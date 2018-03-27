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Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ

27 Березня 2018

Оля Полякова з гостями весілля доньки Ірини Маковійчук. Фото з bukinfo.com.ua

На весіллі дочки головної лікарки Чернівецького обласного клінічного кардіологічного диспансеру Ірини Маковійчук та депутата Чернівецької міської ради Ромео Скрипи виступала та була ведучою співачка Ольга Полякова, яка в середньому отримує $10-15 тис за виступ. Про це написала член правління «Центру протидії корупції» Олександра Устінова в «УП.Життя».

У матеріалі «Чому такий коштовний «безкоштовний» інфаркт» йдеться про завищені ціни на стенти для серця (їх використовують під час операцій людей, які отримали інфаркт) та статки керівників лікарень, які закуповують ці спеціальні каркаси.

Маковійчук разом з чоловіком, теж лікарем за освітою, задекларувала більш ніж $500 тис. У власності сім’ї квартира на 400 кв м, БМВ, земля, а також елітні годинники та ювелірні вироби.

Чоловіка Маковійчук має приватний медичний бізнес.

«Щоправда дохід від нього у 127 тис грн. за рік не дає пояснення таким заможним статкам родини. Тому, або подружжя не сплачує податки з приватної клініки, або має інший дохід, не задекларований офіційно з іншого місця роботи – державної клініки», – написала Устінова.

Керівник тендерного комітету Чернівецького обласного кардіодиспансеру Наталія Турубарова-Леунова, яка займається закупівлями лікарні, та її чоловік, який працює в цій медустанові, теж досить не бідні люди. Лікарське подружжя задекларувало чотири квартири на майже 300 кв м.

Чернівецький облдиспансер купує стенти, уникаючи системи електронних торгів. Лікарня підписує угоди напряму з фармацевтичними дистриб’юторами і по ціні в 3 рази вищій, ніж закуповують міжнародники: замість 2 тис грн. за стент кардіологічний диспансер платить 6 тис грн.

Щоб обійти «Прозорро» і укласти договір напряму, закупівлю розділили на дві. Купили 3 стенти за майже 18 тис грив., а потім ще 32 за 191 тис. Тобто замість проведення торгів на 207 тис лікарня уклала 2 угоди – на 18 і 191 тис.

Дорожче за міжнародні організації купує стенти Одеська обласна клінічна лікарня: замість 2 тис грн. платить за стент 5 тис грн. Отримавши минулого року від держави 428 стентів, Одеська лікарня дозакупила ще 200 вдвічі дорожче. Купували ці стенти через «Прозорро», втім у ньому взяли участь дві пов’язані між собою компанії – ТОВ «П’ятий елемент медіка» та ТОВ «Амаркорд».

Власником та керівником ТОВ «П‘ятий елемент медіка» є Ірина Зимбалевська. Утім до неї власниками фірми були Майя та Олександр Мороз, які нині володіють ТОВ «Амакорд».

Керівник Одеської лікарні Юрій Гульченко Юрій Іванович та його дружина-пенсіонерка досить заможні люди. Гульченко задекларував 2 будинки по 150 кв м, 2 «Мерседеси», земельні ділянки та приватну моторну яхту.

Столичний Інститут серця, який очолює Борис Тодуров,купує по 12 тис грню стенти, які міжнародні організації купують по 3 тис, а ті, які держава купує по 2 тис грн., купує за 5 тисяч. І знову ж таки в пов’язаних між собою компаній – «П’ятий елемент медіка» та «Амаркорд».

В матеріалі також йдеться, що більшість онкологічних обласних диспансерів проводить левову частку закупівель на допорогах. Зокрема, у Кропивницькому та на Закарпатті.

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