«Укртранснафта» замовила німцям і депутату від «Самопомочі» софту на 104 мільйони

ПАТ «Укртранснафта» 5 і 22 березня за результатами тендерів уклало дві угоди про закупівлю програмного забезпечення на загальну суму 104,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Компарекс Україна» компанії «Компарекс Аг» (Німеччина) отримало замовлення щодо інфраструктури Microsoft рішень на 62,57 млн грн.

Йдеться про серверну платформу, бізнес-додатки та клієнтські ліцензії, які постачаються на строк із 1 квітня 2018 року по 31 березня 2021 року.

Зокрема софт SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic коштує 34 тис грн., що дешевше від ринкової ціни у Європі в $1 808, або 47 тис грн.

Імпортна собівартість ціни за одиницю товару прив’язана за формулою до курсу валют.

ТОВ «ЕсАй Біс» заплатять ще 41,90 млн грн. за платформу віртуалізації сервісів та клієнтської інфраструктури на базі рішень програмної продукції VMWare.

Зокрема софт Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for Vmware (V-VBRPLS-VS-P0000-00) коштує 93 тис грн., що співставно з ринковою ціною в Україні у 91 тис грн.

У цьому випадку гарантійний строк становить рік із дати поставки.

Засновниками відомого системного інтегратора «ЕсАй Біс» («SI BIS») є Світлана Самогулова і кіпрська фірма «Ніку Холдинг Лімітед». Кінцевими бенефіціарами значаться Володимир Цой та – через офшор – Сергій Башлаков. Останній є власником ПАТ «Банк Альянс» і депутатом Київради від партії «Самопоміч».

Раніше партнером Самогулової в «ЕсАй Біс» була Світлана Дріжчана. Її чоловік Ігор Дріжчаний очолював СБУ в 2005-2006 рр. і працював у Генпрокуратурі у 1987-2003 рр.

Дріжчана була зареєстрована у квартирі на вул. Володимирській, 49-А. Свого часу квартири у цьому будинку мали розшукуваний екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-нардеп Ігор Калєтнік. Також тут були прописані біглий екс-президент Віктор Янукович, екс-замгенпрокурора Микола Голомша, брат покійного кримінального авторитета «Савлохи» Руслан Савлохов та інші (ось перелік «зіркових мешканців»).

Єдиним конкурентом «Компарекс Україна» було ТОВ «ДПА Київ» компанії «Скваліо Груп» (Латвія). З «ЕсАй Біс» змагалися ТОВ «ІТ-Інтегратор» Надії Омельченко, екс-менеджерки фірм Олександра Кардакова, а також ТОВ «Вайз Ай Ті» франківця Дмитра Удовика, власниками якого раніше були Ірина Глоба та Олександр Мелехов.

На більшому тендері формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становить 9%, а на меншому – 0,5%.

Найменування товару від ТОВ «ЕсАй Біс» Кількість, шт. Ціна, грн./шт. без ПДВ Віртуалізація сервісів та додатків Програмна продукція VMvvare vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors, 500 x Prepaid Services PSO Credit 151-600 and Production Support/Subscription VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors 1 2 367 113,00 Програмна продукція VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor and Production Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 у 2 128 453,70 Віртуалізація робочих місць користувачів Програмна продукція VMware Horizon 7 Enterprise: 100 Pack (CCU) and Production Support/Subscription for VMware Horizon 7 Enterprise : 100 Pack (CCU) for 1 year для 100 користувачів 20 1 680 470,14 Захист віртуальних операційних систем Програмна продукція Deep Security – Enterprise – per CPU (Socket): New: New, Normal, 11-50, 12month(s) 32 130 800,00 Система захисту даних віртуального середовища Програмна продукція Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for Vmware (V-VBRPLS-VS-P0000-00) 16 92 835,30

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