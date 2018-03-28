«Одесаобленерго» замовило трансформаторів на 86 мільйонів подекуди в півтора рази дорожче ринку

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
28 Березня 2018
ПАТ «Одесаобленерго» 21 березня за результатами тендеру уклало три угоди про поставку трансформаторів до кінця 2019 року на загальну суму 85,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Найдорожчими є силові трансформатори ТМН-1000/10 У1 10/0.4 Ун/Д-11 по 1,29 млн грн.
Із ціни замовлення 17,10 млн грн. піде на силові трансформатори ТМ різної потужності з напругою 6(10)/0,4 кВ, чиї ціни вищі від ринкового рівня у середньому в півтора рази.
Наприклад, трансформатори ТМ-400 У1 10/0.4 У/Ун-0 замовили по 137 тис грн. У відкритих джерелах трансформатори ТМ-400/10/0,4 можна знайти у продажу за ціною від 92 тис грн., що у півтора рази дешевше за тендерну ціну енергетиків Одещини.
Трансформатори ТМ-25/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 купили по 39 тис грн., хоча на ринку ціни трансформаторів ТМ-25/10/0,4 починаються від 26 тис грн.
Німецькі трансформатори напруги GEF 36 придбали по 83 тис грн. На ринку їх продають на третину дешевше – по 62 тис грн.
Їхня питома вартість становить $32,9 тис за один МегаВольтАмпер потужності, що від третини до півтора рази перевищує ринковий рівень у $20-25 тис за МВА.
Запорізьку «ТПК «Укртрансенерго», створену восени 2016 року, записано на директора Людмилу Шкоду, однак раніше засновником значився Павло Тен.
Колись Шкода керувала ТОВ «Торговельний будинок «Запорізький завод високовольтної апаратури», яке тоді належало Вадиму та Андрію Гашенкам – власникам ТОВ «АФЦ Інвест», ТОВ «АФЦ Завод», ТОВ «НВО Укренергоактив», ТОВ «Автоформула Центр» і ТОВ «АФЦ Баварія». Останнє свого часу очолював Павло Тен.
Нині ж «ТБ «ЗЗВА» переоформлено на ТОВ «Чамбер» Олени Гіт і Миколи Хованського, а кінцевим бенефіціаром став Андрій Сазонов.
За даними «YouControl», «ТПК «Укртрансенерго» раніше мало номер телефону 0612895664, який використовують «Автоформула Центр» і «НВО Укренергоактив».
Раніше Гашенки були кінцевими бенефіціарами КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія» разом із Олександром Вакатовим.
У вересні 2015 року «ЗЗВА – Вакатов» розіграв підряд ПАТ «Херсонобленерго» на 1,97 млн грн. із ТОВ «Енергоактив – Груп», яке було прописане разом із «АФЦ Інвест» та «АФЦ Завод».
Основним власником «Одесаобленерго» і «Херсонобленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Трансформатор напруги GEF36
|31
|83 160
|Трансформатор напруги ЗНОЛ-06 10 УЗ ТУ 16-517608-7650 Гц 1/1/1-0-0
|5
|15 378
|Трансформатор струму GIF36, 50/5, 0.5S
|4
|104 861
|Трансформатор струму GIF36, 75/5, 0.5S
|4
|104 861
|Трансформатор струму GIF36, 100/5, 0.5S
|12
|99 871
|Трансформатор струму GIF36, 150/5, 0.5S
|4
|99 871
|Трансформатор струму GIF36, 200/5, 0.5S
|4
|99 871
|Трансформатор струму GIF36, 300/5, 0.5S
|9
|99 871
|Трансформатор струму GIF36, 400/5, 0.5S
|9
|104 861
|Трансформатор струму GIF36, 600/5, 0.5S
|6
|111 672
|Трансформатор струму ТЗЛМ-1
|20
|2 846
|Трансформатор струму ТЗРЛ-125
|30
|14 246
|Трансформатор струму ТЗРЛ-200
|13
|15 070
|Трансформатор ОЛС-4/10 УХЛ2
|10
|65 340
|Трансформатор напруги НТАМИ-6
|10
|19 560
|Трансформатор напруги НТАМИ- 10
|10
|21 216
|Трансформатор напруги НТМ-6
|16
|16 032
|Трансформатор напруги НТМ-10
|15
|19 560
|Трансформатор напруги НОЛ.08-6
|20
|23 555
|Трансформатор однофазний сухий литий силовий ОЛСП-1,25-6/0,23
|20
|35 710
|Трансформатор однофазний литий силовий ОЛСП-1,25/10 УХЛ2
|20
|35 710
|Автотрансформатор ЛАТР RUCELF LTC-5000
|10
|7 800
|Трансформатор силовий ТМ-25/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|6
|39 499
|Трансформатор силовий ТМ-40/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|6
|44 854
|Трансформатор силовий ТМ-63/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|10
|52 276
|Трансформатор силовий ТМ-63/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|5
|52 276
|Трансформатор силовий ТМ-100/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|15
|66 054
|Трансформатор силовий ТМ-100/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|10
|66 054
|Трансформатор силовий ТМ-160 6,3/0,23 кВ У/Ун-0
|5
|90 340
|Трансформатор силовий ТМ-100 6/0,23 кВ У/Д
|5
|72 660
|Трансформатор силовий ТМ-160/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|37
|82 127
|Трансформатор силовий ТМ-160/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|10
|82 127
|Трансформатор силовий ТМ-250/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|12
|103 038
|Трансформатор силовий ТМ-250/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|35
|103 038
|Трансформатор силовий ТМ-400/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|10
|137 472
|Трансформатор силовий ТМ-400/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|5
|137 472
|Трансформатор силовий ТМ-630/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|5
|184 774
|Трансформатор силовий ТМ-630/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|5
|184 774
|Трансформатор силовий ТМГ-25/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|5
|37 747
|Трансформатор силовий ТМГ-40/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|5
|43 559
|Трансформатор силовий ТМГ-63/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|10
|51 204
|Трансформатор силовий ТМГ-100/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|15
|66 054
|Трансформатор силовий ТМГ-100/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|10
|66 054
|Трансформатор силовий ТМГ-160/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|10
|77 568
|Трансформатор силовий ТМГ-160/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|15
|77 568
|Трансформатор силовий ТМГ-250/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|10
|98 539
|Трансформатор силовий ТМГ-250/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|20
|98 539
|Трансформатор силовий ТМГ-400/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|20
|132 923
|Трансформатор силовий ТМГ-400/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|35
|132 923
|Трансформатор силовий ТМГ-630/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|20
|182 872
|Трансформатор силовий ТМГ-630/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|26
|182 872
|Трансформатор силовий ТМГ-1000/10 У1 6/0.4 У/Ун-0
|10
|247 141
|Трансформатор силовий ТМГ-1000/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|15
|247 141
|Трансформатор силовий ТМГ-1600/10 У1 10/0.4 У/Ун-0
|2
|508 942
|Трансформатор силовий ТМН-1000/10 У1 10/0.4 Ун/Д-11
|6
|1 289 018
|Трансформатор силовий ТМ-2500/10 6/0,4 кВ У/Д-11
|2
|773 830
Tеги | Енергетика