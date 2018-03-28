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«Одесаобленерго» замовило трансформаторів на 86 мільйонів подекуди в півтора рази дорожче ринку

28 Березня 2018

ПАТ «Одесаобленерго» 21 березня за результатами тендеру уклало три угоди про поставку трансформаторів до кінця 2019 року на загальну суму 85,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • Столичне ТОВ «Фірма «Релеекспорт» Олексія і Степана Кушнерчуків за 68,31 млн грн. поставить 45 видів трансформаторів різних виробників (повний перелік із цінами наведено у таблиці нижче).

Найдорожчими є силові трансформатори ТМН-1000/10 У1 10/0.4 Ун/Д-11 по 1,29 млн грн.

Із ціни замовлення 17,10 млн грн. піде на силові трансформатори ТМ різної потужності з напругою 6(10)/0,4 кВ, чиї ціни вищі від ринкового рівня у середньому в півтора рази.

Наприклад, трансформатори ТМ-400 У1 10/0.4 У/Ун-0 замовили по 137 тис грн. У відкритих джерелах трансформатори ТМ-400/10/0,4 можна знайти у продажу за ціною від 92 тис грн., що у півтора рази дешевше за тендерну ціну енергетиків Одещини.

Трансформатори ТМ-25/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 купили по 39 тис грн., хоча на ринку ціни трансформаторів ТМ-25/10/0,4 починаються від 26 тис грн.

Німецькі трансформатори напруги GEF 36 придбали по 83 тис грн. На ринку їх продають на третину дешевше – по 62 тис грн.

  • ТОВ «Торгово-промислова компанія «Укртрансенерго» отримає ще 17,30 млн грн. за два силових трансформатори ТНДС-10000/35 У1 від ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина по 8,65 млн грн.

Їхня питома вартість становить $32,9 тис за один МегаВольтАмпер потужності, що від третини до півтора рази перевищує ринковий рівень у $20-25 тис за МВА.

Запорізьку «ТПК «Укртрансенерго», створену восени 2016 року, записано на директора Людмилу Шкоду, однак раніше засновником значився Павло Тен.

Колись Шкода керувала ТОВ «Торговельний будинок «Запорізький завод високовольтної апаратури», яке тоді належало Вадиму та Андрію Гашенкам – власникам ТОВ «АФЦ Інвест», ТОВ «АФЦ Завод», ТОВ «НВО Укренергоактив», ТОВ «Автоформула Центр» і ТОВ «АФЦ Баварія». Останнє свого часу очолював Павло Тен.

Нині ж «ТБ «ЗЗВА» переоформлено на ТОВ «Чамбер» Олени Гіт і Миколи Хованського, а кінцевим бенефіціаром став Андрій Сазонов.

За даними «YouControl», «ТПК «Укртрансенерго» раніше мало номер телефону 0612895664, який використовують «Автоформула Центр» і «НВО Укренергоактив».

Раніше Гашенки були кінцевими бенефіціарами КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія» разом із Олександром Вакатовим.

У вересні 2015 року «ЗЗВА – Вакатов» розіграв підряд ПАТ «Херсонобленерго» на 1,97 млн грн. із ТОВ «Енергоактив – Груп», яке було прописане разом із «АФЦ Інвест» та «АФЦ Завод».

Основним власником «Одесаобленерго» і «Херсонобленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

 

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Трансформатор напруги GEF36 31 83 160
Трансформатор напруги ЗНОЛ-06 10 УЗ ТУ 16-517608-7650 Гц 1/1/1-0-0 5 15 378
Трансформатор струму GIF36, 50/5, 0.5S 4 104 861
Трансформатор струму GIF36, 75/5, 0.5S 4 104 861
Трансформатор струму GIF36, 100/5, 0.5S 12 99 871
Трансформатор струму GIF36, 150/5, 0.5S 4 99 871
Трансформатор струму GIF36, 200/5, 0.5S 4 99 871
Трансформатор струму GIF36, 300/5, 0.5S 9 99 871
Трансформатор струму GIF36, 400/5, 0.5S 9 104 861
Трансформатор струму GIF36, 600/5, 0.5S 6 111 672
Трансформатор струму ТЗЛМ-1 20 2 846
Трансформатор струму ТЗРЛ-125 30 14 246
Трансформатор струму ТЗРЛ-200 13 15 070
Трансформатор ОЛС-4/10 УХЛ2 10 65 340
Трансформатор напруги НТАМИ-6 10 19 560
Трансформатор напруги НТАМИ- 10 10 21 216
Трансформатор напруги НТМ-6 16 16 032
Трансформатор напруги НТМ-10 15 19 560
Трансформатор напруги НОЛ.08-6 20 23 555
Трансформатор однофазний сухий литий силовий ОЛСП-1,25-6/0,23 20 35 710
Трансформатор однофазний литий силовий ОЛСП-1,25/10 УХЛ2 20 35 710
Автотрансформатор ЛАТР RUCELF LTC-5000 10 7 800
Трансформатор силовий ТМ-25/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 6 39 499
Трансформатор силовий ТМ-40/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 6 44 854
Трансформатор силовий ТМ-63/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 10 52 276
Трансформатор силовий ТМ-63/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 5 52 276
Трансформатор силовий ТМ-100/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 15 66 054
Трансформатор силовий ТМ-100/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 66 054
Трансформатор силовий ТМ-160 6,3/0,23 кВ У/Ун-0 5 90 340
Трансформатор силовий ТМ-100 6/0,23 кВ У/Д 5 72 660
Трансформатор силовий ТМ-160/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 37 82 127
Трансформатор силовий ТМ-160/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 82 127
Трансформатор силовий ТМ-250/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 12 103 038
Трансформатор силовий ТМ-250/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 35 103 038
Трансформатор силовий ТМ-400/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 10 137 472
Трансформатор силовий ТМ-400/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 5 137 472
Трансформатор силовий ТМ-630/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 5 184 774
Трансформатор силовий ТМ-630/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 5 184 774
Трансформатор силовий ТМГ-25/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 5 37 747
Трансформатор силовий ТМГ-40/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 5 43 559
Трансформатор силовий ТМГ-63/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 10 51 204
Трансформатор силовий ТМГ-100/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 15 66 054
Трансформатор силовий ТМГ-100/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 66 054
Трансформатор силовий ТМГ-160/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 10 77 568
Трансформатор силовий ТМГ-160/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 15 77 568
Трансформатор силовий ТМГ-250/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 98 539
Трансформатор силовий ТМГ-250/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 20 98 539
Трансформатор силовий ТМГ-400/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 20 132 923
Трансформатор силовий ТМГ-400/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 35 132 923
Трансформатор силовий ТМГ-630/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 20 182 872
Трансформатор силовий ТМГ-630/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 26 182 872
Трансформатор силовий ТМГ-1000/10 У1 6/0.4 У/Ун-0 10 247 141
Трансформатор силовий ТМГ-1000/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 15 247 141
Трансформатор силовий ТМГ-1600/10 У1 10/0.4 У/Ун-0 2 508 942
Трансформатор силовий ТМН-1000/10 У1 10/0.4 Ун/Д-11 6 1 289 018
Трансформатор силовий ТМ-2500/10 6/0,4 кВ У/Д-11 2 773 830

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