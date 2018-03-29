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У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»

29 Березня 2018

Департамент земельних ресурсів Київської міськдержадміністрації (КМДА) хоче узаконити приміщення площею понад 1000 кв м, яке було збудоване на землі КП «Київпастранс» біля ст. метро «Дарниця» в Дніпровському районі столиці. Про це написала Світлана Головіна у KиевVласть.

26 березня комісія з питань ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу відхилила проект рішення Київради про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу ділянки КП «Київпастранс» на вул. Попудренка, 1, для реконструкції лінійно-диспетчерської станції з будівництвом об’єктів соціально-побутового призначення, торгівлі і харчування з подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням, який розробив Департамент на прохання «Київпастрансу».

Згідно з пояснювальною запискою, земля (кадастровий номер 8000000000: 66: 106: 0078) площею 0,30 га перебуває в постійному користуванні КП «Київпастранс». На цій ділянці з 2002 року знаходиться лінійно-диспетчерської станція комунального підприємства площею 147 кв м. Поруч зі станцією майданчик для відстою автобусів.

У документі також повідомляється, що на ділянці знаходиться будівля соціально-побутового призначення, торгівлі та харчування загальною площею 1035  кв м. Приміщення, згідно з Майновим реєстром, перебуває у спільній власності О.М. Шаблатовича і П.П. Сліпця. Департамент земресурсів хоче дозволити цим фізичним особам оформити собі землю під приміщенням.

Під час обговорення проекту з’ясувалося, що у будівлі знаходиться низка магазинів, один з яких «Рошен». На запитання депутата Валерія Гуманенка («Батьківщина»), як могли з’явитися магазини при відсутності  дозвільних документів, і як могли зареєструвати права на це майно без прав на земельну ділянку, заступник директора Департаменту земельних ресурсів КМДА Юрій Мосійчук порекомендував спитати про це землекористувачів.

За словами голови комісії Володимира Бондаренка («Батьківщина»), магазини є самобудами. «Це самобудівці, які хочуть, щоб ми зараз узаконили те, що вони там набудували», – заявив Бондаренко і запропонував відхилити проект рішення. Його підтримала більшість членів комісії.

Згідно з інформацією офіційного сайту «Рошен», за адресою вул. Попудренка, 1, дійсно знаходиться фірмовий магазин «Рошен». Видання з’ясувало, що по-сусідству з «Рошен» на землі «Київпастрансу» розташовані магазини «Єва» і заклад швидкого харчування «Hesburger».

Кінцевим бенефіціаром групи «Рошен» є президент України Петро Порошенко.

Співвласник приміщення, в яких знаходяться магазини, Шаблатович Олег Миколайович був депутатом Верховної Ради VII скликання (2012-2014 рр.) від Партії регіонів. За даними видання, Шаблатович – київський мільйонер, який заробляє на торгівлі і нерухомості.

Департаментом земельних ресурсів КМДА з 2014 року керує Олексій Поліщук, директор КП «Київпастранс» з 2016 року Дмитро Левченко.

Від «Наших грошей»:

Сліпець Петро Петрович був помічником Олега Шаблатовича, коли той був нардепом. А раніше, до 2012 року, Сліпець був помічником іншого народного депутата – Віктора Тополова («Наша Україна»). У той час Сліпець був відомий як директор забудовника «KDD Group» («Kyiv Donbass Development»).

Шаблатович – бізнес-партнер матері нардепа Дмитра Святаша (раніше – «Партія регіонів», зараз – «Відродження») Лариси Святаш по ТОВ «ВО «Авто-Холдинг»».

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