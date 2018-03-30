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Маріупольці замовили росіянам медпрепаратів на 3 мільйони

30 Березня 2018

Комунальна лікувально-профілактична установа «Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики» 26 березня за результатами відкритих торгів уклала договір з ТОВ «Організація медичного бізнесу» щодо поставки медичних препаратів на 2,99 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено набори реагентів KRYPTOR (калібратори, розчини, реакційні пластини тощо – усього йдеться про препарати 22 найменувань) з терміном поставки протягом березня-травня залежно від дати узгодження заявки, але не пізніше грудня цього року.

Договором передбачена можливість зміни ціни, формулу щодо чого прив’язали до зміни валютного курсу.

За перемогу конкурували зареєстроване у Києві ТОВ «Організація медичного бізнесу» та одеське ТОВ «Селена Мед». Останнє не змінювало своєї первинної цінової заявки, яка в результаті аукціону виявилась дорожчою від пропозиції конкурента на пів відсотка.

ТОВ «Організація медичного бізнесу» належить московському ТОВ «ОМБ» (90%) та киянину Володимиру Саганенку (10%). Контролерами фірми через «ОМБ» є росіяни Валентин Доронічєв, Володимир Куліковський та Олександр Островський. Фірма прописана на вул. Т. Строкача, 6 у Києві, при цьому номер офісу у ЄДР не зазначений. У цьому ж будинку з невизначеним офісом прописане ТОВ «Біоніка», яке Саганенко ділить з львів’янами Тарасом Кобрином та Світланою Бабій, нині прописаною у Києві.

Світлана Бабій співволодіє фармацевтичним ТОВ «Мекос», одним із співвласників якого є Сергій Возіанов – директор ДУ «Інститут урології НАМН України», а згаданий Тарас Кобрин є членом наглядової ради ПАТ «НВК “Діапроф-Мед”», яке з 2008 року отримало державних підрядів на понад 105 млн грн.

За даними Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель Росії, московське ТОВ «ОМБ» є постійним постачальником лікарських препаратів для державних медичних закладів Росії. На своєму офіційному сайті «ОМБ» презентує себе як компанія, котра співпрацює з комерційними організаціями-партнерами, які реалізують її продукцію на території Росії та України, а також бере участь в державних проектах, є членом професійних організацій та асоціацій.

Одноосібною власницею та керівником ТОВ «Селена Мед» є Олена Семчишена, дружина екс- очільника Управління відомчого контролю та внутрішнього аудиту Головного управління Міндоходів в Одеській області Юрія Семчишена.

У період часу з 2011 року по сьогодні фірма «Селена Мед» взяла державних замовлень на понад 60,97 млн грн, 21,41 млн грн з яких – через систему «Прозорро». Договори за цими замовленнями компанія отримала в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях. «Селена Мед» лише двічі була учасником торгів у Донецькій області, включаючи нинішні, – і це торги від «Східно-Українського спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики», де переможцем ставала компанія «Організація медичного бізнесу».

Керівником «СУСЦМГПД» є заслужений лікар України Світлана Арбузова.

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