Запорізький виконком хоче віддати помічнику депутата землю під висотку без оренди та рішення міськради

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У Запорізькій мерії хочуть віддати під забудову муніципальний паркінг фірмі ТОВ «Азимут трейдінг груп». Про це написав «Запорізький центр розслідувань».

Згідно з проектом рішення виконкому, мова йде про ділянку площею 0,67 гектара, на якій зараз знаходиться майданчик КП «Паркування». Земля знаходиться за ТРЦ «Аврора», між вулицею Поштова і майже готовим комплексом «Олександрівський-1».

У проекті договору комунальне підприємство виступає замовником будівництва. В документі зазначається, що після завершення робіт «Паркування» отримає від фірми-забудовника два відсотки від загальних проектних площ.

У пояснювальній записці чиновники посилаються на те, що ділянка в останній версії Генплану була віднесена до території багатоповерхової забудови. Оскільки вона знаходиться в оренді у КП «Паркування», і під час її забудови орендарем буде лишатися у того ж  комунального підприємства, то питання будівництва вирішується «виконавчим органом місцевої ради», тобто – виконкомом.

Відповідно, на думку влади, немає потреби в передачі земельної ділянки за стандартною процедурою – шляхом його відчуження у КП «Паркування» і здачі в оренду «Азимут трейдінг груп» через сесію міської ради.

У ТОВ «Азимут Трейдинг Груп» зі статутним фондом в 1 тис грн. половина належить кіпрському офшору «Нетмарк Консалтенс Лімітед», 40% – ТОВ «Стимул-сіті» і 10% – акціонерному товариству  «Закритий недиверсифікованій венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геліос». «Геліос» оформлений на Антона Діденка – помічника депутата Запорізької міськради Руслана Божка.

Засновник та директор «Стимул сіті» Ігор Скляр також є керівником ще двох новостворених фірм, що мають відношення до сонячної енергетики – ТОВ «Фотон енерджі» і ТОВ «Солар парк девелопмент».

Раніше Руслан Божко виступив поручителем за кредитом на 600 мільйонів від «Укргазбанку» для «Токмак солар енерджі», де співвласником є ​​пов’язана з Божком фірма «Астра капітал груп».

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