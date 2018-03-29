НОВИНИ

29.03.2018

«Мирноградвугілля» без торгів замовило електрощітки втричі дорожче від львів’ян

Суд прирівняв дизпаливо до рейкових скріплень, аби залізниця віддала Дубневичам 290 мільйонів

У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»

«Львівська залізниця» замовила ремонт колісних пар у півтора рази дорожче, ніж торік

Суд залишив під арештом ділянку, яку хотів забудувати партнер мера Ірпеня

Жителів Татарки за 60 мільйонів дешево перепідключать від старої котельні до «Київенерго»

Підприємство «Укроборонпрому» купило позашляховик Land Cruiser Prado за 2 мільйони та інші Тойоти

Маріупольці замовили два десятки вживаних трамваїв за 34 мільйони

28.03.2018

Підконтрольний Мартиненку офшор дав 250 тисяч євро дружині Шемчука, який займається прокурором Мартиненка

«Укрпошта» відписала полякам 800 тисяч на послуги сайтів пошуку роботи

Залізничники замовили черговій «прокладці» з Сум запчастин до вагонів на 82 мільйона

Солов’яненки&Ко виграли 2,6 мільйона за участь Києва у туристичних виставках закордоном

«Одесаобленерго» замовило трансформаторів на 86 мільйонів подекуди в півтора рази дорожче ринку

«ОККО», «Техойл» і «єремеєвці» 400 мільйонів на паливо для поліції

Університет Богомольця таки замовив державному монополісту тести «Крок» за 1,4 мільйона

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

«Мирноградвугілля» без торгів замовило електрощітки втричі дорожче від львів’ян

29 Березня 2018

ДП «Мирноградвугілля» 26 березня уклало договір із ТОВ «Лідер Промснаб» щодо поставки 709 електрощіток за 199,94 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість однією електрощітки ЕГ-61 з розмірами 12,5х32х40 мм за договором становить 282 грн з ПДВ. Замовлено загалом 709 електрощіток, поставка яких передбачена транспортом «Нової пошти» – протягом трьох днів з моменту отримання заявки від замовника. Послуги постачальника включені у ціну товару.

12 березня «Львівська залізниця» замовляла електрощітки різних марок за ціною не більше 90 гривень за штуку, зокрема, вартість електрощітки з наближеними параметрами, ЕГ-61А (12,5х40х52/64мм), становила 86,40 грн, тобто коштувала втричі дешевше.

Закупівлю було проведено без відкритих торгів, оскільки замовник визначив очікувану вартість на 0,03% меншу від 200 тис грн. – порогу, після якого закупівлі проводяться на аукціонах з не менш як двома учасниками торгів.

Шахтарі замовили електрощітки маріупольському ТОВ «Лідер Промснаб». Це компанія, яка зайшла на тендери в період президентства Віктора Януковича і почала вигравати з середини 2011 року. У той період натендерила 260 млн грн.

Одноосібним власником фірми є Сергій Аверін, син очільниці відділу постачання ДП «Торецьквугілля» Валентини Аверіної. Восени минулого року це держпідприємство замовило «Лідер Промснабу» коштовні труби неіснуючих параметрів. Після фіксації цієї історії, «Лідер Промснаб» перестав отримувати підряди від «Торецьквугілля».

Натомість, з початку року почастішали замовлення від «Мирноградвугілля». Якщо протягом 2017 року фірма підписала з цим ДП договорів на 1,37 млн грн, то протягом ще не завершеного першого кварталу цього року на її рахунку уже – 1,52 млн грн за договорами з «Мирноградвугіллям».

Загалом з початку року «Лідер Промснаб» отримав замовлень на 2,15 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»
29 Березня 2018

Адміністративні понти Мінфіну у поганій грі монополістів з БПП
19 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

29.03.2018

Донецьк «Мирноградвугілля» без торгів замовило електрощітки втричі дорожче від львів’ян

Київ У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»

Львів «Львівська залізниця» замовила ремонт колісних пар у півтора рази дорожче, ніж торік

Київщина Суд залишив під арештом ділянку, яку хотів забудувати партнер мера Ірпеня

Київ Жителів Татарки за 60 мільйонів дешево перепідключать від старої котельні до «Київенерго»

Донецьк Маріупольці замовили два десятки вживаних трамваїв за 34 мільйони

28.03.2018

Суми Залізничники замовили черговій «прокладці» з Сум запчастин до вагонів на 82 мільйона

Київ Солов’яненки&Ко виграли 2,6 мільйона за участь Києва у туристичних виставках закордоном

Одеса «Одесаобленерго» замовило трансформаторів на 86 мільйонів подекуди в півтора рази дорожче ринку

Київ Університет Богомольця таки замовив державному монополісту тести «Крок» за 1,4 мільйона

Запоріжжя Запорізький виконком хоче віддати помічнику депутата землю під висотку без оренди та рішення міськради

27.03.2018

Луцьк Волинське АМКУ не захистило в суді рішення про бан двох фірм Зази Берадзе

Львів «Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Донецьк Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

26.03.2018

Кіровоград Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ