Інвестмент Компані Лтд» вже згаданому власнику мережі «АТБ» Буткевичу. Якименко також є молодшим бізнес-партнером Буткевича в згаданій «Ангро Інвест» та ТОВ «Центральна нафто газотранспортна компанія» та ТОВ «Нафтагазенергопром». Остання є власником спецдозволу на видобуток газу на іншому родовищі Харківщини – Мурафінській площі.

Як повідомив «Судовий репортер», днями колишній співробітник Генпрокуратури Дмитро Сус заявив, що Буткевич – «найліпший друг Луценка». Цю заяву він зробив у якості свідка на суді по справі члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, якого обвинувачують у незакінченому замаху на шахрайське заволодіння $500 тис. Cус заявив, що конкретні вказівки по цій справі давав Володимир Євдокимов, який був заступником міністра МВС Юрія Луценка у 2000-х роках.

Якименко та Буткевич є власниками ТОВ «Восток-Енергоресурс», де директором до цього часу вказаний Роман Дружбін. Це колишній бізнес-патрнер Олександра Павлюченко, якого ЗМІ називають кримінальним авторитетом на призвісько «Браслет». Павлюченко – помічник нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького – бізнес-партнера по газовому бізнесу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Дружбін був директором та засновником «Ангро Інвест» та співзасновнником низки фірм, які через суди без аукціонів отримали спецдозволи на видобуток корисних копалин в Україні. Разом з ним засновником в цих фірмах є згаданий Якименко.

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