«Одесаобленерго» замовило трансформаторів на 86 мільйонів подекуди в півтора рази дорожче ринку

ПАТ «Одесаобленерго» 21 березня за результатами тендеру уклало три угоди про поставку трансформаторів до кінця 2019 року на загальну суму 85,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Столичне ТОВ «Фірма «Релеекспорт» Олексія і Степана Кушнерчуків за 68,31 млн грн. поставить 45 видів трансформаторів різних виробників (повний перелік із цінами наведено у таблиці нижче).

Найдорожчими є силові трансформатори ТМН-1000/10 У1 10/0.4 Ун/Д-11 по 1,29 млн грн.

Із ціни замовлення 17,10 млн грн. піде на силові трансформатори ТМ різної потужності з напругою 6(10)/0,4 кВ, чиї ціни вищі від ринкового рівня у середньому в півтора рази.

Наприклад, трансформатори ТМ-400 У1 10/0.4 У/Ун-0 замовили по 137 тис грн. У відкритих джерелах трансформатори ТМ-400/10/0,4 можна знайти у продажу за ціною від 92 тис грн., що у півтора рази дешевше за тендерну ціну енергетиків Одещини.

Трансформатори ТМ-25/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 купили по 39 тис грн., хоча на ринку ціни трансформаторів ТМ-25/10/0,4 починаються від 26 тис грн.

Німецькі трансформатори напруги GEF 36 придбали по 83 тис грн. На ринку їх продають на третину дешевше – по 62 тис грн.

ТОВ «Торгово-промислова компанія «Укртрансенерго» отримає ще 17,30 млн грн. за два силових трансформатори ТНДС-10000/35 У1 від ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина по 8,65 млн грн.

Їхня питома вартість становить $32,9 тис за один МегаВольтАмпер потужності, що від третини до півтора рази перевищує ринковий рівень у $20-25 тис за МВА.

Запорізьку «ТПК «Укртрансенерго», створену восени 2016 року, записано на директора Людмилу Шкоду, однак раніше засновником значився Павло Тен.

Колись Шкода керувала ТОВ «Торговельний будинок «Запорізький завод високовольтної апаратури», яке тоді належало Вадиму та Андрію Гашенкам – власникам ТОВ «АФЦ Інвест», ТОВ «АФЦ Завод», ТОВ «НВО Укренергоактив», ТОВ «Автоформула Центр» і ТОВ «АФЦ Баварія». Останнє свого часу очолював Павло Тен.

Нині ж «ТБ «ЗЗВА» переоформлено на ТОВ «Чамбер» Олени Гіт і Миколи Хованського, а кінцевим бенефіціаром став Андрій Сазонов.

За даними «YouControl», «ТПК «Укртрансенерго» раніше мало номер телефону 0612895664, який використовують «Автоформула Центр» і «НВО Укренергоактив».

Раніше Гашенки були кінцевими бенефіціарами КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія» разом із Олександром Вакатовим.

У вересні 2015 року «ЗЗВА – Вакатов» розіграв підряд ПАТ «Херсонобленерго» на 1,97 млн грн. із ТОВ «Енергоактив – Груп», яке було прописане разом із «АФЦ Інвест» та «АФЦ Завод».

Основним власником «Одесаобленерго» і «Херсонобленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Трансформатор напруги GEF36 31 83 160 Трансформатор напруги ЗНОЛ-06 10 УЗ ТУ 16-517608-7650 Гц 1/1/1-0-0 5 15 378 Трансформатор струму GIF36, 50/5, 0.5S 4 104 861 Трансформатор струму GIF36, 75/5, 0.5S 4 104 861 Трансформатор струму GIF36, 100/5, 0.5S 12 99 871 Трансформатор струму GIF36, 150/5, 0.5S 4 99 871 Трансформатор струму GIF36, 200/5, 0.5S 4 99 871 Трансформатор струму GIF36, 300/5, 0.5S 9 99 871 Трансформатор струму GIF36, 400/5, 0.5S 9 104 861 Трансформатор струму GIF36, 600/5, 0.5S 6 111 672 Трансформатор струму ТЗЛМ-1 20 2 846 Трансформатор струму ТЗРЛ-125 30 14 246 Трансформатор струму ТЗРЛ-200 13 15 070 Трансформатор ОЛС-4/10 УХЛ2 10 65 340 Трансформатор напруги НТАМИ-6 10 19 560 Трансформатор напруги НТАМИ- 10 10 21 216 Трансформатор напруги НТМ-6 16 16 032 Трансформатор напруги НТМ-10 15 19 560 Трансформатор напруги НОЛ.08-6 20 23 555 Трансформатор однофазний сухий литий силовий ОЛСП-1,25-6/0,23 20 35 710 Трансформатор однофазний литий силовий ОЛСП-1,25/10 УХЛ2 20 35 710 Автотрансформатор ЛАТР RUCELF LTC-5000 10 7 800 Трансформатор силовий ТМ-25/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 6 39 499 Трансформатор силовий ТМ-40/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 6 44 854 Трансформатор силовий ТМ-63/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 10 52 276 Трансформатор силовий ТМ-63/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 5 52 276 Трансформатор силовий ТМ-100/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 15 66 054 Трансформатор силовий ТМ-100/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 66 054 Трансформатор силовий ТМ-160 6,3/0,23 кВ У/Ун-0 5 90 340 Трансформатор силовий ТМ-100 6/0,23 кВ У/Д 5 72 660 Трансформатор силовий ТМ-160/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 37 82 127 Трансформатор силовий ТМ-160/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 82 127 Трансформатор силовий ТМ-250/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 12 103 038 Трансформатор силовий ТМ-250/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 35 103 038 Трансформатор силовий ТМ-400/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 10 137 472 Трансформатор силовий ТМ-400/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 5 137 472 Трансформатор силовий ТМ-630/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 5 184 774 Трансформатор силовий ТМ-630/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 5 184 774 Трансформатор силовий ТМГ-25/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 5 37 747 Трансформатор силовий ТМГ-40/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 5 43 559 Трансформатор силовий ТМГ-63/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 10 51 204 Трансформатор силовий ТМГ-100/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 15 66 054 Трансформатор силовий ТМГ-100/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 66 054 Трансформатор силовий ТМГ-160/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 10 77 568 Трансформатор силовий ТМГ-160/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 15 77 568 Трансформатор силовий ТМГ-250/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 98 539 Трансформатор силовий ТМГ-250/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 20 98 539 Трансформатор силовий ТМГ-400/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 20 132 923 Трансформатор силовий ТМГ-400/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 35 132 923 Трансформатор силовий ТМГ-630/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 20 182 872 Трансформатор силовий ТМГ-630/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 26 182 872 Трансформатор силовий ТМГ-1000/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 247 141 Трансформатор силовий ТМГ-1000/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 15 247 141 Трансформатор силовий ТМГ-1600/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 2 508 942 Трансформатор силовий ТМН-1000/10 У1 10/0.4 Ун/Д-11 6 1 289 018 Трансформатор силовий ТМ-2500/10 6/0,4 кВ У/Д-11 2 773 830

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