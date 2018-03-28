Університет Богомольця таки замовив державному монополісту тести «Крок» за 1,4 мільйона

ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця» 26 березня уклало угоду з Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я про проведення іспитів на 1,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018 рік замовили послуги із проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» зі стоматології, фармації, медичної психології, загальної лікарняної практики і технології парфумерно-косметичних засобів. Ціни за одного студента – від 217 грн. до 319 грн. (докладніше у таблиці нижче).

У ціну екзаменів для кожного студента включено кілька фіксованих складових: адміністративні витрати – 22,36 грн., «послуги сторонніх організацій» – 15,99 грн., виготовлення сертифікатів – 10,00 грн., оновлення програмного, матеріально-технічного забезпечення – 3,21 грн., виготовлення бланків відповідей – 1,70 грн., амортизація – 1,15 грн., послуги зв’язку – 1,10 грн., поштові витрати – 0,22 грн.

Решта витрат різняться: друк екзаменаційних буклетів, інші матеріали, організація та проведення екзамену прокторами, оплата праці працівників Центру тестування, відрахування соціального внеску. Наприклад, послуги прокторів для іспиту «Крок 1» із фармації для вітчизняних студентів коштують 25 грн., а для іноземних – 54 грн.:

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Згідно обґрунтування, МОН і МОЗ листами підтвердили замовнику, що Центр – це єдина організація, котра проводить ліцензійні інтегровані іспити для медичних вузів.

Крім того, Антимонопольний комітет України листом від 6 березня повідомив, що дослідив, чи відповідає порядок проведення Центром іспитів «Крок» із медицини і фармації законам про захист економічної конкуренції. За його висновками, держава створила умови, за яких Центр є монополістом у сфері цих послуг.

Нагадаємо, 14 лютого університет Богомольця відмінив відкриті торги щодо іспитів «Крок» через нестачу учасників. А 20 лютого МОЗ відсторонив ректора університету Катерину Амосову та директора Центру Ірину Булах, бо в цей день студенти не змогли скласти перший іспит «Крок 1. Стоматологія». Частина студентів і викладачів оголосили страйк на знак незгоди з рішенням МОЗу про відсторонення Амосової. Решта студентів не змогли продовжити навчання 26 лютого, бо прихильники Амосової закрили приміщення університету, щоб не допустити туди в. о. ректора, призначеного МОЗом. Наразі страйк закінчено.

Конфлікт навколо «Кроку» виник через оплату університетом послуг Центру. За словами Амосової, університет просив МОЗ виділити у 2018 році для оплати послуг Центру із тестування 450 тис грн., а отримав 300 грн.

У листопаді 2017 року АМКУ рекомендував Кабміну врегулювати порядок проведення ліцензованих інтегрованих іспитів, визначивши:

платність або безоплатність цих послуг;

джерело походження коштів на їх фінансування;

у випадку платності – обов’язкове погодження організацією-тестувальником порядку формування і вартості послуг із МОЗом як профільним центральним органом.

За даними «Наших грошей», однією з основних претензій до Центру є непрозорість витрачання коштів, які він збирає з вузів. Із початку 2017 року понині у «Прозорро» оприлюднені дані про угоди вузів і Центру на 19,20 млн грн. При цьому питання платності/безплатності послуг Центру визначено статутом самої організації, а перелік і склад статей калькуляції собівартості послуг затверджено в Положенні про облікову політику Центру тестування, що лише погоджується МОЗом. Через це в окремих вузів може виникати питання щодо обґрунтованості ціни послуг Центру, які він встановлює на свій розсуд, будучи монополістом у цій сфері. Саме тому АМКУ рекомендував унормувати це питання на рівні Міністерства та Кабміну, щоб фінансова сторона була доступна суспільству. Але рекомендації досі не призвели до унормування конфліктної ситуації і прийняття відповідних нормативно-правових актів МОЗом та урядом. Неврегульованість ситуації з фінансуванням тестування на тлі конфлікту між університетом і Центром зрештою вилилась у зрив самого екзамену в лютому. Також відмітимо, що університет раніше не зміг знайти можливості оплатити тести «Крок» у сумі 450 тис грн., але знайшов можливість оголосити закупівлю послуг з розміщення інформації про свою діяльність у ЗМІ на 3,11 млн грн.

Ціна послуг за одного студента, грн. із ПДВ

Вітчизняні Іноземні Англомовні Пере-

складання вітчизняні Пере-

складання іноземні Пере-

складання англомовні Заочна форма Пілот Крок 1 Стоматологія 219,60 241,38 321,90 215,04 227,52 310,68 Фармація 223,38 254,22 330,30 218,46 232,98 319,08 218,64 Загальна лікарняна практика 217,98 247,56 252,78 213,48 225,54 232,32 Крок 2 Стоматологія 236,70 257,88 330,36 Фармація 235,50 259,74 341,10 Медична психологія 270,60 Загальна лікарняна практика 221,40 254,64 259,44 Технологія парфумерно-косметичних засобів 224,64 Крок 3 Стоматологія 224,70 Фармація 221,70 Загальна лікарняна практика 223,38

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