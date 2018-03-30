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Підлеглі Авакова «спустили» справу про пограбування журналістів Бігуса охороною партнера Авакова

30 Березня 2018

Поліція закрила кримінальне провадження про пограбування знімальної групи телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом» під час зйомки маєтку народного депутата Ігоря Котвіцького (Народний фронт). Цю інформацію харківські слідчі і прокурори приховували майже чотири місяці.

Про це повідомляють «Наші гроші з Денисом Бігусом».

10 квітня 2017 року журналісти телепрограми проводили відеозйомку коптером маєтку у харківській «Рубльовці», яким користується нардеп Котвіцький. Зйомка здійснювалась для сюжету про використання спецпризначенців Національної поліції для безкоштовної охорони депутата і його нерухомості.

Під час зйомки чоловік із закритого котеджного містечка (Горошко Олександр Іванович), в якому розташована резиденція Котвіцького, підійшовши з-за спини, без жодних запитань чи пояснень схопив оператора за горло, вихопив планшет для управління коптером і утік на автомобілі. Журналіст зафіксувала на відео момент нападу та подальші пояснення грабіжника, якого знімальна група незабаром розшукала в котеджному містечку. Нападник пояснив журналістам, що віддав планшет охороні маєтку народного депутата. Маєток охороняли співробітники поліції особливого призначення.

У постанові про закриття провадження зазначено, що грабіжник «направився з планшетом до будиночку охорони, в якому були співробітники поліції. Після чого він вийшов і пішов до себе додому без планшета».

Попри те, що планшет майже одразу після пограбування опинився у співробітників поліції, його не повернули знімальній групі навіть після закриття провадження.

Справу про напад закрили 4 грудня 2017 р. постановою старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Пілюшенко Ю.М. Провадження було кваліфіковане за статтями 186. ч. 2 (грабіж, поєднаний з насильством) і ст. 171 ч.1 (умисне перешкоджання законній профдіяльності журналістів) КК України.

Слідчий Пілюшенко вирішив, що у діях нападника немає складу кримінальних правопорушень.

Постанова про закриття провадження зобов’язувала направити її копію потерпілому і заявнику. Однак слідчий тримав її в секреті від потерпілих з грудня 2017 р. Лише наприкінці березня, після низки звернень журналістів до міської та обласної прокуратури, редакція дізналася про закриття справи і отримала копію постанови.

Жодних слідчих дій, окрім відбирання заяв і відеодоказів у день нападу, зі знімальною групою не проводилося, навіть після звернень потерпілих з проханням зробити це.

Нагадаємо, Ігор Котвіцький є довіреною особю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та бізнес-партнермо його сім’ї.

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