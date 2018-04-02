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«Інтеррибфлотівці» без торгів узяли 32 мільйони на дешевшу термінову експедицію в Антарктиду

02 Квітня 2018

ДУ Національний антарктичний науковий центр Національної академії наук України 29 березня замовила ТОВ «Інтерпромфлот» послуги з підготовки та проведення XXIІІ Антарктичної експедиції за 31,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили доставку на станцію Академік Вернадський (о. Галіндез) паливно-мастильних і будівельних матеріалів, запчастин, обладнання, комп’ютерної техніки, ліків, продуктів харчування, господарчих і канцелярських товарів. Також доставлять учених кораблем з/до Антарктиди і замовлять авіаквитки для учасників цієї та минулої експедицій, членів наукових загонів і супроводжуючого з/до найближчого аеропорту відносно порту відправлення. Сума угоди дорівнює $1,19 млн, що на 22% дешевше торішніх $1,45 млн.

Строк доставки на станцію – до 27 березня, що на два дні раніше від дати підписання договору, а строк евакуації зі станції – до 14 квітня. Договір діє до кінця року.

Під час попередньої, відміненої через технічну помилку процедури фірма вказала у пропозиції два судна: вантажне судно «Baltic Trader» із 25 пасажирськими місцями та судно забезпечення «MV African spirit» із 33 пасажирськими місцями.

Ціна угоди на 30% нижча від очікуваної ціни відмінених торік торгів у 44,92 млн грн.

Закупівлю провели за скороченою переговорною процедурою через надзвичайну ситуацію. В обґрунтуванні замовник послався на власний наказ від 26 лютого про оголошення надзвичайної ситуації – загрози зриву ротації 22 і 23 експедицій, та на Положення про українську антарктичну експедицію «Кодексу цивільного захисту населення». Така загроза виникла, бо закупівлю відміняли шість разів:

Дата оголошення Тип закупівлі Переможець / Підрядник Конкуренти Причина відміни
21.11.2017 відкриті торги помилково обрана опція процедури «Відкриті торги», замість опції процедури «Відкриті торги з публікацією англійською мовою»
22.11.2017 відкриті торги з публікацією англійською мовою «Торговельна компанія «Галісія Шіппінг» відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг
«Bomelevia Investments Limited» (Кіпр)
03.03.2018 переговорна процедура (скорочена) «Інтерпромфлот» технічна помилка при завантаженні Постачальника
05.03.2018 переговорна процедура (скорочена) «Інтерпромфлот» «Bomelevia Investments Limited» (Кіпр) технічні помилки при завантаженні документів: відсутність додатків до ТД
07.03.2018 переговорна процедура (скорочена) «Інтерпромфлот» «Bomelevia Investments Limited» (Кіпр) неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань закупівель
07.03.2018 переговорна процедура (скорочена) «Інтерпромфлот» «Bomelevia Investments Limited» (Кіпр) помилково вказана не вірна ціна закупівлі: 341 500 000 грн. замість 31 500 000 грн.

Кіпрська «Bomelevia Investments Ltd» багаторазово скаржилась в АМКУ. На її вимогу опублікували додатки до проекту договору, видалили ТОВ із форми реквізитів виконавця у проекті договору та дозволили мати судна в оренді чи користуванні, а не лише у власності. Решта скарг були невдалими.

Раніше севастопольський, а тепер миколаївський «Інтерпромфлот» записано на киянина Олексія Трегубова, директором є Сергій Харенко.

Трегубов володіє АРК «Придунайська нива» з Володимиром Лєсним, Андрієм Земляним, Юрієм і Анатолієм Чередниченками. Донедавна співзасновником також був Григорій Луцай – співвласник корпорації «Інтеррибфлот» (ТМ «Аквамарин»), якій належить український риболовецько-крилевий траулер «Море Співдружності».

Раніше «Інтерпромфлотом» керував Сергій Смагін. Торік від фірми на переговорах з НАНЦ був присутній радник голови ради директорів ТОВ «Інтеррибфлот» Андрій Чуклін, відомий як начальник Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Держрибагентства. Засновниками були миколаївське ТОВ «Союз-Капітал» і кіпрська «Сендвол Холдінгс Лімітед» – центральна фірма «Інтеррибфлоту».

Крім того, у російському реєстрі одразу після анексії Криму була зареєстрована севастопольська фірма «Інтерпромфлот» Володимира Нігара, екс-керівника корпорації.

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