Насалик протягує реконструкцію рідної ТЕЦ за 1,4 мільярда перед її приватизацією

Кабінет Міністрів почав процес узгодження реконструкції Калуської теплоенергоцентралі (Калуш, Івано-франківська обл.) вартістю 1,44 млрд грн.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості внесло до порядку денного урядового засідання 28 березня проект розпорядження Кабміну про схвалення техніко-економічного обґрунтування реконструкції Калуської ТЕЦ. Поки що на офіційному сайті Кабміну відсутня інформація про прийняття цього рішення.

В пояснювальній записці Міненерго вказало, що Калуська ТЕЦ є основним джерелом електроенергії для м. Калуш, але її ресурс відпрацьований, а обладнання морально та фізично застаріло. Також ТЕЦ входить до складу «Остров Бурштинська ТЕС», що працює паралельно з Об’єднаною енергосистемою країн Європи – UCTE. Тому реконструкція ТЕЦ доцільна з огляду на можливе збільшення експорту електроенергії до Євросоюзу.

ТЕО реконструкції було розроблено Донецьким проектно-розвідувальним та науково-дослідним інститутом «Теплоелектропроект» ПАТ «Донбасенерго» та рекомендоване до схвалення ДП «Укрбуддержекспертиза». Загальна вартість реконструкції визначена в 1,44 млрд грн. в цінах серпня 2017 року. З цієї суми 257,50 млн грн. заплановано направити на будівельні роботи, 912,83 млн грн. – на обладнання, ще 271,76 млн грн. – на інші витрати.

В пояснювальній записці вказано, що реконструкцію Калуської ТЕЦ заплановано провести за кредитні кошти:

Міненерго вказало, що погодило проект розпорядження з усіма міністерствами без зауважень. Але серед документів, які були роздані на засіданні уряду, сам протокол узгодження позицій був відсутній.

Поданий проект розпорядження розкритикував юридичний департамент уряду. Там вказали, що документ не може бути затвердженим, бо в ньому Міненерго не вказало джерело кредиту, умови його отримання та повернення:

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик прогнозував проведення реконструкції Калуської ТЕЦ за кошти Держбанку розвитку Китайської народної республіки.

Калуська ТЕЦ знаходиться у користування ДП «Калуська ТЕЦ – Нова», яка була створена восени 2016 року, засновником вказане міністерство енергетики та вугільної промисловості. Це підприємство створене на базі державного «Калуська ТЕЦ», яке і процесі реформування було виведене зі складу ДП ЗЕД «Укрінтеренерго». Зараз державне підприємство «Калуська ТЕЦ-Нова» включена в перелік об’єктів приватизації на 2017-2020 роки.

Міністр Ігор Насалик в 2006-2014 роках був мером Калуша (Івано-Франківська обл.). В 2015 р. за його підтримки мером став Ігор Матвійчик.

Раніше Міненерго видало наказ про впровадження системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення людей у разі їх виникнення на ДП «Калуська ТЕЦ-Нова». У переліку оприлюднених міністерством заходів не вказані жодні інші теплоелектроцентралі, яких в Україні налічується більше двох десятків, і де теж могли б державним коштом встановить сигналізацію.

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