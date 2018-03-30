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30.03.2018

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Мінстець відписав майже мільйон за чотири патріотичні мурали

30 Березня 2018

Міністерство інформаційної політики України 23 березня уклало угоду з ФОП Мамаєва Інна Володимирівна про створення муралів за 741 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 травня вона виконає чотири настінні монументальні розписи в чотирьох невказаних містах України.

Розробка та узгодження ескізів коштують однаково – по 69 тис грн. за мурал. Натомість ціни ґрунтування, шпаклювання і розпису різняться – 247 тис грн., 206 тис грн., 165 тис грн. і 123 тис грн. за мурал. Це залежить від площі робіт, не вказаної у договорі.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки в лютому підприємець Інна Мамаєва з Кропивницького перемогла у мистецькому конкурсі з розроблення моделей інформаційних продуктів та виробництва соціальної реклами на тему «Зміцнення національної єдності».

У творчому завданні сказано, що проект має привертати увагу світової спільноти до проблематики щодо територіальної цілісності України через конфлікт на Сході, сприяти підняттю духу національної єдності серед українців, зробити їх єдиними та показати, що їхня сила у єдності. Крім того, він не повинен мати ознак будь-якої дискримінації.

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