НОВИНИ

28.03.2018

Підконтрольний Мартиненку офшор дав 250 тисяч євро дружині Шемчука, який займається прокурором Мартиненка

«Укрпошта» відписала полякам 800 тисяч на послуги сайтів пошуку роботи

Залізничники замовили черговій «прокладці» з Сум запчастин до вагонів на 82 мільйона

Солов’яненки&Ко виграли 2,6 мільйона за участь Києва у туристичних виставках закордоном

«Одесаобленерго» замовило трансформаторів на 86 мільйонів подекуди в півтора рази дорожче ринку

«ОККО», «Техойл» і «єремеєвці» 400 мільйонів на паливо для поліції

Університет Богомольця таки замовив державному монополісту тести «Крок» за 1,4 мільйона

«Укргазвидобування» замовило білоруські нафтопродукти з таємною поправкою

Запорізький виконком хоче віддати помічнику депутата землю під висотку без оренди та рішення міськради

27.03.2018

7,74 мільярди минулого тижня

«Зоря»-«Машпроект» отримала 143 мільйони «Укртрансгазу» на ремонт своїх двигунів

«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч

Волинське АМКУ не захистило в суді рішення про бан двох фірм Зази Берадзе

«Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

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За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

«ОККО», «Техойл» і «єремеєвці» 400 мільйонів на паливо для поліції

28 Березня 2018

Національна поліція України 13 березня за результатами тендеру повідомила про намір укласти три угоди про постачання палива в смарт-картках, талонах або штрих-картах на загальну суму 397,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Переможці змагалися лише між собою. Сума переможних пропозицій на 0,3% нижча від загальної очікуваної вартості в 400,00 млн грн.

Ціни бензину А-95 і дизпалива майже дорівнюють середнім роздрібним ринковим цінам, які, за даними «EnKorr», нині становлять відповідно 29,18 грн./л і 26,92 грн./л.

  • ПП «ОККО Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») за 195,53 млн грн. хочуть замовити 6,68 млн л бензину марки А-95 по 29,27 грн./л.
  • ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» дадуть 138,38 млн грн. за поставку 4,90 млн л бензину марки А-92 по 28,26 грн./л.

Засновниками «Нафтотрейд Ресурсу» є ТОВ ВКФ «Віта Авто» і ТОВ «Дукат», а кінцевими бенефіціарами – співвласники групи «Континіум» Сергій Лагур, Степан Івахів та діти покійного лідера Ігоря Єремеєва Роман і Софія Єремеєви.

  • ТОВ «Техойл НК» за 63,20 млн грн. поставить 2,36 млн л дизельного палива по 26,82 грн./л.

Засновником створеної в липні 2017 року столичної фірми «Техойл НК» є киянин Олександр Сергієнко. В одному будинку з нею по вул. Ярославів Вал, 5-в прописані ТОВ «Техойл ТК», ТОВ «Техойл ТМ» і ТОВ «Техойл Лтд» Віталія Пащенка.

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Київ Солов’яненки&Ко виграли 2,6 мільйона за участь Києва у туристичних виставках закордоном

Одеса «Одесаобленерго» замовило трансформаторів на 86 мільйонів подекуди в півтора рази дорожче ринку

Київ Університет Богомольця таки замовив державному монополісту тести «Крок» за 1,4 мільйона

Запоріжжя Запорізький виконком хоче віддати помічнику депутата землю під висотку без оренди та рішення міськради

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