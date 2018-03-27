Кожна сьома «забанена» АМКУ фірма продовжує тендерити

За останні два роки 163 компанії, яким Антимонопольний комітет України заборонив участь в публічних закупівлях, проігнорували санкції і отримали замовлення.

Про це йдеться в дослідженні «Центру протидії корупції».

Антимонопольний комітет та його регіональні підрозділи за спотворення економічної конкуренції на держзакупівлях вніс на кінець 2017 року 1108 компаній до «чорного списку», учасникам якого три роки заборонена участь в тендерах. Попри це, фірми-порушники продовжують приймати участь в держзакупівлях через те, що законодавство не вимагає від змовника перевіряти присутність фірми в «чорному списку».

Загальна сума, яку отримали компанії-порушники на відкритих торгах та допорогових закупівлях у 2017 році, дорівнює сотням мільйонів гривень. Для прикладу, за даними Open Data Bot, у 2016 році такі компанії виграли тендерів на 460 млн грн.

Минулого року виграло тендери харківське ТОВ «Констракшн груп Інтернешнл» , яке роком раніше потрапило в «чорний список» за спотворення результатів тендеру на будівництві нового корпусу Харківського національного університету ім Каразіна, тоді йому замовили роботи за 7,07 млн грн. Після звернення ЦПК фірма була оштрафована АМКУ, але продовжила участь в держзакупівлях і минулого року отримала замовлень на понад 5 млн. грн.

, яке роком раніше потрапило в «чорний список» за спотворення результатів тендеру на будівництві нового корпусу Харківського національного університету ім Каразіна, тоді йому замовили роботи за 7,07 млн грн. Після звернення ЦПК фірма була оштрафована АМКУ, але продовжила участь в держзакупівлях і минулого року отримала замовлень на понад 5 млн. грн. Компанія «регіонала» Руслана Березюка ТОВ «Візит» після корупційного скандалу з підполковником Нацгвардії, спійманого на хабарі та покарання АМКУ у серпні 2016 року, продовжила «годувати армію» і виграла після цього два тендери на загальну суму у 3, 6 млн грн. Крім того, «Візит» з серпня 2016 року по червень 2017 року уклало 12 договорів черз допорогові закупівлі.

після корупційного скандалу з підполковником Нацгвардії, спійманого на хабарі та покарання АМКУ у серпні 2016 року, продовжила «годувати армію» і виграла після цього два тендери на загальну суму у 3, 6 млн грн. Крім того, «Візит» з серпня 2016 року по червень 2017 року уклало 12 договорів черз допорогові закупівлі. В 2016 році Служба безпеки України підозрювало ТОВ «ЕЛБИ» у завищенні вартості огорожі у ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», внаслідок чого було переплачено 0,86 млн грн. У жовтні того ж року компанію включили у «чорний список», а наступного року вона виграла два тендери на 4,1 млн грн. За їх результатами їй знову замовили встановлювати огорожі. Тепер Чернівецькому аеропорту та Каховській ГЕС.

у завищенні вартості огорожі у ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», внаслідок чого було переплачено 0,86 млн грн. У жовтні того ж року компанію включили у «чорний список», а наступного року вона виграла два тендери на 4,1 млн грн. За їх результатами їй знову замовили встановлювати огорожі. Тепер Чернівецькому аеропорту та Каховській ГЕС. ТОВ «Родос Інвест» , яка розіграла тендери з «телефонними родичами», в грудні 2016 року потрапила під санкції АМКУ. Але минулого року фірма брала участь в семи тендерах. І хоча тоді жодного разу не перемогла, проте отримала замовлення через неконкурентні закупівлі по допороговим сумам.

, яка розіграла тендери з «телефонними родичами», в грудні 2016 року потрапила під санкції АМКУ. Але минулого року фірма брала участь в семи тендерах. І хоча тоді жодного разу не перемогла, проте отримала замовлення через неконкурентні закупівлі по допороговим сумам. Адмінколегія Волинського відділення АМКУ 31 жовтня притягнула до відповідальності за узгодженні антиконкурентні дії ТОВ «Віріліс». Однак фірма оскаржила це рішення суду. А у період оскарження взяла участь в тендері вартістю 849 тис грн.

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