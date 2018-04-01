«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
01 Квітня 2018
ДП «Антонов» ДК «Укроборонпром» 21 березня уклало угоду з компанією «JT Avionics (FZE)» (ОАЕ) про закупівлю обладнання на $2,14 млн, або 56,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч протягом трьох місяців після повної передоплати поставлять такий товар:
За даними з відкритих джерел, виробником Satcom HD-710, RDR-4000, ALA-52B та TCAS-II (CAS-100B) є компанія «Honeywell International Inc.» (США), а УБС-К ТЮКН.467475.010 TУ виготовляє ТОВ «Контур-НІІРС» (Росія).
Торік «Антонов» замовляв цій самій арабській фірмі систему TCAS-II (CAS-100B) по $226 тис, однак тоді детальна інформація про комплектацію була відсутня, як і зараз.
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