Депутат Київради приховав квартиру та фірму в Карлових Варах

Депутат Київради Сергій Харчук не вказав у декларації квартиру та фірму в курортному місті Карлові Вари в Чехії. Про це повідомив Михайло Маглов у російському проекті «Муніципальний сканер».

Згідно витягу із майнового реєстру Чехії, квартира Сергія Харчука розташована в районі Драговіце. Договір купівлі-продажу укладений 16 липня 2013 року.

Квартиру в цьому будинку Сергій Харчук отримав у власність від своєї ж чеської компанії «Charon – corporation s.r.o», яку теж не вніс до декларації.

Фірма Харчука «Charon – corporation s.r.o.» існує з 2000 року, а володіють і керують нею Сергій Харчук, Ніна Харчук та Антон Харчук. Зареєстрована компанія за тією ж чеською адресою, що й квартира депутата.

Сергій Харчук у коментарі «Нашим грошам» пояснив ситуацію так:

«В паперовій декларації я квартиру в Карлових Варах вказав, в електронній – забув суто випадково. Там проживає мій родич».

Щодо фірми, то Харчук зазначив, що вона є «практично неактивною».

«Свого часу, коли я працював в іноземній компанії, механізм придбання квартири в Чехії був таким: треба створити юридичну особу, і тільки на неї купувати нерухомість. Декілька років тому законодавство змінилося, і я перевів квартиру на себе», – розповів депутат.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», у декларації за 2015 рік Сергій Харчук не вказав володіння трьома фірмами в Україні.

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