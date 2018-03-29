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Суд прирівняв дизпаливо до рейкових скріплень, аби залізниця віддала Дубневичам 290 мільйонів

29 Березня 2018

Київський апеляційний адміністративний суд підтримав рішення суду першої інстанції щодо визнання недійсним рішення АМКУ про відміну тендеру філії «Української залізниці» на закупівлю рейкових скріплень очікуваною вартістю 289,63 млн грн, у ході якої одну з фірм нардепів Дубневичів допустили до аукціону з довідкою про виконання аналогічних договорів щодо поставки дизельного палива.

Про це свідчить постанова суду від 13 березня.

Йдеться про рішення АМКУ від 29 серпня 2017 року щодо відміни торгів філії УЗ «Центр забезпечення виробництва» щодо закупівлі рейкових скріплень на майже 290 млн грн.

Учасниками тодішнього тендеру стали три фірми – ТОВ «АТ Механіка», ТОВ «Авант-Гарде» та ТОВ «ВМ Трейдинг», останні з яких пропонували скріплення KПП-5, виробництва ТОВ «Корпорація КРТ» нардепів Богдана і Ярослава Дубневичів. Їхнього єдиного конкурента, «АТ Механіка», замовник відхилив на етапі прекваліфікації – «у зв’язку з невідповідністю умовам тендерної документації».

Це рішення замовника «АТ Механіка» оскаржила в АМКУ, при чому, розгляд скарги викинутої фірми включав дослідження двох висновків філії «УЗ» – щодо неправомірного відхилення пропозиції «АТ Механіка» та про допущення ТОВ «Авант-Гарде» до аукціону.

Як встановив регулятор, заявка «АТ Механіка» була правомірно відхилена за двома пунктами, та неправомірно – за трьома. Щодо пропозиції фірми «Авант-Гарде», то вона також мала бути відхилена. Так, у складі пропозиції цієї компанії на тендер по рейковим скріпленням містилась довідка про поставку дизельного палива – ця довідка мала підтвердити наявність досвіду виконання аналогічних договорів. При чому, під час розгляду скарги замовник не зміг довести, що закупівля дизельного палива є аналогом до закупівлі рейкового скріплення.

Таким чином, колегія АМКУ зобов’язала замовника відмінити процедуру закупівлі. «ЦЗВ» відмінила тендер, але, вважаючи рішення антимонопольників протиправним, подала на них до суду з позовом про визнання рішення недійсним.

Під кінець 2017 року, 27 грудня, суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги «ЦЗВ», а тепер АМКУ програв справу і в апеляції.

У своїй апеляційній скарзі АМКУ зазначив, що «договір поставки дизельного палива жодним чином не є аналогічним до договору поставки скріплення рейкового у зв’язку з абсолютно різними способами постачання зазначеного товару», а відтак пропозиція «Авант-Гарде» мала бути відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Зі свого боку замовник повідомив, що трактує поняття аналогічного договору не за назвою товару, яка є предметом поставки, а за предметом договору. Іншими словами, в УЗ заявили, що «аналогічним договором» є усі договори поставки.

Апеляційний суд відмітив, що ЗУ «Про публічні закупівлі» не визначає поняття «аналогічний договір» та водночас і «не наділяє орган оскарження  повноваженнями встановлення кваліфікаційних критеріїв та роз’яснення умов тендерної документації».

У той же час, продовжив суд, саме замовник самостійно встановлює критерії щодо документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору. Суд згадав аргументи замовника про те, що для нього аналогічним договором є «договір поставки», а не договір щодо поставки аналогічної продукції, тож:

«Враховуючи виключне право замовника на встановлення кваліфікаційних критеріїв та роз’яснення тендерної документації , колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що у даному випадку аналогічним договором вважається договір поставки, оскільки позивач не встановлював у тендерній документації вимог в частині кваліфікаційних критеріїв обов’язкового досвіду виконання договорів поставки саме залізничного обладнання, тотожного предмету закупівлі, а тому надана TOB «Авант-Гарде» довідка про досвід виконання аналогічних договорів від 16 червня 2017 року №5/06 є достатнім доказом відповідності кваліфікаційному критерію щодо наявності досвіду виконання аналогічного договору».

Насамкінець суд додав, що у своєму рішенні АМКУ підтвердив правомірність відхилення замовником пропозиції «АТ Механіка», тому висновки регулятора про порушення принципу недискримінації учасників на тендері є помилковим, а спірне рішення – підлягає скасуванню.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» після Майдану закуповує рейкові скріплення виключно виробництва «КРТ», постійно під різними приводами не допускаючи «Механіку» до торгів. Сьогодні детективи НАБУ розслідують кримінальне провадження щодо закупівлі рейкових скріплень, і за даними проведених у його ході експертиз було встановлено, що кріплення «КРТ» не відповідають основному критерію – притискному зусиллю, яке і відповідає за надійність притиснення рейки до шпали (детальніше у матеріалі «Коефіцієнт Дубневичів»).

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