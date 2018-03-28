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Солов’яненки&Ко виграли 2,6 мільйона за участь Києва у туристичних виставках закордоном

28 Березня 2018

КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» КМДА 15 січня і 5 березня за результатами тендерів уклало дві угоди з ТОВ «Туристична компанія «Київський Супутник» про послуги щодо участі у міжнародних туристичних виставках на загальну суму 2,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірмі замовили забезпечення участі Києва у таких виставках у 2018 році без ПДВ:

  • 480 тис грн. – New York Times Travel Show (Нью-Йорк, США, 26-28 січня),
  • 447 тис грн. – Fitur (Мадрид, Іспанія, 17-21 січня),
  • 249 тис грн. – IMTM (Тель-Авів, Ізраїль, 6-7 лютого),
  • 970 тис грн. – ITB Berlin (Берлін, Німеччина, 7-11 березня),
  • 400 тис грн. – COTTM 2018 (Пекін, Китай, 16-18 квітня).

Усі кошториси виставок передбачали зокрема проживання делегації з двох-трьох осіб у готелях не нижче чотирьох зірок за такими цінами за ніч на особу: Нью-Йорк – 4 500 грн., Мадрид – 2 562 грн., Тель-Авів – 3 135 грн., Берлін – 2 823 грн., Пекін – 4 тис грн. Авіа-квитки економ-класу туди й назад на особу коштували: Нью-Йорк – 14 445 грн., Мадрид – 15 370 грн., Тель-Авів – 5 700 грн., Берлін – 7 тис грн., Пекін – 7 тис грн.

Кошторис виставки у Берліні включав концертну програму з дегустацією українських страв. Йдеться про безоплатний п’ятигодинний виступ популярного українського електро-фолк гурту до 10 осіб + адміністратор, їхні проживання за 140 тис грн. (2 121 грн. за ніч на особу), харчування за 36 тис грн., переліт/переїзд за 35 тис грн., трансфер за 20 тис грн. і страхування за 1 400 грн., а також фуршет для відвідувачів стенду «Київ туристичний» за 30 тис грн. та роботу хостес-бармена за 20 тис грн.

Сума угод на 2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 2,60 млн грн.

Компанія «Київський Супутник» належить директору Павлу Маркелову, Олександру Колихану, Ганні Покотиловій, Тетяні Хмелініній, головному режисеру Національної опери України Анатолію Солов’яненку та його матері Світлані Солов’яненко – сину та вдові видатного оперного співака Анатолія Солов’яненка.

Усього з 2008 року переможець отримав підрядів на 15,05 млн грн., а єдиний конкурент на нинішніх торгах ФОП Царук Володимир Васильович – жодного.

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