«Львівська залізниця» замовила ремонт колісних пар у півтора рази дорожче, ніж торік

Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 23 березня уклала угоду з ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» про послуги з ремонту лінійного обладнання тягового рухомого складу на 85,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили капітальний ремонт 486 колісних пар, 38 тягових двигунів і 33 допоміжних машин, перелік яких із цінами та розрахунками наведено у таблиці нижче.

Капремонт колісних пар вантажних електровозів ВЛ10 і ВЛ11 коштує по 146 тис грн. за пару.

У квітні 2017 року «Львівська залізниця» замовляла ремонт колісних у цього ж заводу в півтора рази дешевше – по 97 тис грн.

При цьому за рік з усіх складових ремонту найбільше подорожчала о ціни найбільше подорожчала послуга «Повне опосвідчення колісної пари» – у 2,3 рази: від 4 356 грн. до 10 104 грн. Крім того, удвічі подорожчали «Ремонт одного зубчастого колеса» і «Ремонт двох зубчастих коліс».

Встановлення бандажів на цьому тендері замовили по 49 726 грн. за пару. Самі бандажі для таких електровозів нещодавно «Львівський локомотиворемонтний завод» замовляв по 22 440 грн.

Нинішній договір дозволяє аванс у розмірі 50% вартості ремонту обладнання, прийнятого виконавцем на ремонт, і виплату решти протягом місяця після виконання робіт.

Обладнання Тип, серія Вид ремонту Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Колісні пари ВЛ10, ВЛ11 KP 450 145 519 ЧМЕ3 KP 36 157 370 Тягові двигуни ТЛ2К КР-2 12 363 480 НБ-418 Kp1 КР-2 4 286 920 НБ-418 КР-2 4 286 280 ТЕ-006 КР-2 12 200 908 ЕД-118 КР-2 6 198 264 Допоміжні машини НБ-436 КР-2 6 184 620 АЕ 92-4 КР-2 6 66 701 НБ-455 KP 4 82 228 ТЛ-110/НБ-110 КР-2 7 148 680 ТЛ-122 КР-2 6 90 132 НБ-431 КР-2 4 83 237

Обсяг послуг Ціна, грн./шт. із ПДВ Ремонт колісних пар серії ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ40 Повне опосвідчення колісної пари 10 104 Встановлення 2-х бандажів 49 726 Встановлення 2-х бандажів (давальницькі бандажі) 2 480 Встановлення осі 41 110 Ремонт осі 1 450 Встановлення 1-го зубчатого колеса 39 960 Встановлення 2-х зубчатих коліс 79 920 Ремонт 1-го зубчастого колеса 2 580 Ремонт 2-х зубчастих коліс 5 160 Встановлення 1-го колісного центру 57 680 Встановлення 2-х колісних центрів 115 280 Ремонт 1 -го колісного центру 7 080 Ремонт 2-х колісних центрів 14 160 Ремонт букси 5ТН.266.106 без зміни підшипників 7 320 Встановлення 2-х підшипників букси 5ТН.266.106 10 680 Ремонт 2-х підшипників букси 5ТН.266.106 4 200 Ремонт колісних пар ЧМЕ3 Повне опосвідчення колісної пари 10 189 Встановлення 2-х бандажів кол. пари 37 666 Встановлення 2-х бандажів колісної пари (давальницькі бандажі) 2 354 Встановлення 1-го зубчатого колеса 60 600 Ремонт 1-го зубчатого колеса 1 261 Встановлення осі 52 582 Ремонт осі 1 103 Встановлення 1-го кол. центру 52 896 Встановлення 2-х кол. центрів кол. пари 105 791 Ремонт 1-го колісного центру 769 Ремонт 2-х колісних центрів 1 537 Пакування та консервація колісної пари на лінію 1 078 Ремонт тягових двигунів: Ремонт тягового двигуна ТЕ-006 Остов КР-2 клас ізол. F 75 731 Остов КР-1 (ремонтні підшипники) клас ізол. F 46 920 Остов КР-1 (нові підшипники) клас ізол. F 49 236 Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н 125 177 Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 154 440 Якір КР-1 клас ізол.Н 5 749 Ремонт тягового двигуна ЕД-118 Остов КР-2 клас ізол. F 81 010 Остов КР-1 (нові підшипники) клас ізол. F 57 960 Остов КР-1 (ремонтні підшипники) клас ізол. F 41 327 Якір КР-2 клас ізол. Н 117 254 Якіо КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 167 280 Якір КР-1 клас ізол. Н 5 111 Ремонт тягового двигуна НБ-418 Кр1 Остов КР-2 клас ізол. F 131 760 Остов КР-1 (ремонтні підшипникі) клас ізол. F 72 346 Остов КР-1 (нові підшипникі) клас ізол. F 84 307 Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н 155 160 Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 276 672 Якір КР-1 клас ізол. Н 18 283 Ремонт тягового двигуна НБ-418 Остов КР-2 клас ізол. F 143 566 Остов КР-1 (ремонтні підшипникі) клас ізол. F 72 346 Остов КР-1 (нові підшипникі) клас ізол. F 84 307 Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н 142 715 Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 209 330 Якір КР-1 клас ізол. Н 18 283 Ремонт тягового двигуна ТЛ-2К Остов КР-2 клас ізол. F 153 000 Остов КР-1 (ремонтні підшипники) клас ізол. F 85 800 Остов КР-1 (нові підшипники) клас ізол. F 109 440 Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. Н 210 480 Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. Н 288 720 Якір КР-1 клас ізол. Н 25 560 Ремонт допоміжних електричних машин Ремонт мотор-генератора НБ-436 Остов КР-2 72 432 Остов КР-2 (нова магнітна система) 119 772 Остов КР-1 52 320 Якір КР-2 (ремонтний колектор моторної і генераторної сторін) клас ізоляції Н 112 188 Якір КР-2 (ремонтний колектор моторної сторони і новий колектор генераторної сторони) 167 280 Якір КР-2 (новий колектор моторної сторони і ремонтний колектор генераторної сторони) 120 600 Якір КР-2 (новий колектор моторної і генераторної сторін) 179 508 Якір КР-1 16 320 Ремонт електродвигуна АЕ 92-4 Статор КР-2 46 541 Статор КР-1 9 253 Ротор КР-1 6 090 Ремонт мотор-компресора ТЛ-122 Остов КР-2 40 248 Остов КР-2 (нова магнітна система) 70 080 Остов КР-1 19 680 Якір КР-2 (ремонтний колектор) 49 884 Якір КР-2 (новий колектор) 59 880 Якір КР-1 9 300 Ремонт фазорозщіплювача НБ-455 Статор КР-2 77 611 Статор КР-1 15 176 Ротор КР-1 4 616 Ремонт електродвигуна НБ-431 Остов КР-2 клас ізол. F 37 412 Остов КР-1 клас ізол. F 15 946 Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. F 45 824 Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. F 56 160 Якір КР-1 4 272 Ремонт мотора-вентилятора ТЛ-110 Остов КР-2 клас ізол. F 50 880 Остов КР-2 (нова магнітна система) клас ізол. F 108 600 Остов КР-1 клас ізол. F 23 640 Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. F 52 920 Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. F 59 400 Якір КР-1 клас ізол. 10 284 Ремонт генератора управління НБ-110 Остов КР-2 клас ізол. F 16 800 Остов КР-2 (нова магнітна система) клас ізол. F 46 860 Остов КР-1 клас ізол. F 8 604 Якір КР-2 (ремонтний колектор) клас ізол. F 28 080 Якір КР-2 (новий колектор) клас ізол. F 38 040 Якір КР-1 клас ізол. F 5 424

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Метал, Укрзалізниця