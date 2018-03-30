«Укртранснафта» замовила німцям і депутату від «Самопомочі» софту на 104 мільйони

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
30 Березня 2018
ПАТ «Укртранснафта» 5 і 22 березня за результатами тендерів уклало дві угоди про закупівлю програмного забезпечення на загальну суму 104,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Йдеться про серверну платформу, бізнес-додатки та клієнтські ліцензії, які постачаються на строк із 1 квітня 2018 року по 31 березня 2021 року.
Зокрема софт SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic коштує 34 тис грн., що дешевше від ринкової ціни у Європі в $1 808, або 47 тис грн.
Імпортна собівартість ціни за одиницю товару прив’язана за формулою до курсу валют.
Зокрема софт Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for Vmware (V-VBRPLS-VS-P0000-00) коштує 93 тис грн., що співставно з ринковою ціною в Україні у 91 тис грн.
У цьому випадку гарантійний строк становить рік із дати поставки.
Засновниками відомого системного інтегратора «ЕсАй Біс» («SI BIS») є Світлана Самогулова і кіпрська фірма «Ніку Холдинг Лімітед». Кінцевими бенефіціарами значаться Володимир Цой та – через офшор – Сергій Башлаков. Останній є власником ПАТ «Банк Альянс» і депутатом Київради від партії «Самопоміч».
Раніше партнером Самогулової в «ЕсАй Біс» була Світлана Дріжчана. Її чоловік Ігор Дріжчаний очолював СБУ в 2005-2006 рр. і працював у Генпрокуратурі у 1987-2003 рр.
Дріжчана була зареєстрована у квартирі на вул. Володимирській, 49-А. Свого часу квартири у цьому будинку мали розшукуваний екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-нардеп Ігор Калєтнік. Також тут були прописані біглий екс-президент Віктор Янукович, екс-замгенпрокурора Микола Голомша, брат покійного кримінального авторитета «Савлохи» Руслан Савлохов та інші (ось перелік «зіркових мешканців»).
Єдиним конкурентом «Компарекс Україна» було ТОВ «ДПА Київ» компанії «Скваліо Груп» (Латвія). З «ЕсАй Біс» змагалися ТОВ «ІТ-Інтегратор» Надії Омельченко, екс-менеджерки фірм Олександра Кардакова, а також ТОВ «Вайз Ай Ті» франківця Дмитра Удовика, власниками якого раніше були Ірина Глоба та Олександр Мелехов.
На більшому тендері формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становить 9%, а на меншому – 0,5%.
|Найменування товару від ТОВ «ЕсАй Біс»
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. без ПДВ
|Віртуалізація сервісів та додатків
|Програмна продукція VMvvare vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors, 500 x Prepaid Services PSO Credit 151-600 and Production Support/Subscription VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors
|1
|2 367 113,00
|Програмна продукція VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor and Production Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 у
|2
|128 453,70
|Віртуалізація робочих місць користувачів
|Програмна продукція VMware Horizon 7 Enterprise: 100 Pack (CCU) and Production Support/Subscription for VMware Horizon 7 Enterprise : 100 Pack (CCU) for 1 year для 100 користувачів
|20
|1 680 470,14
|Захист віртуальних операційних систем
|Програмна продукція Deep Security – Enterprise – per CPU (Socket): New: New, Normal, 11-50, 12month(s)
|32
|130 800,00
|Система захисту даних віртуального середовища
|Програмна продукція Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for Vmware (V-VBRPLS-VS-P0000-00)
|16
|92 835,30
Tеги | Комп’ютерізація, Нафтогаз