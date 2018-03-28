НОВИНИ

28.03.2018

Підконтрольний Мартиненку офшор дав 250 тисяч євро дружині Шемчука, який займається прокурором Мартиненка

«Укрпошта» відписала полякам 800 тисяч на послуги сайтів пошуку роботи

Залізничники замовили черговій «прокладці» з Сум запчастин до вагонів на 82 мільйона

Солов’яненки&Ко виграли 2,6 мільйона за участь Києва у туристичних виставках закордоном

«Одесаобленерго» замовило трансформаторів на 86 мільйонів подекуди в півтора рази дорожче ринку

«ОККО», «Техойл» і «єремеєвці» 400 мільйонів на паливо для поліції

Університет Богомольця таки замовив державному монополісту тести «Крок» за 1,4 мільйона

«Укргазвидобування» замовило білоруські нафтопродукти з таємною поправкою

Запорізький виконком хоче віддати помічнику депутата землю під висотку без оренди та рішення міськради

27.03.2018

7,74 мільярди минулого тижня

«Зоря»-«Машпроект» отримала 143 мільйони «Укртрансгазу» на ремонт своїх двигунів

«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч

Волинське АМКУ не захистило в суді рішення про бан двох фірм Зази Берадзе

«Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

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Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

«Укрпошта» відписала полякам 800 тисяч на послуги сайтів пошуку роботи

28 Березня 2018

ПАТ «Укрпошта» 28 грудня і 13 березня уклало дві угоди про послуги баз даних у поточному році на загальну суму 801 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Дніпровському ТОВ «Ворк Україна» за 500 тис грн. замовили доступ до бази резюме та публікацію оголошень на сайті працевлаштування www.work.ua. Йдеться про 12 місячних бізнес-пакетів «VIP-100» по 41 667 грн., кожен з яких включає такі послуги і переваги:

  • 100 публікацій вакансій Standart Plus;
  • 3 публікації вакансій Premium;
  • 3 анонімних публікації вакансій;
  • «Доступ до контактів резюме»: 5 тис контактів зі збереженням протягом місяця;
  • «VIP-компанія»: корпоративний стиль сторінки і вакансій, позначка VIP, активні посилання в тексті сторінки і вакансій, збереження і доступ до контактів резюме, пошук співробітників по певному місту, спеціальна знижка 15% на всі послуги.

Київському ТОВ «Работа Інтернешнл» за 301 тис грн. замовили послуги сайту www.rabota.ua по 25 103 грн. на місяць. Мова йде про чотири пакети «Профіль компанії», чотири квартальних пакети «Професійний-100» на 100 вакансій кожен, річне розміщення логотипу на головній сторінці сайту і вісім тижневих виділень гарячих вакансії.

Обидві фірми належать польській компанії «Група Працюй» Пржемислава Гачека та дніпровському ТОВ «Гравітація-У» Андрія Боровика і Артура Міхна. Останні двоє також володіють ТОВ «Реактор» і ТОВ «Токамак». Загалом із 2016 року «Работа Інтернешнл» отримала підрядів на 578 тис грн., а «Ворк Україна» – на 511 тис грн.

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28.03.2018

Суми Залізничники замовили черговій «прокладці» з Сум запчастин до вагонів на 82 мільйона

Київ Солов’яненки&Ко виграли 2,6 мільйона за участь Києва у туристичних виставках закордоном

Одеса «Одесаобленерго» замовило трансформаторів на 86 мільйонів подекуди в півтора рази дорожче ринку

Київ Університет Богомольця таки замовив державному монополісту тести «Крок» за 1,4 мільйона

Запоріжжя Запорізький виконком хоче віддати помічнику депутата землю під висотку без оренди та рішення міськради

27.03.2018

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