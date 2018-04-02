НОВИНИ

02.04.2018

Підтримка німецького софту обійдеться «Укргазвидобуванню» у 2 мільйони на місяць

«УЗ» захистила в суді ідею Дубневичів про обмеження обчислення гарантійного строку на рейкові скріплення

Бориспільські депутати не проголосували за продаж 11 гектарів «Рошену» – не вистачило одного голосу

«Інтеррибфлотівці» без торгів узяли 32 мільйони на дешевшу термінову експедицію в Антарктиду

Менеджери «найліпшого друга» генпрокурора з «АТБ» забирють 8 газових родовищ на підставі неіснуючого пункту

«Гідропарк» перед «Євробаченням» купив 2 атракціони за 7 мільйонів: один в 7 раз дорожче, другого ніхто не бачив – поліція

01.04.2018

«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони

«Єрмолаєвці» продали «Укргазвидобуванню» техніки на 26 мільйонів за торішньою ціною

Новачок з орбіти екс-комунальника виграв 104 мільйони на дороги Кам’янського

31.03.2018

«Южний» заправився паливом на 89 мільйонів у портової фаворитки з Одеси

Депутат Київради приховав квартиру та фірму в Карлових Варах

30.03.2018

Підлеглі Авакова «спустили» справу про пограбування журналістів Бігуса охороною партнера Авакова

Насалик протягує реконструкцію рідної ТЕЦ за 1,4 мільярда перед її приватизацією

У Гройсмана без податкових розрахунків віддають фірмі Ахметова півгектара лісу під свердловину

Мінстець відписав майже мільйон за чотири патріотичні мурали

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Бориспільські депутати не проголосували за продаж 11 гектарів «Рошену» – не вистачило одного голосу

02 Квітня 2018

На сесії Бориспільської міської рада депутати не прийняли рішення про проведення експертної грошової оцінки трьох земельних ділянок загальною площею 11,26 га, які перебувають у користуванні ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен». Про це повідомляється на сайті міськради.

27 березня на сесію було винесено питання про проведення експертної грошової оцінки ділянок площею 7,45 га (кадастровий номер 3210500000:04:022:0008), площею 2 га (3210500000:04:022:0004), площею 1,81 га (3210500000:04:026:0011) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Ці землі перебувають у користуванні «Рошен» згідно договорів суборенди ділянок у м. Бориспіль (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).

Рішення не було прийнято – не вистачило одного голосу. Для позитивного рішення необхідно було набрати 18 голосів. Водночас «за» проголосували 16 депутатів та мер міста Анатолій Федорчук, усього 17. «Проти» проголосувало 6 депутатів, утрималося 3, не брали участі у голосування 8, а один депутат – Володимир Шалімов з «Нашого краю» – був відсутній.

З 34 депутатів Бориспільської міськради «Наш край» представляють 10 депутатів, БПП – 7, «Самопоміч» та Радикальну партію Олега Ляшка по 4, «Батьківщину», «Свободу» та «Силу людей» по 3. Федорчук став мером від «Нашого краю». Під час місцевих виборів 2015 року партію «Наш край» курував заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

Напередодні, 26 березня, для представників місцевої влади, ЗМІ та активістів було влаштовано екскурсію на новий бісквітний комплекс «Рошен», де до листопада 2018 року збираються запустити першу лінію з виробництва крекеру.

Президент «Roshen» В’ячеслав Москалевський розповів, що комплекс у Борисполі побудовано на п’яти ділянках загальною площею 19 га, що перебувають у суборенді у комунальних підприємств. «Roshen» вже тривалий час намагається домовитися з місцевою владою про покупку землі за 50 млн грн. За словами Москалевського, ще в 2015 році їм пообіцяли продати землю. Однак поки міські депутати не допомагають вирішити це питання, тому що побоюються продати такий великий шмат землі в місті. Москалевський вважає, що таким чином Бориспільська влада намагається підняти ціну на ділянку.

Як повідомляли «Схеми», у 2015 році одну з ділянок площею 7,45 га (кадастровий номер 3210500000:04:022:0008), яку наразі у Борисполі готують для продажу, ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» отримав у суборенду від КП «Виробниче управління комунального господарства». Останнє в сою чергу отримало землю, скориставшись нормою, що для надання ділянок комунальникам аукціон не потрібний. Таким чином, землю «Рошен» отримала на позаконкурсних умовах.

Окрім того, у 2015 році йшлося про 130 млн грн. пайового внеску компанії в бюджет міста. Наступного року в інтерв’ю виданню «Ліга.нет» голова «Рошену» Москалевський підтвердив, що місту потрібно віддати 130 млн грн., але компанія налаштована торгуватися:

«Будемо торгуватися з депутатами – мова про 10 % від вартості кошторису в бюджет міста. Вартість проекту – 1,3 млрд грн. Тобто потрібно віддати 130 млн грн. Але я цього робити не буду, в документах написано «до 10%». Я пропоную їм 30 млн грн. Не влаштовує – будемо розглядати інші варіанти».

Поруч з трьома ділянками площею 11,26 га, які хоче купити «Рошен», знаходяться ще дві (4,5 га та 3,18 га), орендовані КП «Виробниче управління комунального господарства», у якого суборендує землю «Рошен».

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» є президент України Петро Порошенко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Іванчук і голова АМКУ рятують Ахметова від кари за зловживацький монополізм
30 Березня 2018

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

02.04.2018

Київщина Бориспільські депутати не проголосували за продаж 11 гектарів «Рошену» – не вистачило одного голосу

Полтава Менеджери «найліпшого друга» генпрокурора з «АТБ» забирють 8 газових родовищ на підставі неіснуючого пункту

Київ «Гідропарк» перед «Євробаченням» купив 2 атракціони за 7 мільйонів: один в 7 раз дорожче, другого ніхто не бачив – поліція

01.04.2018

Харків «Єрмолаєвці» продали «Укргазвидобуванню» техніки на 26 мільйонів за торішньою ціною

Дніпро Новачок з орбіти екс-комунальника виграв 104 мільйони на дороги Кам’янського

31.03.2018

Одеса «Южний» заправився паливом на 89 мільйонів у портової фаворитки з Одеси

30.03.2018

Полтава У Гройсмана без податкових розрахунків віддають фірмі Ахметова півгектара лісу під свердловину

Донецьк Маріупольці замовили росіянам медпрепаратів на 3 мільйони

Київщина Мерія Ірпеня таємно злила 1,5 мільйона на стелу від автора «Ельфа» і «Чорнильниці» (фото)

29.03.2018

Донецьк «Мирноградвугілля» без торгів замовило електрощітки втричі дорожче від львів’ян

Київ У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»

Львів «Львівська залізниця» замовила ремонт колісних пар у півтора рази дорожче, ніж торік

Київщина Суд залишив під арештом ділянку, яку хотів забудувати партнер мера Ірпеня

Київ Жителів Татарки за 60 мільйонів дешево перепідключать від старої котельні до «Київенерго»

Донецьк Маріупольці замовили два десятки вживаних трамваїв за 34 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ