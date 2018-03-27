«Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
27 Березня 2018
Філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 19 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» технічне переоснащення дотискувальної компресорної станції «Угерсько» за 90,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч переоснастять внутрішньомайданчикові електричні мережі ДКС «Угерсько».
З усіх коштів 65,97 млн грн. піде на обладнання, повний перелік якого із цінами можна побачити у таблиці нижче. Найдорожчими є модульна газопоршнева електростанція 0,4 кВ потужністю 1200 кВА за 25,74 млн грн. і головний розподільчий пристрій 0,4 кВ Okken за 24,60 млн грн.
За підсумковою відомістю ресурсів, силовий броньований кабель з мідними жилами ВБбШв 3х120+1х70 коштує 905 грн./м, а ВБбШв 3х185+1х95 – 1 353 грн./м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
Рік тому їх продавали в інтернет-магазинах відповідно по 1 162 грн./м і 1 752 грн./м із ПДВ. Без урахування 20% податку це становило 968 грн./м і 1 460 грн./м, що на 7-8% дорожче від нинішньої тендерної ціни газовиків.
Гарантійний строк становить два роки, забезпечення виконання договору – 0,5%.
На заробітну плату піде відсоток, а на прибуток – чверть відсотка вартості підряду.
Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 90,75 млн грн.
Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «Інжиніринг Системс Груп» Ірини Кравченко, керівником якого є Володимир Кравченко. Із грудня 2015 року воно отримало підрядів на 14,66 млн грн.
«БХ «Шевченківський» був заснований у березні 2014 року киянином Ігорем Поліщуком, який також ним керує.
Раніше директором був Віталій Міщук із м. Вараш Рівненської обл., який також володіє ТОВ «Універсал-2011». На торгах «Енергоатому» в серпні 2014 року фірму представляв Є.О. Черниш.
Із серпня 2015 року переможець отримала підрядів на 678,00 млн грн. Зокрема він увійшов у Топ-20 підрядників «Укртрансгазу» у 2016 році.
|Найменування обладнання
|Од. виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Модульна газопоршнева електростанція 0,4 кВ потужністю 1200 кВА
|к-т
|1
|25 744 152,34
|Головний розподільчий пристрій 0,4 кВ Okken в комплекті з шинопроводами та силовим щитом 0,4кВ, що виконаний на електрообладнанні Schneider Electric (КТП Проммайданчика: ГРП-0,4, ЩСУ Проммайданчика)
|шт.
|1
|24 600 000,00
|Силовий щит 0,4кВ, на електрообладнанні Schneider Electric (ЩСУ КЦ)
|шт.
|1
|3 771 538,85
|Компресор поршневий СЕ2А, об’ємна продуктивність Q=20,0 м3, кінцевий надлишковий тиск Р=3,5 МПа
|к-т
|2
|2 376 000,00
|МС-ДК-1+Сервер SCAD А, Модуль сполучення
|к-т
|1
|2 288 072,05
|Силовий щит 0,4кВ, на електрообладнанні Schneider Electric (ЩСУ Осушка)
|шт.
|1
|1 191 147,80
|Силовий трансформатор типу TESAR потужністю 1000кВА зі зниженими витратами з системи примусової вентиляції і блоками контролю температури
|шт.
|2
|981 211,00
|Силовий щит 0,4кВ, на електрообладнанні Schneider Electric (ЩСУ Опари)
|шт.
|1
|834 889,91
|Силовий щит 0,4кВ, на електрообладнанні Schneider Electric (ЩСУ АНПУ)
|шт.
|1
|768 301,38
|Силовий модуль частотного регулювання НА. СМ-ДК-ПЧ-160
|шт.
|8
|635 250,00
|ШРПВ-2-1200-0,6 з регулятором тиску RBE 3212R
|шт.
|1
|496 222,24
|МДУ-ДК-АРМ-Кліент, Автоматизоване робоче місце (АРМ)
|к-т
|1
|433 791,60
|Комплектний розподільчий пристрій 6 кВ на базі комірок КРУ 6кВ серії КУ-10Ц одностороннього обслуговування з вакуумними вимикачами
|шт.
|2
|358 644,00
|Модуль сполучення МС-ДК-1
|шт.
|4
|349 827,32
|Модуль сполучення МС-ДК-2
|шт.
|3
|349 827,32
|Силовий модуль частотного регулювання вентилятора градирні. СМ-ДК-ПЧ-75
|шт.
|3
|334 488,00
|Установка компенсації реактивної потужності з автоматичним регулюванням COSф, КРМ-0,4-160/6-5-Уз-0,4 кВ
|шт.
|2
|169 400,00
|Лічильник газу TZ/FLUXI Actaris G250
|шт.
|1
|112 200,00
|Автоматизоване робоче місце: процесор Intel Core i3 4150 – 1 шт; ОП: 4GB; НЖМД: 500 GB SATA; оптичний привод DVD-RW; корпус АТХ з БЖ 400Вт – 1 шт; – монітор 19″ – 1 шт; клавіатура -1 шт.;мишка -1 шт; ПЗ Microsoft Windows 8/1 Pro; ПЗ Microsoft Office Home and Business 2013.
|к-т
|1
|63 102,25
|SCALANCE Х204-2 Комутатор для оптичних мережевих структур Ethernet
|к-т
|1
|37 648,38
|Джерело безперебійного живлення, АРС SMART-UPS RM 1000VA 2U LCD
|шт.
|1
|24 575,83
|Щит розподільний, у складі -корпус щита розподільного ЩРН-24-1шт. -автоматичний вимикач PL6-C10/1-4шт. -автоматичний вимикач PL6- С16/1-10шт. -автоматичний вимикач РL6-С25/1-2шт. -автоматичний вимикач РL6-С40/3-1шт. -автоматичний вимикач PLHT-C100/3-1шт.
|к-т
|17
|11 616,53
|Світильник вуличного освітлення світлодіодний СОМВЕЕ STREET CST-1050-VB 5000К 100Вт
|шт.
|5
|7 199,00
|Пульт місцевого керування НА. ПМУ-DK
|шт.
|8
|6 403,32
|Пульт місцевого керування вентилятора градирні. ПМУ-DK
|шт.
|3
|6 393,42
|Прожектор світлодіодний, GLOBAL LED FLOOD LIGHT 100Вт
|шт.
|28
|4 751,58
|Джерело безперебійного живлення, АРС Back-UPS ES 550VA
|шт.
|1
|3 769,15
|Спеціальне (прикладне забезпечення) програмне забезпечення на Зт.о.
|к-т
|1
|3 120,00
|Світильник промисловий вибухозахищений з LED лампою, ВЗГ-200 Е27; MAXUS А80 20W
|шт.
|271
|2 475,00
|Світильник промисловий світлодіодний НСП 1×500 Е40; Par LP-96 50W
|шт.
|12
|2 062,50
|Світильник світлодіодний побутовий, NLP-S1-38-4К
|шт.
|103
|1 169,00
|Мережевий комутатор Cisco SB SF110D-05
|шт.
|1
|660,00
|Світильник побутовий з LED лампою, 1×100 Е27; MAXUS А65 12W
|шт.
|68
|360,00
|Мережевий фільтр 5м на 5 розеток, 10А
|шт.
|1
|355,16
|Світильник побутовий з LED лампою, 1×60 Е27; MAXUS А60 10W
|шт.
|60
|250,00
|Коробка з’єднувальна, 380В; ІР54
|шт.
|300
|85,00
Tеги | Нафтогаз, Обладнання