«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони

ДП «Антонов» ДК «Укроборонпром» 21 березня уклало угоду з компанією «JT Avionics (FZE)» (ОАЕ) про закупівлю обладнання на $2,14 млн, або 56,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч протягом трьох місяців після повної передоплати поставлять такий товар:

один комплект радіолокаційної станції RDR-4000 за $325 тис,

два комплекти системи попередження зіткнень TCAS-II (CAS-100B) по $308 тис,

один комплект Satсom HD-710 за $255 тис,

чотири комплекти апаратури адресно-звітної системи авіаційного зв’язку ACARS по $182 тис,

один комплект HF Radio за $132 тис,

один комплект радіовисотоміра ALA-52B за $64 тис,

три комплекти універсального блоку зв’язку УБС-К ТЮКН.467475.010 TУ по $23 тис.

За даними з відкритих джерел, виробником Satcom HD-710, RDR-4000, ALA-52B та TCAS-II (CAS-100B) є компанія «Honeywell International Inc.» (США), а УБС-К ТЮКН.467475.010 TУ виготовляє ТОВ «Контур-НІІРС» (Росія).

Торік «Антонов» замовляв цій самій арабській фірмі систему TCAS-II (CAS-100B) по $226 тис, однак тоді детальна інформація про комплектацію була відсутня, як і зараз.

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