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Маріупольці замовили два десятки вживаних трамваїв за 34 мільйони

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КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» 23 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «ТД “Літан”» щодо поставки 20 трамвайних вагонів за 33,54 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено вживані трамвайні вагони типу «Tatra Т3» чеського виробника «CKD Tatra» з потужністю тягового електродвигуна 40 кВт за ціною 1,68 млн грн з ПДВ за одиницю. Продавець має поставити вагони до 17 грудня цього року. Сторони передбачили передоплату у розмірі 50%  від вартості договору.

Згідно з технічними вимогами, пасажиромісткість замовлених вагонів становить 110 осіб, довжина вагонів складає 14 метрів. У вагонах мають бути нові бандажі, протиковзке покриття підлоги. З-поміж іншого, замовник прописав вимогу щодо брендування зовнішніх боковин кузова, паспорт щодо якого замовник мав надати переможцю торгів на етапі підписання договору.

Нагадаємо, торік  у квітні «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» замовило ТОВ «ТД “Літан”» п’ять вживаних трамвайних вагонів по 1,49 млн грн з ПДВ за вагон, тобто, на 11% дешевше. А у 2015 році фірма продавала «Одесміськелектротрансу» вагони по 994 тис. грн.

Також, з розкритої у 2014 році схеми щодо закупівлі списаних чеських трамваїв для «Київського заводу електротранспорту» замість ремонту наявних, згідно з договором, відомо, що у 2014 році вартість вживаного вагону з Чехії за тодішнім валютним курсом становила близько 350 тис. грн.

З переможцем торгів, «ТД “Літан”» конкурувало ТОВ «ТД УКВЗ-Україна» з фінальною ціновою пропозицією, дорожчою на 3 тис. грн (0,009%).

Одноосібним власником та керівником ТОВ «ТД УКВЗ-Україна» є Олександр Рибальченко, співвласник ТОВ «Окраїна». Начальником відділу тендерних процедур фірми працює Марина Скрипко, яка також є менеджером в «Окраїні».

Дніпровське ТОВ «ТД «Літан» належить Олегу Сухову (85%) і Дмитру Науменку (15%). Вони ж були співзасновниками ЗАТ «Літан», яке створили на початку 90-х років для дистрибуції тролейбусів виробництва «Південмашу». Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП «Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, екс-депутат Донецької міськради від Партії регіонів, та Геннадій Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня 2013 року ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.

Згаданий Дмитро Науменко є керівником та співвласником ТОВ «Дуотранс» разом з Наталією Павловою та Олегом Суховим. Як повідомляли «Наші гроші», це підприємство фігурує у кримінальному провадженні щодо закупівлі у 2015 році посадовцями КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» вживаних тролейбусів Man за завищеною ціною – по 998 тис грн. У квітні 2016 року суд надав слідчому доступ до документів замовника, й відтоді інформація по справі в судовому реєстрі не оновлювалась.

Олег Сухов є співвласником ТОВ «ТМ Літан» разом з киянином Олексієм Солдатенковим, який раніше був членом наглядової ради ПАТ «Київметробуд», яке регулярно отримує будівельні підряди від «Київського метрополітену». За часів президентства Януковича ця фірма отримувала підряди на будівництво кількох станцій київського метро без конкурсу. Сам Солдатенков раніше володів чернігівським ТОВ «ТД Деталіс» (нині зареєстроване на Тараса Скрицького і припинене), яке постачало  «Київському метрополітену» корпуси редуктора колісної пари.

Щодо ТД «Літан», то згідно з даними судового реєстру, фірма фігурує у кількох кримінальних провадженнях, зокрема, від жовтня 2016 року, щодо продажу «Херсонелектротрансу» тролейбусів за завищеною вартістю, а також від березня 2016 року про внесення неправдивих відомостей щодо порядку митного оформлення трамвайних вагонів «Татра-Т3», поставлених в подальшому комунальним підприємствам Києва, Харкова, Сум, Одеси, Тернополя, Миколаєва, Донецька та інших міст України. Останнє з проваджень було розпочате Нацполіцією у Дніпропетровській області за заявою ГО «Верховенство права».

У період часу з 2010 року по сьогодні товариство ТД «Літан» отримало держзамовлень на понад 620 млн грн.

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