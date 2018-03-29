Міністр Данилюк особисто пробив дно для лотерейної монополії «бппшників»

Символ супротиву порошково-вінницьким схемам у Кабміні міністр фінансів Олександр Данилюк – вже не торт. Його особистий підпис запустив легалізаційно-відмивочну процедуру для монополізації тіньового ігрового базару угрупуванням представників Блоку Петра Порошенка.

Виявляється, що в уряді вже більше тижня гуляє змінений проект ліцензійних умов (далі – Ліцумови) для учасників лотерейного ринку, розроблений Мінфіном замість минулорічного. Того що був публічно та аргументовано розкритикований та не погоджений Антимонопольним комітетом як такий, що веде до монополізації ринку одним гравцем.

І ось Данилюк підписався під легалізацією корупції.

Особистий підпис міністра стоїть під пояснювальною запискою до проекту урядової постанови про затвердження ліцумов, у якій чорним по білому написано – закон «Про державні лотерейні в Україні» являє собою суцільну корупційну прогалину, бо

«дозволяє приватним підприємствам залучати громадян України до участі в азартних іграх під виглядом державних лотерей, що в свою чергу ставить під сумнів законність дій гравців під час участі у таких лотереях».

Данилюк особисто підписався під реченнями:

«поняття «державна лотерея» в цьому Законі фактично не містить ознак можливості державного управління лотерейною діяльністю» і «прийняття проекту постанови, який має нижчу юридичну силу, ніж Закон, не усуває недоліків і прогалин Закону…»!

Все це і дозволяє операторам «державних лотерей» тримати в тіні мільярдні заробітки від азартних ігор і світити для податкової лише мізерні копійки від лотерей.

І ось після цього визнання корупційно-бандитського стану ринку Данилюк переходить до явки з повинною:

«…прийняття проекту постанови надасть змогу у законний спосіб суб’єктам набути статусу здобувача ліцензій…».

Тобто мова йде лише про те, щоб суб’єкти змогли законно отримати ліцензії при існуючому корупційно-бандитському законі. А з урахуванням того, що і в новому проекті ліцумов залишились відсікатори для всіх учасників ринку окрім «УНЛ», то і маємо, що угрупування народних депутатів від Блоку Петра Порошенка напередодні виборів отримає в монопольне розпорядження бандитсько-корупційний ринок з річних обігом близько мільярда доларів.

Окремо опишем, як Данилюк обпетляв Антимонопольний комітет.

Нагадаємо, пару тижнів тому голова АМКУ Юрій Терентьєв не зміг провести через комітет погодження мінфінівського проекту Ліцумов у редакції 2017 року. Той проект у тому ж році не погодила державна уповноважена Агія Загребельська, яка і вела дослідження лотерейного ринку. На початку 2018 року АМКУ одноголосно погодив це дослідження, в якому було розписана шкідливість таких ліцумов (монопольна корупція одного гравця). А коли Мінфін у лютому ще раз заслав цей проект на погодження, голова АМКУ розписав його на заступницю Марію Ніжник. Однак ні вона, ні сам Терентьєв не взяли на себе відповідальність особистого підпису, і голова АМКУ спробував заручитись колегіальною підтримкою Комітетут. Однак більшість держуповноважених не проголосували за включення цього питання у порядок денний.

І ось що з цього приводу тепер пише Данилюк, який направив в уряд змінений (!) проект Ліцумов, зміни до яких взагалі не(!) направлялись в АМКУ.

У пояснювальній записці міністр пише:

«Значна частина зауважень була врегульована під час низки узгоджувальних зустрічей (нарад) за участю… першого заступника голови Антимонопольного комітету (М.Ніжник)».

А в довідці про погодження проекту постанови Данилюк повідомляє, що АМКУ вважається таким органом, що погодив проект без зауважень ще у редакції 2017 року. Міністр посилається на регламент Кабінету міністрів, який під час правління Яценюка було змінено наступним чином – уряд дозволив всім іншим державним органам лише погоджувати або погоджувати з зауваженнями проекти урядових постанов. А опцію «не погоджуємо» – взагалі знищив. І на її місці написав параграф 39:

«У разі коли заінтересований орган, а також Мінфін та Мінекономрозвитку в установлений відповідно до § 38 строк не висловив свою позицію щодо проекту акта Кабінету Міністрів, проект вважається погодженим без зауважень».

Тобто ти (а) або погоджуєшся з корупційним проектом, (б) або погоджуєшся з зауваженнями (зауваження уряд може безборонно проігнорувати), (в) або вважаєшся таким, що погодив без зауважень. Навіть якщо ти в очі не бачив що там за зміни в проекті.

Це дно, міністр Данилюк. І ви його досягли особисто.

Блог від: Юрій Ніколов

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