Залізничники замовили черговій «прокладці» з Сум запчастин до вагонів на 82 мільйона

Підприємства ПАТ «Укрзалізниці» за півтора роки уклали з ТОВ «Рокадатрейд», яке має ознаки фіктивності, угоди на загальну суму 82 млн грн.

Про це пише «Залізниця без корупції».

«Рокадатрейд» зареєстровано в Сумах на вул. Перемоги №1. За цією адресою знаходиться житловий будинок, в якому прописані ще 16 фірм:

Цю ж адресу «Рокадатрейд» вказує як місце свого фактичного знаходження. Але будь-які ознаки здійснення тут господарської діяльності відсутні.

«Рокадатрейд» було засноване у вересні 2016 року та записана на мешканця Сум Олександра Костюка. З моменту заснування фірма виграла десятки тендерів на постачання буксових вузлів, пружин та елементів люків вантажних напіввагонів. В своїх довідках фірма зазначає, що має трьох працівників та виробничу базу у вигляді офісної техніки та орендує 15 кв м в житловому будинку.

За даними Реєстру судових рішень «Рокадатрейд» фігурує в кримінальній справі №32017100060000005 від 18.01.2017 щодо ухиляння від сплати податків ТОВ «Автопартнер 1». Під час обшуку в офісі останньої були виявлені печатка та установчі документи «Рокадатрейд» та документи тендерів, які подавало «Рокадатрейд» в торгах «Укрзалізниці».

В офісі «Автопартнер 1» правоохоронці також виявили печатки інших підприємств, що свідчить про існування цілої «фіктивної групи».

«Автопартнер 1» створене три роки тому, а її директором та власником записаний мешканець Київської області Чжоу Бо з українським громадянством. В січні цього року податкова анулювала фірмі свідоцтво платника ПДВ через неподання протягом року фінансової звітності. До того ж фірму підозрюють в несплаті податків в сумі 4 млн грн.

В тендерах «УЗ» «Рокадатрейд» зазначало, що є дилером ПАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Понятовського», ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна техніка» (УТМК), ТОВ «Компанія Віс Груп Плюс» та ін.

«Лугцентрокуз ім. С.С. Понятовського» – луганське окуповане підприємство, яке, за даними ЗМІ, захоплене агентами ФСБ Росії та здійснює діяльність на їх користь.

«УТМК» – іще одне підприємство з ознаками фіктивності, яке було зареєстроване в одній квартирі разом з 308-ма іншими фірмами. «УТМК» виграло у залізниці тендерів на 0,5 млрд грн., а його конкурентом найчастіше виступало вже згадане «Автопартнер 1».

«Компанія Віс Груп Плюс» також перемагає виключно в тендерах «УЗ» та вже отримало контрактів на 90 млн грн. Фірма має аналогічні ознаки фіктивності, як і «УТМК», «Рокадатрейд» та інші підприємства з цієї орбіти.

Нагадаємо, раніше залізничники уклали угод на понад 300 млн грн. з іншою фірмою з Сум – ТОВ «Українська машинобудівельна техніка». Фірма є фігурантом кримінальних справ, але поліція не знайшла її за місцем реєстрації.

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