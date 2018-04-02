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«Гідропарк» перед «Євробаченням» купив 2 атракціони за 7 мільйонів: один в 7 раз дорожче, другого ніхто не бачив – поліція

02 Квітня 2018

Поліція підозрює службових осіб КЗ «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» та підприємців у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі двох атракціонів на загальну суму 6,88 млн грн. напередодні проведення «Євробачення» у Києві. Про це написала Анна Камєліна у KиевVласть.

У березні 2017 року, готуючись до пісенного конкурсу «Євробачення-2017», парку культури і відпочинку замовив ФОП Вячеслав Стрелковський «Роллердром-Льодова ковзанка» з холодильною установкою на етиленгліколі площею 512 кв м за 3,30 млн грн. (загальна площа комплекту становить 800 кв м).

Тоді ж Гідропарк придбав у ФОП Олександр Сердюков атракціон «Лабіринт» площею 964 кв м з ігровим майданчиком площею 818 кв. м. за 3,58 млн грн. Ціна включала металеві конструкції, пластикові щити, покриття, декорації з героями коміксів, систему обслуговування, доставку , адміністративні та фінансові витрати.

Обидва підприємці отримали оплату за поставку атракціонів в повному обсязі. Втім, слідчі встановили, що «Лабіринт» був поставлений за завищеною ціною. Виявилося, що його конфігурація не відповідає специфікації, зазначеної в договорі. За ринковими цінами подібні і навіть більш якісні атракціони типу «Лабіринт» мають значно нижчу ціну – в середньому до 500 тис грн., а не 3,58 млн.

Щодо атракціону «Роллердром-Льодова ковзанка», то він відсутній на території парку. За словами опитаних свідків, протягом 2017 року роллердром-ковзанку ніхто не бачив. Ймовірно, його не встановлювався на території «Гідропарку».

Співробітники Дніпровського відділення Нацполіціі Києва у січні 2018 року відкрили кримінальне провадження і звернулися до суду з клопотанням надати документи, пов’язані з закупівлею двох атракціонів. Суд клопотання задовольнив.

КЗ «ПКтаВі Гідропарк» з вересня 2016 року керує Леся Сєрікова. «Гідропарк» підпорядковується Департаменту культури Київської міськдержадміністрації (КМДА), який очолює Діна Попова. У Києві цю сферу курує заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Від «Наших грошей»:

Стрелковський більше не вигравав тендерів. Сердюков, крім підряду від «Гідропарку», ще отримав замовлення Центрального парку культури і відпочинку м. Києва на 2,22 млн грн., і теж  щодо атракціону «Лабіринт».

Адреса електронної пошти Сердюкова mirlabirintov@gmail.com належить компанії «Мир лабиринтов».

Стрелковський володіє ТОВ «Київ Круіз» разом із Іванною Стрелковською.

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