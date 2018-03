«Укртранснафта» замовила німцям і депутату від «Самопомочі» софту на 104 мільйони

Найменування товару від ТОВ «ЕсАй Біс» Кількість, шт. Ціна, грн./шт. без ПДВ

Віртуалізація сервісів та додатків

Програмна продукція VMvvare vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors, 500 x Prepaid Services PSO Credit 151-600 and Production Support/Subscription VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors 1 2 367 113,00

Програмна продукція VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor and Production Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 у 2 128 453,70

Віртуалізація робочих місць користувачів

Програмна продукція VMware Horizon 7 Enterprise: 100 Pack (CCU) and Production Support/Subscription for VMware Horizon 7 Enterprise : 100 Pack (CCU) for 1 year для 100 користувачів 20 1 680 470,14

Захист віртуальних операційних систем

Програмна продукція Deep Security – Enterprise – per CPU (Socket): New: New, Normal, 11-50, 12month(s) 32 130 800,00

Система захисту даних віртуального середовища