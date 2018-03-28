«Укрпошта» відписала полякам 800 тисяч на послуги сайтів пошуку роботи

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
28 Березня 2018
ПАТ «Укрпошта» 28 грудня і 13 березня уклало дві угоди про послуги баз даних у поточному році на загальну суму 801 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Дніпровському ТОВ «Ворк Україна» за 500 тис грн. замовили доступ до бази резюме та публікацію оголошень на сайті працевлаштування www.work.ua. Йдеться про 12 місячних бізнес-пакетів «VIP-100» по 41 667 грн., кожен з яких включає такі послуги і переваги:
Київському ТОВ «Работа Інтернешнл» за 301 тис грн. замовили послуги сайту www.rabota.ua по 25 103 грн. на місяць. Мова йде про чотири пакети «Профіль компанії», чотири квартальних пакети «Професійний-100» на 100 вакансій кожен, річне розміщення логотипу на головній сторінці сайту і вісім тижневих виділень гарячих вакансії.
Обидві фірми належать польській компанії «Група Працюй» Пржемислава Гачека та дніпровському ТОВ «Гравітація-У» Андрія Боровика і Артура Міхна. Останні двоє також володіють ТОВ «Реактор» і ТОВ «Токамак». Загалом із 2016 року «Работа Інтернешнл» отримала підрядів на 578 тис грн., а «Ворк Україна» – на 511 тис грн.