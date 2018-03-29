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Суд залишив під арештом ділянку, яку хотів забудувати партнер мера Ірпеня

29 Березня 2018

Апеляційний суд Київської області відхилив скаргу ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Альфа-Буд» на рішення суду першої інстанції накласти арешт на земельну ділянку Державної служби охорони, де фірма починала будівництво багатоповерхівки. Про це повідомило видання KиевVласть з посиланням на службу новин інформаційного агентства «Погляд».

У лютому Ірпінський міський суд Київської області наклав арешт на земельну ділянку площею 1,11 га для обслуговування адміністративних будівель, розташовану в Ірпені на вул. 8 Березня, 23 (кадастровий номер 3210900000:01:028:0009). Арештована вона була через підозру у  кримінального злочину під час заволодіння ділянкою та її експлуатації.

Представник забудовника Володимир Ященко заявив, що не згоден з рішенням суду. За його словами, ніяких слідів злочину на ділянці не виявлено, земля не є предметом злочину, а право власності на неї ні до кого не перейшло: вона як була державною так і залишається.

Водночас, прокурор Ірпінського відділення Києво-Святошинської місцевої прокуратури Максим Роговенко повідомив, що на ділянці незаконно зрізали десятки дерев і пошкодили верхній шар ґрунту. За його словами, є ризик, що на землі будуть проводитися роботи і потім не можливо буде повернути її до попереднього стану. Тому ділянка, як раніше, повинна бути у володінні Ірпінської міської ради і в користуванні Державної служби охорони. Суд підтримав аргументи прокурора. Рішення оскарженню не підлягає.

Видання також повідомило, що «Альфа-Буд» укладав договір з ТОВ «Орлан-інвест груп» щодо будівництва на ділянці вул. 8 Березня, 23.

ТОВ «Орлан-інвест груп» зареєстроване у 2013 році. Засновниками фірми є Тетяна Грищенко та Антон Мирончук, який пов’язаний з мером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Від «Наших грошей»:

Засновниками ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Альфа-Буд» є Олена Гаркуша та Ірина Алєксєєнко, яка є керівником фірми. На своїй сторінці у мережі Фейсбук Алєксєєнко вказувала, що працювала в компанії «Орлан-інвест» з 2015 року та піарила Антона Мирончука, ділячись публікаціями про його діяльність.

За даними ірпінських активістів, Мирончук є помічником мера Карплюка. Щоправда, на сайті Ірпінської міськради відсутня інформація про помічників міського голови. Карплюк називав забудовника ТОВ «Орлан-інвест груп» «другом та партнером». У 2015 році Мирончук балотувався до Ірпінської міськради від партії Карплюка «Нові обличчя», але не пройшов.

У 2016 році Генеральна прокуратура провела обшуки в мера Ірпеня Володимира Карплюка та в мера сусідньої Бучі Анатолія Федорука в справі про незаконне відчуження майже 900 га лісу під Києвом. Після цього Карплюк покидав Україну, зазначивши, що був попереджений про свій майбутній арешт. Родини Карплюка і Федорука пов’язані спільним будівельним бізнесом.

У минулому році прокуратура повідомила, що Карплюка підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні чужим майном, фіктивному підприємництві, підробленні документів,  службовому підробленні. За версією прокуратури, до складу злочинної організації входили також два заступники мера та інші особи.

 

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