НОВИНИ

27.03.2018

«Зоря»-«Машпроект» отримала 143 мільйони «Укртрансгазу» на ремонт своїх двигунів

«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч

Волинське АМКУ не захистило в суді рішення про бан двох фірм Зази Берадзе

«Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

Кожна сьома «забанена» АМКУ фірма продовжує тендерити

Вовк за 10 днів передумав і побачив підстави подарувати Ахметову ще рік на повернення 757 мільйонів

Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ

26.03.2018

Насалик за бюджетні гроші зробить аварійну сигналізацію на рідній ТЕЦ у Калуші, яку скоро приватизують

Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

Київські медики купили «швидких» на 50 мільйонів по цінам Богатирьової

На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок

Фіскали дають 22 мільйони євро на «Краковець» і «Шегині» полякам із тестем Насірова на субпідряді

Матір чиновниці з «антирейдерської» комісії Мін’юсту оформила квартиру на Печерську та BMW X3

Колишня фірма помічника Кацуби виграла 196 мільйонів «Укргазвидобування» на сейсморозвідку

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Вовк за 10 днів передумав і побачив підстави подарувати Ахметову ще рік на повернення 757 мільйонів

27 Березня 2018

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) внесла зміни до своїх постанов, відповідно до яких перенесено терміни погашення кредитів підприємствами теплової генерації на суму 1,26 млрд грн.

Зміни були прийняті на засіданні НКРЕКП 23 березня.

Комісія внесла змін до трьох своїх постанов, що дозволило перенести термін сплати кредитних коштів з березня-квітня 2018 року на грудень цього та на січень-квітень наступного року. Це гроші, які раніше підприємства отримали від держпідприємства «Енергориннок» у якості авансу за майбутні поставки електроенергії.

Найбільша сума відтермінованих кредитів належить підприємствам групи ДТЕК Ріната Ахметова – 757,38 млн грн.  Також підприємства ДТЕК станом на осінь були винні «Енергоринку» на 5,1 млрд грн. більше, ніж державне підприємство їм.

Рішення НКРЕКП щодо переносу повернення коштів

В матеріалах до розгляду НКРЕКП було вказано, що з проханням про перенесення сплати коштів звернулись Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Рада Оптового ринку електроенергії (ОРЕ). Останнє запропонувало графік погашення кредитів, в якому загальна сума відтермінованих боргів становить 1,26 млрд грн.

Запропонований ОРЕ графік погашення

Нагадаємо, 14 березня  Кабінет Міністрів проголосував за внесення змін до свого розпорядження від 24 липня 2015 року №765, якими передбачено продовження на рік терміну погашення кредитів для підприємств теплової генерації на загальну суму 1,66 млрд грн. В матеріалів до засідання НКРЕКП вказано, що 19 березня «Енергоринок» утримав частину коштів від енергогенеруючих компаній. Це призвело до зменшення суми авансових платежів, які заборгували державному підприємству, і за перенесення виплат яких проголосував Кабмін, з 1,66 до 1,26 млрд грн.

Відмітимо, що при узгодженні позицій перед голосуванням уряду 14 березня єдиним, хто виступав проти цього рішення, була НКРЕКП. Тоді комісія нагадала, що термін погашення кредитів вже переносили з осені минулого року на весну цього зі схожими аргументами. При цьому, підприємства ТЕС працювали успішно, рентабельність їх роботи за 11 місяців минулого року склала 15%, відмічали в НКРЕКП.

Крім того, ТЕС продовжують отримувати авансові платежі за майбутню електроенергію, їм також виплачуються борги за минулі роки. В свою чергу «Енергоринок» вийшов в цьому опалювальному сезоні (жовтень-грудень 2017 року) на 100% розрахунки з ТЕС.

Тому, на думку Нацкомісії, підстав для пролонгації строків погашення кредитів ТЕС не існувало. Менш ніж за два тижні НКРЕКП змінила свою позицію.

Перенесення строків погашення кредитів також вливає на тарифи для пересічних споживачів, бо саме вони оплачують відсотки по боргам енергогенерацій. За даними екс-члена НКРЕКП Андрія Геруса, в 2017-2018 рр. в тариф споживачам було включено 1,4 млрд грн. як компенсації по кредитам ТЕС.

З квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС. Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія «ICU».

Співвласником «ICU» був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

У лютому 2018 року НАБУ порушило кримінальне провадження №52018000000000158 стосовно зловживань службовим становищем посадових осіб НКРЕКП при прийнятті регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу «ДТЕК».

В 2017 році НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+». Нещодавно стало відомо, що НАБУ в рамках цієї справи також розслідує скупку компаніями групи ICU єврооблігацій ДТЕК перед введенням формули «Роттердам +». Детективи вважають, що скупка відбулася в інтересах поки що невстановлених юридичних та фізичних осіб.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Адміністративні понти Мінфіну у поганій грі монополістів з БПП
19 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.03.2018

Луцьк Волинське АМКУ не захистило в суді рішення про бан двох фірм Зази Берадзе

Львів «Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Донецьк Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

26.03.2018

Кіровоград Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

Київ Київські медики купили «швидких» на 50 мільйонів по цінам Богатирьової

І-Франк На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок

Львів Фіскали дають 22 мільйони євро на «Краковець» і «Шегині» полякам із тестем Насірова на субпідряді

Київ Львів’янин оскаржив в АМКУ харчову «переговорку» освітян Оболоні, які викинули литовців

Луганськ «Укравтодор» оплатить з бюджету України ремонт доріг в ОРЛО?

25.03.2018

Донецьк Власники забаненої АМКУ фірми перелицювали юробличчя і виграли у Мар’їнці 3 мільйони на коштовне вугілля

Донецьк Аграрії Донеччини замовили «регіоналу» вирощування соняшників та пшениці в зоні бойових дій за 13 мільйонів

Суми Краснопільські лісники купили Toyota Camry у найдорожчій комплектації за мільйон

Ужгород Львівський «Електронтранс» продав Ужгороду автобусів на 54 мільйони

Хмель У селі під Кам’янцем-Подільським розширять небезпечний підйом на трасі за 87 мільйонів

Херсон «Філатовець» і дружина «регіонала» виграли у китайців 144 мільйони на днопоглиблення Херсонського порту

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ