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Донецька залізниця замовила метизів на 9 мільйонів, докинувши 9% до осінньої ціни

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Регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 23 березня за результатами відкритих торгів уклала договір з ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» щодо поставки метизів на 8,83 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

За чотирма аукціонами замовлено загалом 149 тонн болтів за 7,24 млн грн та 24 тонни шайб за 1,59 млн грн. Продавець має поставити товари протягом 5 днів від дати отримання заявки від замовника.

Так, «Дружківському заводу металевих виробів» замовили 130 тонн болтів закладених з гайками для рейкових скріплень залізничної колії 22х175 за ціною 47 430 грн/т (тут і далі з ПДВ).

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року «Центр забезпечення виробництва» УЗ замовляв аналогічні болти по 43 159 грн/т, тобто на 9% дешевше.

На початку березня переможець торгів, «Дружківський завод металевих виробів», прийшов на тендер «Одеської залізниці» щодо закупівлі таких же болтів з ідентичною ціновою пропозицією – 47 430 грн за тонну. Спаринг-партнером виступило ПП «Аконіт-ДС» із заявкою, дорожчою на 0,06% – вона відповідала очікуваній вартості закупівлі. На аукціоні 29 березня компанії не грали на пониження.

З переможцем обох торгів, «Дружківським заводом металевих виробів», конкурували ПП «Аконіт-ДС» та ТОВ «Максмед Інтернешнл». Жодна з компаній, як і «ДРЗМВ», не знижувала своїх первинних цінових пропозицій, а заявки двох останніх – збігались до гривні і між собою, і з очікуваною вартістю закупівель.

Того ж дня «Донецька залізниця» замовила «Аконіт-ДС» 19 тонн болтів клемних з гайкою для рейкових скріплень залізничної колії 22х75 – по 49 320 грн/т (загальна ціна партії 937 тис. грн). На згадуваному осінньому тендеру «УЗ» тонну цих болтів замовляли по 44 910 грн, теж на 9% дешевше.

Також «Аконіт-ДС» поставить 24 тонни шайб пружинних двовиткових d=25 мм за ціною 66 180 грн/т, на 9% дорожче осінніх торгів «УЗ».

На цих тендерах конкуренти «Аконіт-ДС», ті ж «Максмед» та «ДРЗМВ», поводили себе точно так само, як сам переможець з «Максмедом» – на закупівлях болтів з виграшем «ДРЗМВ». Спаринг-партнери «Аконіт-ДС» встановили ціни, що відповідали очікуваним і не знижували своїх первинних заявок.

«Аконіт-ДС» є авторизованим дилером російського ПАТ «Северсталь-Метиз», а «Максмед Інтернешнл» пропонував болти «Дружківського заводу металевих виробів», при цьому, на останній закупівлі метизів «УЗ», фірма подавала технічну документацію на болти не лише виробництва «ДРЗМВ», але й «Северсталь-Метизу».

Одноосібною власницею та керівником київського «Максмед Інтернешнл» є Юлія Павліченко. Вона відома як екс-керівник ДП «Укрекоресурси» і заступник  директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України (у стані припинення).

Основними акціонерами «Дружківського заводу металевих виробів» є члени сім’ї Валерія Малікова, екс-голови податкової міліції Донецької області та заступника голови Державної податкової адміністрації України до 2012 року. Сам Маліков володіє 9,77% акціями заводу, який раніше продавав «Укрзалізниці» свою продукцію на сотні мільйонів через свій торговий дім.

ПП «Аконіт-ДС» зі статутним фондом 100 грн належить Сергію Димнічу. Він же є керівником фірми. Раніше керівником фірми був Олександр Царенок. Як повідомляли «НГ.Львів», прокуратура Києва підозрювала Царенка у заниженні суми ПДВ на 884 тис. грн через незаконне формування податкового кредиту «Аконіт-ДС» за рахунок іншого підприємства «Лайк трест», діяльність якого сьогодні вже припинена. Цю справу закрили через закінчення строків давності.

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