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«Єрмолаєвці» продали «Укргазвидобуванню» техніки на 26 мільйонів за торішньою ціною

01 Квітня 2018

ПАТ «Укргазвидобування» 27 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Альфатех» техніки на 26,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч у Красноград Харківської області поставлять п’ять колісних повноповоротних одноківшових екскаваторів Hyundai R210W-9s із гідравлічним приводом по 5,21 млн грн.

Гарантійний строк на корейські екскаватори 2018 р. в. із двома передніми аутригерами (опорами) та бульдозерними відвалами позаду становить два роки або 3 тис мотогодин.

У червні 2016 року «Укргазвидобування» замовляло їх у ТОВ «Альфатех» вірґінської фірми «Альфатех Оверсіз Лтд» і Олександра Романюка дещо дорожче – по 5,23 млн грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі у 26,17 млн грн.

Нині «ТД «Альфатех» із смт. Слобожанське біля Дніпра належить директору Євгенію Гарматі із Запорізької області. Раніше він очолював ОКП «Фармація» Дніпропетровської облради, а до того був комерційним директором ПрАТ «Дніпрополімермаш». Останнє свого часу називали учасником корпорації «Алеф» Вадима Єрмолаєва.

Офіційно «Дніпрополімермаш» на 99% належить вірґінський «ДПМ Холдінг Лтд», а раніше – вірґінський «Апікал Холдінг Інк.» («Apical Holding Inc»). Кінцевим бенефіціаром значиться виконавчий директор, депутат облради Дніпра від «Опозиційного блоку» Ігор Циркін, який раніше був нардепом від Партії регіонів. Директором є Сергій Мацюця, котрий у 2015 році висувався до облради Дніпра від партії «Самопоміч».

За даними «Smida», до 2017 року в ревізійну комісію «Дніпрополімермашу» входила Вікторія Захарова, яка була головним бухгалтером корпорації «Алеф». Також вона очолювала спостережну раду ПАТ «АктаБанк» Єрмолаєва.

Торік засновником переможця був Олександр Романюк, співвласник «Альфатеху».

Нагадаємо, днями Європейський центральний банк за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював ліцензію естонського банку «Versobank AS» Вадима Єрмолаєва та Станіслава Віленського. Підставою для цього стали істотні та тривалі порушення закону, в першу чергу в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, які не були усунуті навіть після відповідного попередження.

Дорожчими конкурентами були ТОВ СТО «Зелений гай» екс-депутата Василівської райради Запорізької області Анатолія Тертиці і ТОВ «Агсолко Україна» Тараса Шумила.

ТОВ «Констракшн Машинері» з нижчою на чверть відсотка ціною відхилили за технічні невідповідності. Пропоновані ним екскаватори JSB JS 200 W мали експлуатаційну вагу 22,6 т замість 20,5 т, потужність 172 к. с замість 178 к. с., робочий об’єм 4,8 л замість 5,9 л, максимальне зусилля різання ковша 125 кН замість 152 кН, замість зусилля рукояті 137 кН замість 151 кН та ширину ходової частини 2 530 мм замість не більше 2 500 мм.

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